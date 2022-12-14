Yazı yazmak bazen insanlar için çile olabiliyor. Özellikle 1000 kelime gibi bir içeriği yazmak oldukça zor! Bu nedenle bazı insanlar kolay yazı yazmanın yöntemlerini aramaktadır. İşte burada devreye sesli yazma giriyor. Fakat bir sorun daha var! O da en iyi sesli yazma platformunu ya da programını bulmakta.

Çünkü bazen sesli yazma platformları özellikle Türkçe içerikler için oldukça hatalı yazmaktadır. Biz de bu sorunu çözmek adına en iyi sesli yazma platformlarını ve programını derledik. Tabi ki de başta Google sesli yazma bulunmakta ama Google'a kıyasla sesli yazabileceğiniz alternatif platformlar bulunmaktadır. Gelin birlikte konuşarak sesli yazma nasıl olur? Bakalım.

En İyi Sesli Yazma Platformları

Google Dokümanlar

Speechnotes

SpeechTexter

Google Dokümanlar

Hiç şüphesiz sesli yazma platformları arasında Google Dokümanları koymamak olmazdı. Araçlar kısmını seçtikten sonra sesli yazma butonuna tıklayın ve içerikllerinizi rahatlıkla yazın. Fakat hatırlatmak isteriz ki Google Dokümanlar'da sesli yazmak istiyorsanız Google Chrome tarayıcısını kullanmalısınız.

Google Doküman'a kıyasla en iyi sesli yazma platformlarından biri olan Speechnotes şimdiye kadar ki en başarılı sesli yazma platformu diyebiliriz. Ücretsiz olan web sitesi aynı zaman da basit ve kullanışlı bir arayüze sahip ve noktalama işaretlerinden sonra büyük harf ile başlayabilmektedir.

Örneğin: Google her ne kadar başarılı olmuş olsa da bu özelliği sunmamakta. Hatırlatmakta fayda var Türkçe içerik yazacaksanız Türkçe dilini seçmeniz gerekmekte. Son olarak sesli yazmak istiyorsanız Chrome tarayıcısını kullanmayı unutmayın.

Opera gibi tarayıcılarda bu web siteleri çalışmamaktadır. Gelgelelim sesli yazma platformlarından başarılı olan bir diğer web sitesine SpeechTexter ile rahat ve hızlı bir şekilde sesli yazabilirsiniz. Ancak diğerlerinde olduğu gibi Chrome tarayıcı kullanmanız gerekmekte.gibi tarayıcılarda bu web siteleri çalışmamaktadır.

En İyi Sesli Yazma Programı

Speak Write

Speak Write

Klavye ile uğraşmak istemeyen kullanıcılar için bir diğer programımız da Speak Write'dır. 15 Sesli yazma özelliği sunan uygulama gayet başarılı duruyor.

Bu yazımızda en iyi sesli yazma platformlarını sizler için derledik. Peki, sizlerin sıkça ve beğenerek kullandığı sesli yazma uygulamaları veya platformları neler? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.