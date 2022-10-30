En İyi Haber Uygulamaları

Haber uygulamaları teknoloji, spor, kripto para, oyun dahil olmak üzere pek çok konuda gerçekleşen gelişmelerden haberdar olabilmenize imkân tanıyor. Bu yazıda mobil cihazınız üzerinden haberleri takip edebilmenizi sağlayan en başarılı hizmetleri bir arada topladık.

Mobil cihazların yaygınlaşması, insanlara birçok alanda önemli ölçüde kolaylık sağladı. Bunlar arasında habere ulaşmak da yer alıyor. Zaman ve mekânın ortadan kalkması sonucunda insanlar istediği zaman istediği yerden haberlere ulaşabilir hâle geldi.

Günümüzde haberleri takip edebileceğiniz pek çok uygulama bulunuyor. Peki, en iyi haber uygulaması hangisi? Bu yazıda oldukça başarılı hizmetleri bir arada toplayarak merak edilen soruyu yanıtladık.

Haber Uygulamaları Listesi

Tamindir

Bundle

Nabız

Feedly

Flipboard

Google News

Microsoft News

Yukarıda haber uygulaması önerileri bulunuyor. Listede yer alan hizemtlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca yabancı kaynakları takip etmek istiyorsanız doğrudan güvenebileceğiniz en iyi yabancı haber siteleri listemizi de inceleyebilirsiniz.

Tamindir

Modern bir arayüze sahip olan ve bu sayede çok kolay bir kullanım sunan Tamindir uygulaması üzerinden bilimden teknolojiye otomobilden sosyal medyaya oyundan mobile kadar pek çok konudaki önemli haberleri takip edebilir ve böylelikle çaba sarf etmeden gündemden haberdar olabilirsiniz.

Uygulamada haberlerin yanı sıra çok detaylı bir şekilde hazırlanmış rehberler de bulunuyor. "Blog" bölümünden erişebileceğiniz rehberler sayesinde yazılım, sosyal medya, oyun ve teknoloji gibi alanlarda bilgi sahibi olabilir ve ayrıca pek çok sorunun çözüm yöntemlerine göz atabilirsiniz.

Tamindir uygulaması üzerinden video içeriklerine de kolayca erişebilmeniz mümkün. Blog, haber ve video bölümlerinde yer alan arama butonu sayesinde istediğiniz içeriği anında bulabilirsiniz. Böylelikle eski bir içeriği bulabilmek için uzun süre boyunca çaba sarf etmenize gerek kalmaz.

Uygulama, herhangi bir blog, haber veya video içeriğine daha sonra göz atmak isteyen kişilere kaydetme özelliği sayesinde büyük bir kolaylık sunuyor. Bu özelliği kullanabilmek için bir içeriği açmanız ve ekranın sağ üst köşesindeki butona dokunmanız gerekiyor. Kaydettiğiniz içerikler "İşaretli" bölümünde listeleniyor.

Bundle

"Gündem", "Teknoloji", "Bilim", "Kripto Para", "Yaşam", "Oyun & Geek" ve "Eğlence" dahil olmak üzere pek çok kategorinin yer aldığı Bundle, çok sayıda haber sitesinin yalnızca tek yerden takip edilebilmesini sağlıyor. Takip etmek istediğiniz kategorideki kaynakları kolayca seçebilirsiniz.

Daha sonra okumak istediğiniz haberi kaydedebilme imkânına da sahipsiniz. Kaydettiğiniz içeriklere "Kayıtlı Haberler" bölümünden erişebilirsiniz. Uygulama ayrıca kullanıcılara bildirim göndererek gün içerisinde gerçekleşen gelişmelerden haberdar ediyor.

Nabız

Nabız uygulaması üzerinden çok sayıda haber kaynağını tek yerden takip edebilirsiniz. "Spor", "Teknoloji", "Sağlık", "Popüler" ve "Gündem" dahil olmak üzere çeşitli kategorilerin yer aldığı uygulamada daha sonra okumak istediğiniz haberleri favorilere ekleyebilirsiniz.

Bir milyondan fazla indirilen uygulamada bildirim sistemi de mevcut. 500'ü aşkın haber kaynağını içeren uygulamada yer alan bildirim sistemi sayesinde gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Feedly

Haberleri takip edebileceğiniz hizmetler arasında Feedly de bulunuyor. Çok sayıda haber kaynağını destekleyen hizmet, bu sayede haberleri tek platformdan erişebilmenize olanak tanıyor. 5 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken uygulama, çok kolay bir kullanıma sahip.

Flipboard

İlk olarak 2010 yılında sunulan Flipboard, milyonlarca kişi tarafından tercih edilen bir haber uygulamasıdır. 500 milyondan fazla indirilen uygulamayı ilk açtığınızda ilginizi çebilecek haber kategorilerinin neler olduğunu soruluyor.

Seçtiğiniz kategorilere göre "Sana Özel" kısmında haberler gösteriliyor. Böylelikle gün içerisinde takip ettiğiniz haber kategorilerine çok pratik bir şekilde erişebiliyorsunuz. Uygulamada ayrıca bildirim sistemi de yer alıyor.

Google News

Sahip olduğu bir milyarı aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Google News (Google Haberler) hizmetini kullanarak çeşitli kategoriler bulunuyor. Sade bir arayüze sahip olan uygulamada takip etmek istediğiniz haberlerin yer aldığı kategoriyi seçebilirsiniz.

"Sizin için" bölümü üzerinden gün içerisinde en fazla okunan haberlere ve sizin için seçilen içeriklere erişebilirsiniz. Bu bölümde ayrıca hava durumu da bulunuyor.

Microsoft News

Listenin son sırasında Microsoft News yer alıyor. Yazılım devi Microsoft tarafından sunulan uygulama spor, eğlence, teknoloji, bilim ve sağlık dahil olmak üzere pek çok konuda haberler sunuyor. "Sizin İçin" kısmından gelişmelerin bir özetine göz atabilir, "En Çok Okunanlar" bölümünden ise gün içerisinde en fazla okunan haberleri görüntüleyebilirsiniz.

Başarılı bir arayüze sahip olan Microsoft News isimli uygulamada bulunan "Giriş Sayfası" üzerinden popüler içeriklerin yanı sıra hava durumuna, duvar kâğıtlarına ve oyunlara da erişebilirsiniz. Uygulamada ayrıca istediğiniz haberi bulabilmenize yardımcı olan arama kısmı da yer alıyor.

Bu yazıda haber uygulamaları listesi hazırladık. Listede yer alan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca çoğu kişi tarafından pek bilinmeyen uygulamalar keşfetmek istiyorsanız az bilinen güzel uygulamalar listemize de göz atmayı unutmayın.