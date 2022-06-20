Cache Nedir, Cache Ne Demek?

Cache kelimesinin Türkçe karşılığı: ön bellektir. Cache Web üzerinden yapılan işlemlerin kısa bir süreliğine bilgisayarınız RAM belleği içinde kalmasını sağlayan bir yapıdır. Cache ne demek bu şekilde açıklanabilir. Bu yapı sayesinde Web üzerinde daha önce gittiğiniz bir internet sitesine daha hızlı bir şekilde girmesini sağlayan bir yapıdır.

Cache Nedir?

Bir örnekle anlatmak gerekirse yeni bir internet sayfasına gittiğinizde siteye yavaş girdiğini ama sürekli ziyaret ettiğiniz Web sitesini çok daha hızlı bir şekilde girdiğinizi fark etmiştirsiniz. İşte bu Cache ile mümkün olmakta Cache sizlerin daha önceden ziyaret ettiğiniz Web sitelerini bilgisayarınızın belleğin içinde kayıt etmekte ve sizi ulaşmak istediğiniz sayfaya daha hızlı bir şekilde yönlendirmekte. Cache modeli tüm tarayıcılarda kullanılmaktadır. Cache sistemi sizlerin daha önceden ziyaret ettiğiniz sitelerin dökümanlarını bilgisayar belleğine kayıt ederek sayfanın daha hızlı açılmasını sağlamaktadır.

Cache Temizleme Nasıl Yapılır?

Cache ne demek, nedir? gibi soruları cevapladık peki ya Cache temizleme nasıl yapılır? bunu sizlere adım adım gelin aşağıda anlatalım. Örnek olarak Google Chrome tarayıcını kullanacağız siz benzer işlemleri Opera tarayıcısına geçiş yaparakta yapabilirsiniz veya Mozilla.

Öncelikle Chrome programını açınız.

Sağ üst köşede bulunan “üç nokta” simgesine tıklayınız

Açılan pencereden aşağıda “Diğer araçlar” butonu olacaktır.

Diğer araçlar butonuna geldiğinizde yeni bir pencere açılacaktır.

Burada Tarama verilerini temizle’ye tıklayın.

Yeni bir sayfa açılacaktır.

Bu sayfada silmek istediğiniz tarih aralığını veya tüm zamanları seçiniz.

Tüm kutucukları işaretleyiniz.

Verileri temizle butonuna tıklayınız.

İşlem tamamlamış olacaktır.

Hatırlatmakta fayda var, bu Cache yapısını sildiğiniz zaman tarayıcınız ilk günkü gibi olacaktır yani herhangi bir sitede oturum açmışsanız çıkış yapmış olacaktır. Bu nedenle seçmek istediğiniz tarih aralığını iyi ayarlamanızda fayda var. Bu yazımızda sizlere Cache nedir? Cache ne demek ve Cache temizleme nasıl yapılır sizlere onu anlattık yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.