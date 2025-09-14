Konsol Tarihinin En Garip Tasarımlı Joystickleri

Bugünlerde bir konsol kolu elinize aldığınızda, parmaklarınızın doğal bir şekilde tuşlara yerleştiğini ve cihazın elinize tam oturduğunu hissedersiniz. Bu, on yıllardır süregelen ergonomi ve tasarım çalışmalarının bir sonucudur. Ancak oyun tarihinde her zaman böyle değildi.

Bir zamanlar, geliştiriciler ve firmalar, oyuncuları şaşırtacak, ürkütecek ve hatta biraz da güldürecek tasarımlar peşindeydi. Bu dönem, konsol dünyasının en garip, en işlevsiz ama en unutulmaz tasarımlarının ortaya çıktığı bir zamandı. Gelin, modern konsol kollarını neden bu kadar sevdiğimizi daha iyi anlamak için, tarihin tozlu raflarında kalmış o tuhaf tasarımlı joysticklere göz atalım.

En Garip Tasarımlı Joystickler

1. Steel Battalion Controller (Xbox)

Bu bir joystick değil, adeta bir kokpit simülatörü! 40'tan fazla düğme, iki joystick ve üç pedal içeren bu devasa kontrolcü, sadece tek bir oyun için tasarlanmıştı: Steel Battalion. Oyuncuların bir savaş robotunu kontrol etme deneyimini en gerçekçi şekilde yaşamasını amaçlıyordu. Bir düğmeye basmak için saatlerce uğraşmanız ve hatta oyunu bitirdiğinizde bile bir uzay gemisi pilotu gibi hissetmeniz, bu tasarımı hem en eşsiz hem de en garip kılıyor.

2. Nintendo 64 Kontrolcüsü

Modern tasarımlara alışkın olanlar için, Nintendo 64'ün üç kollu tasarımı şaşırtıcı olabilir. Bir elinizle ortadaki joystick'i, diğer elinizle de C-tuşlarını kontrol ederken, bir yandan da omuz tuşlarına basmaya çalışmak, ilk başta kafa karıştırıcıydı. Ancak bu tasarımın amacı, oyunculara farklı oyun türleri için farklı tutuş seçenekleri sunmaktı. Yine de, çoğu zaman hangi koldan tutacağınızı bilemeyip komik durumlara düştüğümüzü hatırlarsınız.

3. Sega Activator (Sega Genesis)

90'lı yılların en büyük hezimetlerinden biri olan bu cihaz, oyuncuların sanal dövüş sanatları yapmasını vaat ediyordu. Sekizgen bir halkanın içine giriyor ve kollarınızı, bacaklarınızı hareket ettirerek oyunu kontrol etmeye çalışıyordunuz. Kulağa harika geliyor, değil mi? Ne yazık ki, Activator'ın tepkime hızı sıfırdı ve hareketlerinizi algılamada sürekli başarısız oluyordu. Bu da sizi sadece evde garip hareketler yapan birine dönüştürüyordu.

4. Xbox “Duke” Kontrolcüsü

İlk Xbox konsolunun yanında gelen bu kontrolcü, adını boşuna "Duke" (Dük) almamıştı. Devasa boyutuyla, yetişkin bir insanın bile eline zor sığıyordu. Xbox'ın Amerika'daki devasa pazarını hedefleyen bu tasarım, bir süre sonra daha küçük ve ergonomik S versiyonuyla değiştirildi. O dönemde bu kontrolcüyü elinizde tuttuğunuzda, sanki bir tuğla tutuyor gibi hissederdiniz.

5. Resident Evil 4 Chainsaw Controller (GameCube/PS2)

Bir oyun için tasarlanmış en ikonik ama en işlevsiz kontrolcülerden biriydi. Resident Evil 4'ün atmosferine uyum sağlamak için motorlu testere şeklinde tasarlanmıştı. Kan lekeleri ve gerçekçi detaylarıyla harika görünse de, pratik kullanımı tam bir kabustu. Tuşlara basmak, adeta bir el savaşı gerektiriyordu ve onu elinizde tutmak bile rahatsız ediciydi.

6. Atari Jaguar Kontrolcüsü

Atari, 90'larda kontrolcüsüne telefon benzeri bir tuş takımı ekleyerek geleceği yakalamaya çalışmıştı. 17 düğmesiyle bu kontrolcü, hem çok ağırdı hem de tuşları anlamsızca karışıktı. Geliştiricilerin çoğu bu karmaşık tuş takımını kullanmaktan kaçındı ve bu da onu gereksiz bir tasarıma dönüştürdü.

7. Nintendo Power Glove (NES)

"Oyun oynama şeklinizi değiştirecek" sloganıyla piyasaya sürülen Power Glove, kollarınızı ve parmaklarınızı hareket ettirerek oyunu kontrol etmeyi amaçlıyordu. Ancak sensörleri o kadar kötü çalışıyordu ki, basit bir hareketi bile algılamakta zorlanıyordu. Bu cihaz, sadece bir pazarlama hilesi olarak kaldı ve en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak tarihe geçti.

8. Dreamcast Fishing Rod (Sega)

Oyuncuların balık tutma simülasyonlarında gerçekçi bir deneyim yaşaması için tasarlanmış bu aksesuar, adeta bir oltaya benziyordu. Titreşimli motoruyla balığın yemi yuttuğunu hissettiriyor ve oyuncuların kolu sallayarak balığı çekmesini sağlıyordu. Başarılı bir konsept olsa da, sadece bir veya iki oyunla sınırlı kalması, onu konsol tarihinin en garip ve niş aksesuarlarından biri yaptı.

Konsol tarihinin bu garip tasarımlı joystickleri, teknoloji ve tasarımın ne kadar hızlı değiştiğinin birer kanıtı. Onlar, başarısız denemeler olsalar da, bugün elimizdeki ergonomik ve işlevsel kontrolcülere giden yolda atılmış önemli adımlardı. Peki, sizin aklınıza gelen, bu listeye eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz başka bir garip joystick var mı? Yorumlarda o nostaljik anılarınızı paylaşın!