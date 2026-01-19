REDMI Note 15 Pro+ 5G İncelemesi: Fiyat Performans Canavarı

Çok şık bir tasarıma sahip olan REDMI Note 15 Pro+ 5G, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 120Hz yenileme hızı, 6500 mAh dev batarya ve 100W hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. REDMI Note 15 Pro+ 5G incelemesi ile telefonun neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

REDMI Note 15 Pro+ 5G İncelemesi

REDMI Note serisinin yeni modeli Türkiye'de satışa sunuldu. REDMI Note 15 Pro+ 5G olarak adlandırılan bu telefon, kameradan şarj hızına kadar birçok alanda başarılı bir performans sergileyerek kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Telefonun sunduğu tüm avantajlara kolayca ulaşabilmeniz için incelememize başlıklar üzerinden devam edeceğiz.

Tasarım

REDMI Note 15 Pro+ 5G, serinin bir önceki modeline oldukça benzeyen bir tasarıma sahip. Telefon geçen seneki model gibi düz köşelerle birlikte geliyor. Arka yüzeyde köşeleri oval olan kare şeklinde bir modül mevcut. Bu modül üzerinde kameralar ve LED flaş yer alıyor. Telefonun genel olarak etkileyici bir görünüme sahip olduğunu belirtelim.

Birden fazla renk seçeneği sunan telefon, dört taraftan eşit ve oldukça ince çerçeveli bir ekrana sahip. Ayrıca telefonun ekranı, 2.5D olarak bilinen köşelere doğru hafif bir kavisli yapıda. Bu sayede çerçevelerin olduğu kısım, kavisin içerisinde kaldığından dolayı telefon çok daha ince görünmeyi başarıyor.

Ekran

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 120Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca telefon geniş bir renk aralığı ile birlikte 3000 nit maksimum parlaklığa sahip.

REDMI Note 15 Pro+ 5G'nin bu segmentteki en parlak ekranlardan bir tanesi olduğunu belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla yoğun güneş ışığı altında bile telefonun ekranını kolayca görebiliyorsunuz. Telefon etkileyici tasarım ve gelişmiş ekran özelliklerinin yanı sıra dayanıklılığıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Dayanıklılık

Xiaomi'nin yeni telefonunda IP69 sertifikası bulunuyor. Telefon, yalnızca suyun altında değil, yüksek basınçlı sulara karşı bile dayanıklılık sunuyor. Telefonun ayrıca toza karşı dayanıklı olduğunun da altını çizelim. Telefon, Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere, darbelere ve düşmelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Batarya ve 100W Hızlı Şarj

Yeni modelde batarya kapasitesi ciddi ölçüde artırıldı. Artan batarya kapasitesine rağmen silikon karbon teknolojisi sayesinde telefonun kalınlığı artmadı. Bu da hem telefonu tutmayı kolaylaştırıyor hem de uzun süreli kullanımlarda bileğin yorulmasının önüne geçiyor. 6500 mAh batarya kapasitesi ise uzun pil ömrü sunarak sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Telefon, uzun pil ömrünün yanı sıra 100W hızlı şarj teknolojisiyle de öne çıkıyor. Kutu içerisinden çıkan 100W şarj adaptörü sayesinde telefon kısa sürede şarj olabiliyor. Bu, özellikle dışarıda acil bir işiniz çıkarsa ve çok sınırlı bir süreniz varsa büyük bir avantaj sağlıyor.

HyperOS 2.0

REDMI Note 15 Pro+ 5G, HyperOS 2.0 ile birlikte geliyor. Android 15 tabanlı olan bu yazılımda Xiaomi'nin yapay zeka özellikleri de bulunuyor. Bu, kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Telefon, bu arayüz üzerinde akıcı ve stabil bir şekilde kullanılabiliyor.

Performans

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alıyor. Bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren işlemci, dengeli bir performans ve verimlilik sunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, telefonun sorunsuz bir performans sunmasını sağlıyor.

Uygun fiyata güçlü donanım sunan telefonda ister mobil oyun oynayabilir ister içerik üretebilirsiniz. İncelediğimiz sürümde 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanından isterseniz sanal RAM oluşturarak RAM miktarını arttırabiliyorsunuz.

Kamera

REDMI Note 15 Pro+ 5G'nin arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ana kamera, kayıpsız kırpma yardımıyla birlikte iki kat ve dört kat yakınlaştırmalar yapabiliyor. Ultra geniş açılı kamera ise özellikle farklı kadrajlar sunma konusunda iyi bir iş çıkarıyor.

Samsung HP3 sensörünü içeren ana kamera OIS teknolojisini destekliyor. Böylece video çekerken veya düşük ışıklı fotoğraf çekerken titreşimleri minimum düzeye indirebiliyor. 200 megapiksel modu sayesinde çok daha detaylı fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Normalde düşük çözünürlük modunda kullandığınızda da birleştirme ile büyütülmüş pikseller sayesinde hem düşük ışıkta hem gündüzleri iyi bir performans sunuluyor.

Arka kameralar 4K çözünürlüğünde 30 FPS'te, ön kamera ise 1080p çözünürlüğünde 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Telefonun video performansının da oldukça başarılı olduğunun altını çizelim. Böylece hem kaliteli fotoğraflar hem de etkileyici görünüme sahip profesyonel videolar elde edebiliyorsunuz.

Sonuç

Orta segmentte oldukça iddialı olan REDMI Note 15 Pro+ 5G'nin beklentileri karşılayan bir model olduğunu söyleyebiliriz. Telefon hem akıcı bir performans sunuyor hem 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamerası ile kaliteli görüntüler elde etmenizi sağlıyor hem de 100W hızlı şarj desteği sayesinde pilin kısa sürede dolmasına imkân tanıyor.

Telefonun sunduğu avantajlar elbette bunlarla sınırlı değil. Yüksek parlaklık sayesinde akıllı telefonu dışarıda bile sorunsuz kullanabiliyor, yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorsunuz. Sonuç olarak fiyat performans telefon arıyorsanız REDMI Note 15 Pro+ 5G ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Bu içerik Xiaomi iş birliği ile hazırlanmıştır.