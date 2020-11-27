Gündelik hayatımızda yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ya da dizüstü bilgisayarlar zaman zaman bizleri yarı yolda bırakabiliyor. Bu noktada harici bir desteğe ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Peki ama powerbank satın alırken nelere dikkat etmelisiniz ve hangisini satın almalısınız? Bu rehberimizde powerbank satın alırken dikkat edilmesi gerekenler ile karşınızdayız!

Powerbank Satın Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Dışarıda bir yerlerde iken ya da uzun bir yolculuk öncesinde tüm elektronik cihazlarınızın hazır olduğundan emin olmak istiyorsanız, taşınabilir bataryalar tam da size göre olabilir. Öte taraftan bu cihazlardan birisini satın almadan önce pek çok farklı detay ile karşılaşacaksınız ve bunların ne anlama geldiğini ya da hangisinin sizin için en uygunu olduğunu anlamak bazen zor gibi gözüküyor olabilir.

Powerbank Nedir? Ne İşe Yarar?

Kimi zaman taşınabilir batarya olarak da andığımız powerbank, özellikle acil durumlarda ya da yakınlarınızda priz bulunmadığı zamanlarda devreye giren ve kapasitesi ile doğru orantılı olarak elektronik ürünlerinizin birçoğuna enerji sağlayabilen bir üründür.

Bu cihazları uzun bir seyahat sırasında, elektrik kesildiği zaman, dışarıda priz bulamadığınızda ya da benzeri pek çok senaryoda kullanabilirsiniz ve bu sayede akıllı telefonunuzu, kablosuz kulaklığınızı, akıllı saatinizi, tabletinizi ve hatta bazı durumlarda dizüstü bilgisayarınızı dahi şarj edebilirsiniz.

Kaç mAh Powerbank Satın Almalısınız?

Powerbank satın almak istediğinizde karşınıza çıkan ilk şey, onların kapasiteleridir. Bu noktada kapasite artıkça daha fazla şarja imkan sunulmuş olur ancak bu, aynı zamanda taşınabilir bataryanın boyutunun ve ağırlığının da artması anlamına geliyor.

Bu noktada tercihinizi yaparken kullandığınız cihazları referans almalısınız. Şimdi sizler için örnek bir senaryo oluşturalım.

- Akıllı Telefon: 4,000 mAh

- Akıllı Saat. 300 mAh

- Kablosuz Kulaklık: 500 mAh

- Tablet: 8,000 mAh

Yukarıda gündelik hayatınızda yanınızda taşıyabileceğiniz dört ürünü baz aldık ve tahmini bir batarya kapasitesi belirledik. Kullandığınız cihazların batarya kapasitesini öğrenmek için teknik detaylar tablosuna göz atabilirsiniz. Kendi senaryonuzu gerçek değerler ölçeğinde oluşturun.

Şimdi, yukarıdaki senaryoya devam edelim. Eğer elimizde bu dört cihaz varsa ve kötü bir senaryoda, elektrik kesilmesi ya da priz bulamama gibi, bu cihazların hepsinin sıfırdan yüze şarj edebilmek istiyorsak toplamda 12,800 mAh kapasitesinde bir güce ihtiyaç duyacağız.

Ortalama bir taşınabilir batarya, genellikle, asıl kapasitesinin yüzde 80'i oranında şarj sağlayabilir. Bu durumda ( İhtiyaç Duyulan mAh / 4 ) *5 gibi bir formül uygulayarak kaç mAh powerbank satın almamız gerektiğini bulabiliriz. Yukarıdaki senaryoyu formüle dökersek (12,800 / 4) *5 işleminden 16,000 mAh kapasitesinde bir taşınabilir bataryaya ihtiyaç duyduğumuzu görüyoruz.

Tabii tüm bu formül, ihtiyaç duyduğunuz kapasite ile ilgilidir. Eğer 4,000 mAh kapasitesinde bataryaya sahip bir akıllı telefonunuz varsa ve yalnızca bir kez sıfırdan yüze şarj edebilecek bir batarya sizin için yeterli ise 5,000 mAh powerbank işinizi görecektir.

Kaç Amper / A Powerbank Satın Almalısınız?

Tıpkı bir üstteki maddede olduğu gibi kaç amper şarj çıkışına sahip bir batarya almanız gerektiği, kendi cihazlarınızla ilgilidir. Eğer akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde hızlı şarj desteği varsa, hızlı çıkış sağlayan bir powerbank satın alabilirsiniz. Öte taraftan bu, size ek maliyetler doğuracaktır.

Eğer USB-C ile şarj edilen bir dizüstü bilgisayarınız varsa ve zaman zaman bunu da şarj edebilmek istiyorsanız, çok daha güçlü çıkışlara sahip bir taşınabilir batarya satın almak sizin için doğru bir tercih olacaktır.

Powerbank Almadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler (Özet)

Toplam mAh ihtiyacınızı belirleyin. Bu değeri dörde böldükten sonra beş ile çarpın. Bu, ihtiyacınız olan taşınabilir batarya kapasitesini size verecektir. Kaç tane bağlantı noktası istediğinizi belirleyin. Alacağınız ürünün aynı anda kaç cihazı şarj edebileceğini öğrenin. Alacağınız ürünün gerekli iç korumalara sahip olup olmadığını öğrenin. Hangi çıkış gücünün gerekli olduğunu belirleyin. Alacağınız ürünün giriş gücünü öğrenin. Bu, ne kadar hızlı şarj olabileceğini gösterir Kablosuz şarja ihtiyacınız olup olmadığını belirleyin.

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