Harici Sabit Sürücüden Silinen Dosyalar Nasıl Kurtarılır?

Harici bir sabit sürücüden silinen dosyaları kurtarmak için öncelikle bilgisayarınızın Geri Dönüşüm Kutusu veya Çöp Kutusu'nu kontrol edin, çünkü silinen dosyalar hâlâ orada olabilir. Dosyalar kalıcı olarak silinmişse EaseUS gibi veri kurtarma yazılımları kullanabilir veya dosyaları farklı bir konuma geri yüklemek için sürücünün komut satırı taramasını çalıştırabilirsiniz.

Harici sabit sürücüden dosyaları yanlışlıkla silindiğinde veya veya herhangi bir nedenden dolayı silinen dosyalar nereye gider? Bu rehberde hem Windows hem de Mac kullanıcıları için ücretsiz yerleşik araçlardan profesyonel yazılımlara kadar çeşitli yöntemler kullanarak harici sabit sürücüden silinen dosyaları nasıl kurtaracağınızı adım adım anlatacağız.

Harici Sabit Sürücüden Silinen Dosyalar Nereye Gider?

NTFS+ sistem kullanıyorsanız silinen dosyalar harici sabit sürücünün Geri Dönüşüm Kutusu'na gidebilir. Shift+Delete tuş kombinasyonunu kullanıyorsanız veya exFAT/FAT32 kullanıyorsanız, dosyalar kalıcı olarak silinir (hiçbir yere taşınmaz), ancak veriler üzerine yazılana kadar kurtarılabilir durumda kalır. Bu rehberdeki talimatları kullanarak harici sabit sürücülerden silinen dosyaları kolayca kurtarabilirsiniz.

Harici Sabit Disklerden Silinen Dosyaları Kurtarma Yöntemi

Dahili araçlar başarısız olduğunda sürücüyü biçimlendirdiğinizde, veri bozulmasına uğradığınızda veya büyük veri kaybından sonra harici sabit sürücüden silinen fotoğrafları/belgeleri kurtarmanız gerektiğinde profesyonel yazılım en iyi seçenektir.

Neden Veri Kurtarma Yazılımı Kullanmalısınız?

Sürücüyü derinlemesine tarar.

Kurtarma işleminden önce kurtarılabilir dosyaları önizler.

Biçimlendirme veya bozulmadan sonra verileri kurtarır.

Çeşitli dosya türlerini destekler (fotoğraflar, videolar, belgeler vb.)

EaseUS Data Recovery Wizard, harici sabit disklerden, USB flash sürücülerden, flash belleklerden, SD kartlardan, SSD'lerden, HDD'lerden ve diğer depolama aygıtlarından silinen dosyaları çeşitli durumlarda kurtarabilir. Bu güçlü harici sabit disk dosya kurtarma yazılımını indirebilir ve silinen verilerinizi geri yükelyebilirsiniz.

Windows 10 ve Windows 11'de harici sabit sürücüdeki Geri Dönüşüm Kutusu'na erişme.

Bozulmuş harici sabit sürücülerden veri kurtarma .

. Western Digital, Seagate, Toshiba, Sandisk vb. dahil olmak üzere çeşitli markaların harici sürücülerinden kayıp verileri kurtarma.

EaseUS veri kurtarma yazılımını bilgisayarınıza indirip kurabilir ve harici sabit diskinizden silinen dosyaları kurtarmak için basit adımları izleyebilirsiniz.

Adım 1: Harici sabit diskinizi bilgisayarınıza bağlamak için doğru bir USB kablosu kullanın. EaseUS Data Recovery Wizard'ı çalıştırın ve harici diskinizi Harici sürücüler altında göreceksiniz. Bu yazılım, WD, Seagate, Toshiba, LaCie, SanDisk, Samsung vb. dahil olmak üzere tüm popüler harici disk markalarını destekler.

Harici sabit diski seçin ve ardından "Kayıp Verileri Ara" butonuna tıklayın.

2. Adım: Tarama işlemi başlar başlamaz, yazılım kayıp ve silinmiş verilerin daha fazlasını bulacak ve tarama sonuçlarında gösterecektir. Kurtarılan veriler düzgün bir şekilde düzenlenecektir. Hedef dosya/klasörleri dosya türüne göre hızlıca bulabilir veya arama kutusunda tam dosya adıyla arama yapabilirsiniz.

3. Adım: EaseUS Data Recovery Wizard'ın tarama algoritmaları tarafından bulunan dosyaları önizleyebilirsiniz. Ardından, dosyaları seçin ve "Kurtar" düğmesine tıklayın. Veri üzerine yazılmasını önlemek için, kurtarılan verileri orijinal Seagate sürücüsünden farklı bir sürücüye kaydetmenizi öneririz.

İpucu: Yerel disklerden, harici sabit sürücülerden ve ayrıca bulut depolama alanından verileri geri yükleyebilirsiniz.

Harici Sabit Disklerden Silinen Dosyalar Programsız Nasıl Kurtarılır?

Ücretsiz yöntemler bulmak veya yazılım kullanmadan harici bir sabit sürücüden silinen dosyaları kurtarmayı tercih ediyorsanız, harici HDD'den veri kurtarmanıza yardımcı olabilecek 4 ek kurtarma planı şunlardır:

Harici Sabit Sürücüden Geri Dönüşüm Kutusundan Kurtarma

Gizli Dosyaları Göster Komut Satırı

Önceki Sürümlerden Geri Yükleme

Harici Sabit Sürücü Kurtarma Hizmetleri

Mac'te Harici Sabit Sürücüyü Kurtarma

1. Harici Sabit Sürücüdeki Geri Dönüşüm Kutusuna Nasıl Erişilir ve Dosyalar Nasıl Kurtarılır?

Harici sabit sürücüde silinen dosyalar nereye gider? Harici sabit sürücünün, silinen dosyaların saklandığı yerleşik bir geri dönüşüm kutusu klasörü vardır. Ancak sistem dosyaları gibi, geri dönüşüm kutusu klasörü de varsayılan olarak diskin kök dizininde gizlidir. Kayıp verileri bulmak için harici sabit sürücünüzün geri dönüşüm kutusu klasörünü kontrol edebilirsiniz.

Harici sabit sürücüden silinen dosyaları ücretsiz olarak kurtarmak için geri dönüşüm kutusuna nasıl erişilir? Şu adımları izleyin:

Adım 1: Bilgisayarınızda Dosya Gezgini'ni açın.

Adım 2: Üç nokta seçeneğine tıklayın ve "Seçenekler"i seçin.

3. Adım: "Görünüm"e tıklayın, ardından "Gizli dosyaları, klasörleri ve sürücüleri göster" seçeneğini işaretleyin ve "Korunan işletim sistemi dosyalarını gizle" seçeneğini devre dışı bırakın. Bu ayarları uygulayın.

4. Adım: Harici sabit diskinizi açın. Şimdi, Geri Dönüşüm Kutusu klasörünü görebilirsiniz.

5. Adım: Geri dönüşüm kutusu klasörünü açın ve geri yüklemek istediğiniz kayıp dosyaları bulun. Bu klasör boşsa, silinen dosyaları sürücüden kurtarmak için EaseUS harici sabit disk kurtarma aracını kullanmanız daha iyi olacaktır.

2. CMD Kullanarak Harici Sabit Sürücülerden Silinen Dosyaları Kurtarma (Windows 10 veya 11)

Windows Komut İstemi, bilgisayar üzerinde daha ayrıntılı kontrol sağlar ve komut istemini kullanarak harici bir sabit sürücüden silinen dosyaları kurtarmanıza olanak tanır. Birçok kullanıcı, HDD veya harici sabit sürücüdeki silinen dosyaları geri yüklemek için attrib komutlarını kullanır.

Ancak bu komut satırı silinen verileri kurtarmaz; yalnızca Windows'ta gizli dosyaları göstermeye yardımcı olur. Harici diskinizdeki dosyalar gizliyse ve kaybolmuşsa bu komutu kullanabilirsiniz.

Adım 1: Öncelikle, harici sabit sürücünüzü bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınıza bağlayın.

Adım 2: Çalıştır aracını başlatmak için Win + R tuşlarına basın. cmd yazın ve "Tamam"ı tıklayın.

Adım 3: Aşağıdaki komutu yazın ve Enter tuşuna basın: attrib -h -r -s drive X:\*.* /s /d. X'i harici sürücünüzün sürücü harfiyle değiştirin.

3. Harici Sabit Sürücülerden Kalıcı Olarak Silinmiş Dosyaları Önceki Sürümlerle Kurtarma

Harici sabit sürücüdeki silinmiş dosyaları bulmanın bir başka yolu da Windows'taki Önceki Sürüm özelliğini kullanmaktır. Önceki sürümler, Windows yedeklemesi tarafından oluşturulan dosya ve klasör kopyaları veya Windows Dosya Geçmişi tarafından geri yükleme noktasının bir parçası olarak otomatik olarak kaydedilen dosya ve klasör kopyalarıdır. Bu özelliği, harici disklerde yanlışlıkla değiştirilen, silinen veya hasar gören dosya veya klasörlerin önceki sürümlerini geri yüklemek için kullanabilirsiniz.

Adım 1: Harici diskinizi bilgisayarınıza bağlayın. Kayıp dosyalarınızın saklandığı klasörü bulun.

Adım 2: Klasörün içine sağ tıklayın ve "Özellikler"i seçin.

Adım 3: "Önceki Sürümler" sekmesine tıklayın.

Adım 4: Geri yüklemek istediğiniz sürümleri seçin.

4. Mac'te Harici Sabit Sürücülerden Silinen Dosyaları Kurtarma

Mac'inizdeki harici bir sabit sürücüden dosyaları silerseniz, bunlar Çöp Kutusu klasörüne taşınır. Klasörde kullanılabilir dosya yoksa; EaseUS veri kurtarma yazılımı yine de macOS sürümleriyle uyumludur. Mac'inizdeki harici sabit sürücüden veri kurtarmak için kullanabilirsiniz.

Örneğin, Mac'te Time Machine'i kullanın. macOS kullanıyorsanız ve Time Machine yedekleriniz varsa:

Harici sürücüyü bağlayın. Menü çubuğundan Time Machine'i açın. Silinmeden önceki tarihe gidin. Kayıp dosyaları bulun ve Geri Yükle'ye tıklayın.

Harici Sabit Disk Veri Kaybını Nasıl Önleyebilirsiniz?

Harici sabit diskteki veri kaybını önceden önlemek, daha sonra dosyaları kurtarmaktan daha iyidir. İşte gelecekte harici diskte veri kaybını önlemek için izlemeniz gereken bazı uzman ipuçları:

Düzenli Yedeklemeler

Harici sabit sürücülerinizin yedeğini oluşturmak için başka bir yedekleme diski veya bulut hizmetleri kullanın; yalnızca önemli dosyaları yedeklemek yeterlidir. 3-2-1 kuralını izleyin: 3 kopya, 2 farklı depolama türü, 1 farklı konum.

Biçimlendirmeden Kaçının

Windows veya macOS harici sabit sürücüyü biçimlendirmenizi isterse, hemen devam etmeyin. Önce kurtarma araçlarını deneyin - bu bir dosya sistemi hatasını gösterebilir.

Antivirüs Çalıştırın

Bilgisayar virüsleri ve kötü amaçlı yazılımlar dosyaları bozabilir, gizleyebilir, şifreleyebilir veya silebilir. Sisteminizi ve harici sürücünüzü güncel bir antivirüs yazılımıyla koruyun.

Doğru Çıkarma

Veri bozulmasını önlemek için harici sabit sürücünüzü çıkarmadan önce her zaman Windows veya macOS'ta "Donanımı Güvenli Bir Şekilde Kaldır" seçeneğini kullanın.

Fiziksel Hasardan Kaçının

Harici sürücünüzü güvenli ve kuru bir yerde saklayın. Düşmelerden, darbelerden ve suya veya yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktan kaçının.

Silinen Dosyalar Harici Sabit Sürücüde Ne Kadar Süre Kalabilir?

Silinen dosyalar, yeni veriler kapladıkları alanı üzerine yazana kadar harici sabit sürücüde süresiz olarak kalabilir. Bir dosyayı sildiğinizde, işletim sistemi yalnızca alanı kullanılabilir olarak işaretler ve dosyayı hemen silmeden görünmez hale getirir. Dosya, sürücünün sektörleri üzerine yazıldıktan sonra (yeni dosyalar kaydederek, sürücüyü biçimlendirerek veya güvenli silme yazılımı kullanarak) gerçekten kaybolur.

Silinen Dosyaları Harici Sabit Sürücüden Neden Kurtaramıyorum?

Harici bir sabit sürücüden silinen dosyaları kurtaramazsınız çünkü bunlar genellikle kalıcı olarak silinir, Geri Dönüşüm Kutusu'nu atlar ve sürücü verilerin üzerine yeni bilgiler yazmış olabilir. Dahili bir sürücünün aksine, harici bir sürücü genellikle dosyaları Geri Dönüşüm Kutusu'na taşımaz. Sürücüye yeni veri yazmaya devam ederseniz, orijinal dosyanın konumu üzerine yazılır ve kurtarılması imkansız hale gelir.

Sonuç

Harici sabit sürücüden kayıp verileri kurtarmak neden mümkün? Silinen dosyalar genellikle gerçekten silinmez, sadece gizlenir ve başka bir şey tarafından üzerine yazılmayı bekler. Silinen dosyalarınızı çok kısa sürede kurtarabilirsiniz. Bu rehberde harici sabit sürücülerden dosyaları geri yüklemenize yardımcı olacak çeşitli yöntemleri ele aladık.

Dosyalar kalıcı olarak kaybolmadıysa, geri dönüşüm kutusu klasöründen geri yükleyebilirsiniz veya kalıcı olarak silinen dosyaları harici bir diskten kurtarmak için EaseUS veri kurtarma yazılımını kullanabilirsiniz. Windows yedekleme veya Dosya Geçmişi, yazılım kullanmadan silinen dosyaları geri yüklemenizi sağlar. Ancak önceden bir yedekleme yapın.

