En İyi 4 Android Yemek Tarifi Uygulaması

Yeni yemek tarifleri öğrenmek, ailenizi, arkadaşlarınızı, komşularınızı, çevrenizdekileri yeni tatlar ile buluşturmak ve onların hayranlıkla yemelerini izlemek, her aşçının hayali olmalı. Sizler de yeni tatlar keşfetmek ve hemen yapım aşamasına geçmek istiyorsanız, en iyi 4 Android yemek tarifi uygulamasından birini kullanmaya bir an önce başlamalısınız.

Nefis Yemek Tarifleri

Binlerce tarifin yer aldığı Nefis Yemek Tarifleri’nde yüzlerce tarifin hazırlanışını izleyebilirsiniz. Eğer yemek tariflerini yazılı değil de videolu şekilde öğrenmeyi seviyorsanız, sahip olduğu yüzlerce videolu tarif nedeniyle Nefis Yemek Tarifleri sizin için biçilmiş bir kaftandır.

Ramazan ayında ne yemek yapacağınız ile ilgili bir fikriniz olmadığında Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında bulunan “Bugün Ne Pişirsem?” bölümünden hızlı tarif önerileri alabilirsiniz. Ek olarak, keşfet kısmından yeni yemekler keşfedebilirsiniz.

Nefis Yemek Tarifleri’nde “Akşam ikramları”, “Akşam yemeği menüleri”, “Çay saati menüleri”, “Diyet menü”, “Öğle yemeği menüleri” gibi menüler kategorize edilmiş. Örneğin diyet menüsüne girerek diyet ile ilgili yeni tariflere ve popüler tariflere bakabiliyorsunuz. Bunların yanı sıra Nefis Yemek Tarifleri’nde her gün Ramazan Ayına özel iftar menüsü tavsiyesi bulunuyor.

Yemek Tarifleri

Yemek Tarifleri uygulamasına girer girmez yemek kategorilerinin yer aldığı bir ekran kullanıcıları karşılıyor.

Yemek Tarifleri uygulamasında ana sayfanın haricinde “Neli olsun?”, “Bugün” ve “Favorilerim” kategorileri bulunuyor. Yemek Tarifleri “Neli olsun?” kategorisi ile diğer yemek tarifi uygulamalarından sıyrılmayı başarıyor. Örneğin, “Neli olsun?” kategorisinde baklayı seçerseniz, baklanın yer aldığı yemeklerin tariflerine ulaşabiliyorsunuz. Bu durum, çoğu hanımefendi ve beyefendi için biçilmiş bir kaftandır. “Bugün” kategorisinde günlük olarak akşam menüsü tavsiyesine ulaşabilirsiniz. “Favorilerim” kategorisinde ise favori olarak eklediğiniz yemek tariflerine ulaşabilirsiniz.

Yemek Tarifleri’nin olumsuz tarafı ise tarifler videolu olarak değil de yazılı olarak sunuluyor.

Tarif Dünyası uygulamasına girdiğimizde ilk olarak günün tarifi ve günün tatlısı kullanıcıları karşılıyor. Uygulamanın önerdiği günün tarifi ve günün tatlısının pişirme süresinin de yer alması oldukça iyi bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Tarifler Dünyası’nda yemek tarifleri kategorilere ayrılmış. Dolayısıyla yapmak istediğiniz yemeklere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan Tarif Dünyası’nda tarifler yazılı olarak hazırlanmış. Mükemmel tatların nasıl hazırlandığını okumak yerine izlemeyi tercih edenler için bu durum olumsuz olarak nitelendirilebilir.

Bizim Tarifler

Bizim Tarifler, diğer yemek tarifi uygulamalarından iki özelliği ile sıyrılmayı başarıyor. Yemek hazırlarken bildiğiniz üzere elleriniz kirli olabiliyor ve kirli elleriniz ile telefona dokunmak istemezsiniz. Zira kirlenen bir akıllı telefonu temizlemek oldukça zordur. Bizim Tarifler, tam da bu konu için bir çözüm geliştirmiş. Elinizi kameranın önünde soldan sağa doğru hareket ettirdiğinizde bir sonraki adıma geçebiliyorsunuz. Bir önceki adıma geri gelmek için ise elinizi sağdan sola doğru hareket ettirmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra “Sonraki” sesli komutu ile bir sonraki adıma geçebiliyor, “Önceki” sesli komutu ile de bir önceki adıma geçebiliyorsunuz. Bu iki özellik de gayet hızlı çalışıyor.

Bizim Tarifler’de İdil Yazar, Chefika, Mutfak Sırları, Tijen Aktay, Yağız İzgül, Semen Öner ve Gülhan Kara şeflerinin birbirinden lezzetli tariflerine ulaşabiliyorsunuz.

Bizim Tarifler’de yazılı tariflerin yanı sıra videolu tarifler de bulunuyor. Bu durum, tariflerin nasıl hazırlandığını izleyerek öğrenmeyi tercih edenler için biçilmiş bir kaftan diyebiliriz. Geniş bir tarif yelpazesine sahip olan Bizim Tarifler’de detaylı filtreleme özelliği bulunuyor. Detaylı filtreleme kısmından yemeğin zorluğu, pişirme süresü, malzemeler gibi kategorileri filtreleyebilmeniz mümkün hale getirilmiş.

Bizim Tarifler’de “Bugün ne pişirsem?” kategorisinden her güne özel menülere ulaşabilirsiniz. Uygulamadaki tariflerin zorluk derecelerinin yer almasının oldukça iyi bir detay olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira yapmak istediğiniz yemek ile ilgili bir fikriniz yoksa zorluk derecesine bakarak yemeğin zorluğu ile ilgili fikir edinebilirsiniz.