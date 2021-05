En İyi İnteraktif Diziler / Filmler Neler?

İnteraktif diziler ve filmler, seyircilerin karaktere eşlik etme özelliği ile gün geçtikçe daha popüler bir hale geliyor. Dizileri sadece izlemekle yetinmek yerine dizinin gidişatını belirlemek, izleyicilere daha ilgi çekici geliyor. Peki ama en iyi interaktif diziler ve filmler neler?

İnteraktif yapımların seyircileri doğrudan konunun içine çekmedeki başarısı ortadadır. Bu tür dizileri tercih eden izleyicilerin video oyunlarını da benzer sebeplerle oynadığı görülür.

Siz de bu tür yapımlardan hoşlanıyorsanız aşağıdaki listemize göz atabilir ve size en uygun olanını bulduktan sonra arkanıza yaslanıp belirlemiş olduğunuz interaktif yapımı seyretmeye başlayabilirsiniz.

En İyi İnteraktif Diziler / Filmler Listesi

Netflix, son birkaç senedir interaktif film ve dizi alanında öne çıkan isimlerinden biri oldu. Dijital yayın platformunun en çok ses getiren etkileşimli filmi, sevilen dizi Black Mirror'ın interaktif filmi Black Mirror: Bandersnatch olmuştu. Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki Netflix kullanıcılarının ilgisini çeken bu tür daha sonra en çok izlenen türlerden biri haline geldi.

Bugünlerde izleyecek interaktif diziler veya filmler bulamıyorsanız aşağıdaki liste size yardımcı olabilir.

1. Doğaya Karşı Mücadele (You vs. Wild)

Bu dizinin bölümleri ortalama olarak 18 dakika uzunluğundadır. Bu dizideki amacımız, Bear Grylls'in hayatta kalmasını sağlamaktır. Grylls'in hayatta kalmasını sağlamak için birbirinden zorlu engelleri aşmamız gerekiyor. Engelleri aşmak için doğru karar vermenin öneminin oldukça büyük olduğunu söylemek gerekiyor.

Grylls, seçim yapılması gerektiğinde kameranın önüne geçerek izleyiciye bir seçenek dizisi sunuyor. Seyirci hangisini seçerse onu yapıyor. Bu seçeneklerin içerisinde oldukça çılgın eylemlerin olduğunun da altını çizelim.

You vs. Wild veya Doğaya Karşı Mücadele şu anda Netflix üzerinden izlenebiliyor. 8 bölümden oluşan ilk sezonu daha fazla zaman kaybetmeden bir an önce izlemenizi tavsiye ediyoruz.

2. Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Rahip'e Karşı

Daha önce hiç interaktif sitcom filmi izlediniz mi? Unbreakable Kimmy Schmidt, düğün hazırlığında olan Kimmy'nin rahibe karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Onu rahibe karşı eyleme geçirecek olan kişi ise izleyicinin kendisinden başka biri değildir.

Ellie Kemper, Daniel Radcliffe, Heidi Gardner, Tituss Burgess, Jane Krakowski, Dylan Gelula ve Carol Kane gibi isimlerin yer aldığı bu sitcom filmini de mutlaka izlenecek filmler arasına eklemelisiniz.

3. Black Mirror: Bandersnatch

Netflix kullanıcılarının interaktif yapımlara daha fazla ilgi duymasını sağlayan Black Mirror: Bandersnatch, listemizin olmazsa olmaz isimlerindendir. İzleyiciler bu filmde 1984 yılında genç bir programcının vereceği kararları belirliyor. Film verilen kararlara göre sona erebiliyor. Netflix bu gibi bir anda seyirciye geri dönme fırsatı tanıyor.

4. Patron Bebek: Yakala Bebeği

Netflix'in daha çok çocuklara hitap eden interaktif animasyonu Patron Bebek'te becerilerinize göre şirketteki 16 işten birine yerleştiriliyorsunuz. Filmde verdiğiniz kararlar ise sizin patron olup olmayacağınızı belirliyor.

5. Minecraft: Hikaye Modu (Minecraft: Story Mode)

İnteraktif diziler listesinin son sırasında Netflix'in çocuklara yönelik başka bir yapımı olan "Minecraft: Hikaye Modu" yer alıyor. Minecraft evreninde geçen bu dizide Dünya'nın geleceği sizin tercihlerinize bağlıdır. Hikayenin gidişatını değiştirecek olan sizin kararlarınızdır. Seçiminizi yaparken iki kez düşünmenizde fayda vardır.

İnteraktif Dizi / Film Nedir, Nasıl İzlenir?

İnteraktif dizi veya filmler, seyircinin de dizi veya filmde söz sahibi olmasını sağlayan yapımlardır. Bu tür dizi ve filmlerde izleyicilere belirli seçenekler sunulur, seyircinin seçimlerine göre dizi ya da film ilerler. İnteraktif yapımlar başka bir deyişle izlenen bir dizi ya da filme sınırlı da olsa müdahale edilebilen yapımlardır. İnteraktif film veya dizi izlemek için Netflix gibi dijital yayın platformlarını kullanabilirsiniz.