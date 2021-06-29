Clipchamp, içerik oluşturucular için en iyi ücretsiz video düzenleme programlarından biri.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

En iyi ücretsiz video düzenleme programı Clipchamp ile etkileyici videolar oluşturabilirsiniz. Kullanıcı dostu video düzenleyici, kurumsal, eğitim, tanıtım, sosyal medya reklam videoları ve çok daha fazlasını kolayca ve hızlıca oluşturmanıza imkan tanır. 200’den fazla ülkede 16 milyon kullanıcıya katılın ve Clipchamp video düzenleyicinin yardımıyla hikayelerinizi anlatın.

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Clipchamp online video düzenleyici, kırpma, kesme, hız kontrolü, filtreler, başlıklar, bindirmeler, Zoom toplantı düzenleme, resim içinde resim, yeşil ekran, altyazılar ve daha fazlası gibi temel özellikler sunar. Özel araçlar ve özelliklere ve 800.000’den fazla stok video, GIF ve ses parçasına erişimin keyfini çıkarın.

Clipchamp’ın yaratıcı ve kullanıma hazır video şablonları, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Tek yapmanız gereken bir şablon seçmek ve ardından kişiselleştirilmiş renk şemaları, logolar ve metin ekleyerek özelleştirin.

Videoda eksiklik görüyorsanız, 800.000’den fazla video ve sesten oluşan stok çekim kitaplığı hayal gücünüzü harekete geçirebilir veya video çekimlerine doğru sesi ekleyebilir. Gerçek insanlardan bilim kurguya, stok görüntü koleksiyonu videonuzu bir sonraki seviyeye taşıyabilir.

Pahalı eklentiler veya ekipmanlara ihtiyacınız yok, Clipchmap’in online ekran kaydedicisini ve web kamerası kaydedicisini keşfedin. Ekran kaydı ve web kamerası kaydı, her yerde video yapımcıları için önemli bir araçtır. Bir butona tıklayarak video sunumları, ürün demoları, eğitim ve satış videoları için kolayca video ve ses kaydı yapın.

Bu online video düzenleyici ile videolarınıza metin-konuşma özelliği ekleyebilirsiniz. Videonuza uyacak ve video içeriğinizi yerelleştirmenize yardımcı olacak her biri benzersiz karakter ve aksana sahip 14 ses arasından seçim yapın.

Clipchamp, videolarınızı 480p, 720p ve 1080p çözünürlüklerde herhangi bir sosyal medya platformuna uygun oranlarda (16:9, 1:1, 21:9, 9:16, 4:5 ve 2:3) dışa aktarmanızı destekler. Video düzenleyici, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest gibi popüler paylaşım platformları için optimize edilmiş, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, YouTube ve daha fazlasına doğrudan yüklemeyi destekler.