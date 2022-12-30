En Güvenli Android Telefon Modelleri - 2022

Teknolojik gelişmelerin sonucunda Android telefon modelleri donanım açısından kullanıcılarının karşısına daha güçlü çıkıyor. Akıllı cep telefonu pazarında faaliyet gösteren dev teknoloji markalarının birbiriyle rekabeti piyasaya yepyeni modellerin sunulmasını sağlıyor.

Android telefon sektörünün hızlı ilerlemesine bağlı olarak Çin kökenli yazılım şirketi AnTuTu geçtiğimiz günlerde en güvenli ve hızlı Android telefon modellerini listeledi.

En Güvenli 10 Android Telefon Modeli

Moto X30 Pro

Asus ROG 6 Dimensity Supreme Edition

Xiaomi MIX Fold 2

OnePlus Ace Pro

Red Magic 7S Pro

Redmi K50 Ultra

Lenova Legion Y70

iQOO 10 Pro

Xiaomi 12S Pro

iQOO 10

1. Moto X30 Pro

En güvenilir Android telefon modelleri listemizin ilk sırasına Moto X30 Pro’yu koyduk. Moto X30 Pro; 200 MP kamerasıyla dikkat çekiyor. Motorola’nın geliştirdiği bu telefon teknoloji severlerden büyük ilgi gördü. Geleneksel tasarımı ve birinci sınıf özellikleriyle listemizde yer almayı fazlasıyla hak ediyor diyebiliriz.

2. Asus ROG 6 Dimensity Supreme Edition

Asus ROG 6 Dimensity Supreme Edition, oyun severler için ideal bir cep telefonu diyebiliriz. Yeni oyuncu telefonu diye tabir edebileceğimiz Asus ROG 6 Dimensity Supreme Edition’un en dikkat çeken tarafı soğutma özelliğinin çok gelişmiş olmasıdır. MediaTek Dimensity 9000+ donanımından güç alan bu telefon 165Hz yenileme hızından oluşuyor.

3. Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi MIX Fold 2, çok ince katlanabilir görünümüyle insanların ilgisini topluyor. Yalnızca 262 gram ağırlığındaki cihaz, kompaktlık özelliklidir. Dış ekranı telefonun Gorilla Glass Victus korumalı olarak tasarlanmış. Her iki ekransa Dolby Vision ve HDR10+ desteğinden oluşuyor. Cihaz hem donanım hem de görüntü bakımından dikkat çekiyor.

4. OnePlus Ace Pro

Son dönemde OnePlus geliştirmiş olduğu modellerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. OnePlus Ace Pro, global olarak tanıtımı yapıldıktan sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 6.7 inç büyüklüğe sahip olan telefonla 5G teknolojisini tam anlamıyla kullanabileceksiniz. 120Hz tarama hızından oluşan cihaz AMOLED ekrandan oluşuyor.

5. Red Magic 7S Pro

2022 en iyi telefonlar listemize Red Magic 7S Pro modelini de ekleyebiliriz. Red Magic 7S Pro, oyuncu odaklı bir akıllı telefondur. Performans açısından kullanıcılardan tam not alan cihazın ekran altı kamera teknolojisi özellikle teknoloji severlerden çok ilgi gördü.

Ekran altı kamera teknolojisine şimdiye kadar çok nadir rastladığımızı söyleyebiliriz. Ayrıca cihazın bir diğer dikkat çeken noktasıysa 1 TB kapasite seçeneğinden oluşmasıdır.

6. Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Ultra; donanım ve görünüm açısından bu listede yer alması gerektiğini fazlasıyla bize ispat ediyor. Cihaz, ekran açısından çok iddialı diyebiliriz. Ekranındaki mükemmel renk kalibrasyonu özellikle cihazın popülerliğini artırıyor.

Cihazla ilgili en dikkat çeken noktaysa ekranın kalp atışlarını ölçmesidir. Ekrana parmağınızı dokundurduğunuzda kalp atışlarınızı ölçmeye başlıyor. Düşük enerji tüketmesi de cihazla ilgili diğer bir önemli nokta diyebiliriz.

7. Lenova Legion Y70

Akıllı telefon sektörünün gelişimiyle birlikte birçok özellikte cihaz piyasaya sunuldu. Artık tüm özellikleri içinde bulunduran birçok telefonun üretimi yapılıyor. O telefonlardan biri de Lenova Legion Y70 diyebiliriz. Lenova Legion Y70; standart kullanıcılar ve oyuncular için geliştirilmiş bir cep telefonudur. 144 Hz tazeleme hızı ve 1500 Hz dokunmatik tarama hızından oluşan cihaz sektöre yepyeni bir soluk getirdi.

8. iQOO 10 Pro

En hızlı cep telefonu 2022 listesine iQOO 10 Pro cep telefonunu da dahil edebiliriz. Cihaz, 200W hızlı şarj destekli olarak kullanıcılarına sunulmuştur. Oyuncular için özel telefona yapay zeka optimizasyonları entegre edilmiştir.

9. Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Pro; Dimensity 9000+ SoC tarafından destekleniyor. 1Hz-120Hz yenileme hızından oluşan cihaz, ortalama 19 dakikada %0 şarjdan %100’e çıkıyor. 120W kablo, 10W ters kablosuz şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekliyor.1.500 nit parlaklık özellikli cihaz 6.73 inç AMOLED LTPO panelden oluşuyor.

10. iQOO 10

120 Watt hızlı şarj destekli tasarlanan iQOO 10, 120Hz ekran yenileme hızından oluşuyor. 4K video kayıt yapılabilen telefon; kamera, batarya ömrü, tasarım ve performans anlamında güçlü özelliklerden oluşuyor.

Sizler için hazırladığımız en güvenli Android telefon modellerinin ardından En İyi Fiyat Performans Telefonlar yazımızı da okuyabilirsiniz.