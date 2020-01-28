Google Chrome Yanıt Vermiyor Hatası Nasıl Çözülür?

Google Chrome, oldukça popüler bir web tarayıcısıdır. Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Google Chrome, ters görsel arama, temalar, otomatik form doldurma, şifre kaydetme, senkronizasyon seçenekleri ve PDF dosyalarını görüntüleme gibi işlevlere sahiptir. Aynı zamanda Chrome, sahip olduğu uzantı desteği ile birlikte kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor. Google Chrome kullanıcıları, Google Chrome yanıt vermiyor hatası ile karşılaşabiliyor. Google Chrome yanıt vermiyor hatasını çözmek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yazıda, Google Chrome yanıt vermiyor hatasını nasıl çözebileceğinizi öğreneceksiniz. İşte, Google Chrome yanıt vermiyor hatasını çözmek için 5 yöntem!

1. Google Chrome’u Güncelleyin

Google Chrome yanıt vermiyor hatası ile karşılaştığınızda ilk olarak Google Chrome’u en son sürüme güncellemeniz gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için Google Chrome’un sağ üst kısmında yer alan üç dikey nokta simgesine tıklayın ve açılan pencere üzerinden “Yardım” yazısına tıklayın. Daha sonra “Google Chrome hakkında” seçeneğine tıklayın. Açılan sayfa üzerinden Google Chrome’u güncelleyebilirsiniz.

2. Tarayıcı Geçmişini ve Önbelleği Temizleyin

Tarayıcı geçmişini ve önbelleği temizlemek, Google Chrome yanıt vermiyor hatasını çözebilir. Tarayıcı geçmişini ve önbelleği temizlemek için “Ctrl + H” klavye kısayolunu kullanarak Geçmiş sayfasını açın. Geçmiş sayfasının sol kısmında yer alan “Tarama verilerini temizle” seçeneğine tıklayarak tarayıcı geçmişini ve önbelleği temizleyebilirsiniz.

3. Uzantıları Devre Dışı Bırakın

Uzantılar, Google Chrome web tarayıcısının ayrılmaz bir parçasıdır ve tarayıcıya ölçülemez miktarda yeni özellik ekler. Bununla birlikte bazı uzantılar, Google Chrome’un mevcut sürümü ile uyumsuz olabilir. Bu sebepten dolayı bazı hatalar ile karşılaşabilirsiniz. Uzantıları devre dışı bırakarak Google Chrome yanıt vermiyor hatasını çözebilirsiniz.

4. Google Chrome’u Sıfırlayın

Google Chrome’u sıfırlamak, pek çok hatayı çözebilir. İlk olarak sağ üst kısımda yer alan üç dikey nokta simgesine tıklayın ve ardından açılan pencere üzerinden “Ayarlar” menüsüne tıklayın. Ayarlar sayfasının sol kısmında yer alan “Gelişmiş” seçeneğine tıklayın ve hemen ardından “Sıfırla ve temizle” seçeneğine tıklayın. Sıfırla ve temizle sayfası üzerinden “Ayarları orijinal varsayılan değerlerine geri yükleyin” seçeneğine tıklayın ve son olarak açılan pencere üzerinden “Ayarları sıfırla” butonuna tıklayın.

5. Google Chrome’u Yeniden Yükleyin

Yukarıdaki yöntemler, Google Chrome yanıt vermiyor hatasını çözmediyse web tarayıcıyı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.