Giphy uygulamasında, milyonlarca GIF arasından aradığınızı bulabilir veya kendi GIF'inizi oluşturabilirsiniz.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Neredeyse dünyadaki tüm mobil kullanıcılarının kullandığı Giphy uygulamasında, GIF arayabilir, indirebilir ve kendi GIF'inizi paylaşabilirsiniz. Kapsamlı bir kütüphaneye sahip olan uygulamada, aradığınız her şeyi bulabilir ve paylaşabilirsiniz. Ayrıca, Giphy APK'nın kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Facebook, X, WhatsApp ve daha nice sosyal platformda paylaşılan GIF’lerin çıkış noktası Giphy’nin zengin arşivine mobil cihazınızdan da ulaşmanız mümkün. Dünyanın en geniş animasyonlu GIF kütüphanesinde istemediğiniz kadar GIF sizi bekliyor.

Kimi zaman mesaj vermek için kimi zaman da eğlencesine göndereceğiniz GIF’ler arasından özel olarak seçim yapabildiğiniz gibi yeni paylaşılmış, trend olmuş GIF’leri de görebiliyorsunuz.

Giphy İndir

GIF’leri kategoriler halinde ayıran uygulamadan seçtiğiniz görseli arkadaşlarınıza mesaj olarak atabiliyor, sosyal ağlarda paylaşabiliyor veya sohbet anında hemen göndermek üzere galerinize ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca, Giphy'deki araçları kullanarak da kendi GIF'lerinizi rahatça oluşturabilirsiniz.

Kendi çıkartmalarınızı ve videolarınızı uygulama içerisine aktararak, çeşitli düzenleme araçları sayesinde içeriklerinizi oluşturup, paylaşabilirsiniz. Eğer siz de aradığınız GIF'leri bulmak veya eğlenceli GIF'ler ortaya çıkarmak istiyorsanız, Giphy İndirebilirsiniz.

Giphy Uygulaması Özellikleri