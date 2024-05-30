Yemek.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 301
- DOSYA BOYUTU 7 MB
- Üretici YEMEK SEPETİ ELEKTRONİK İLETİŞİM A.S.
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Yemek.com uygulamasında, binlerce tarife ulaşabilir ve elinizdeki malzemelere göre yeni yemekler keşfedebilirsiniz.
Yemek.com uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan birbirinden lezzetli binlerce yemek tarifine ulaşabilirsiniz. Yemek yapma derdine son veren Yemek.com APK uygulaması, her damak tadına uygun birbirinden lezzetli tarifleri sizlere sunuyor. Ocak, fırın ve Airfryer gibi farklı seçeneklere göre tariflere ulaşabileceğiniz bu uygulamada, istediğiniz her yemeği yapabilirsiniz.
Binlerce denenmiş fotoğraflı ve videolu yemek tariflerini bulabileceğiniz Yemek.com uygulamasında çorbalar, et yemekleri, tavuk yemekleri, hamur işi, yöresel, atıştırmalıklar vb. kategorilere göre ayrılmış menülere göz atabilirsiniz.
Elinizdeki malzemeleri girerek hangi yemekleri yapabileceğinizi görebilir ve detaylı yemek tarifi arama özelliğini de kullanabilirsiniz. Denediğiniz ve memnun kaldığınız tarifleri diğer kullanıcılarla paylaşabilir, servis önerileri ve püf noktalarını yazabilirsiniz.
Yemek.com APK İndir
İstediğiniz her yemeğin tarifine ulaşın ve elinizdeki imkanlara göre yemek yapın. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde aradığını her şeyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yemeğin adını yazmak ve karşınıza çıkan tariflerden birini uygulamak olacaktır. Sadece arama yaparak değil, aynı zamanda ana sayfanızdaki yemekleri görüntüleyerek de yeni yemekleri keşfedebilirsiniz.
Siz de Yemek.com indirin ve aradığınız tüm yemek tariflerine rahatlıkla ulaşın!
Yemek.com: Yemek Tarifleri Uygulaması Özellikleri
- Size özel tarifler
- Fotoğraflı ve videolu tarifler
- Onlarca farklı kategori
- Detaylı tarif arama
- Malzemenize göre yemek tarifi
- Kullanıcı dostu arayüz
- Malzeme girerek yemek tarifi bulma
- Tarif paylaşma
- Püf noktaları
Yemek.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 87
- DOSYA BOYUTU 95 MB
- Üretici YEMEK SEPETİ ELEKTRONİK İLETİŞİM A.S.
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Yemek.com, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir yemek tarifi uygulamasıdır.
iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz Yemek.com uygulaması, farklı kategorilerde yüzlerce video yemek tarifine akıllı telefonunuzdan ulaşmanızı sağlıyor. Pratik, nefis ve lezzetli yemek tarifleriyle dolu olan Yemek.com, kullanış olarak da basit bir yapıyı kullanıcılara sunmaktadır. İstediğiniz tarifi rahatlıkla bulabilir ve püf noktalarını öğrenebilirsiniz.
Her bütçeye uygun, evde rahatlıkla yapılabilecek ve özel davetler için uygun farklı kategorilerde yüzlerce videolu yemek tarifleri sunan harika bir mobil uygulama Yemek.com, “Bugün ne pişirsem?” sorusunu da ortadan kaldırmaktadır.
En İyi Android Yemek Tarifi Uygulamaları
Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar üzerinden kullanılabilecek en başarılı yemek tarifi uygulamaları hangileri? Bu yazıda liste hazırladık.
Yemek.com İndir
Yemek tariflerinin yanında sağlıklı yaşam için etkili bilgiler, egzersiz önerileri, detoks hakkında bilinmesi gerekenler, mekan tavsiyeleri, güzellik maskesi tarifleri sunmasıyla eşsiz bir uygulama olduğunu gösteren Yemek.com'u indirin ve siz de tüm yemek tariflerine rahatlıkla erişin.
Yemek.com: Yemek Tarifleri İndir
- Binlerce yemek tarifi
- Kullanıcı dostu arayüz
- Elinizdeki malzemeye göre tarifler
- Yemek videoları
- Püf noktaları
- Tarif paylaşma