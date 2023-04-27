Petey AI Nedir? Ne İşe Yarar?

Kısa bir sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan ChatGPT, AppGPT ve MacGPT uygulamaları ile birlikte Apple’a entegre edildi. Yazılım hakkında yapılan ufak bir isim değişikliğinin ardından Petey adıyla tanıtılan uygulamanın detayları, Apple kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

Siri yerine yeni bir yapay zeka robotu ile tanışmaya hazırlanan Apple kullanıcıları, Petey isimli yeni bir yazılım sayesinde çeşitli Apple cihazları üzerinden ChatGPT’ye erişim sağlayabilecek. Ayrıca bu yazılım, sadece birkaç basit komutunuzla birçok işi aynı anda, siz yorulmadan halledebilecek.

Gelin, Siri’nin yerini almaya hazırlanan Petey’i biraz daha yakından tanıyalım!

Petey AI Nedir?

Apple Watch ve iPhone’larda kullanılabilen bir yapay zeka aracı olarak tasarlanan Petey AI, eşzamanlı olarak bir bilgisayarla sohbet ediyormuşçasına sorularınıza cevap bulmanızı sağlıyor. İlk etapta watchGPT olarak adı duyulan bu uygulama artık Petey adıyla AppStore’da yerini alıyor.

Şu an AppStore üzerinden ücretli bir şekilde indirebileceğiniz Petey uygulaması sayesinde araştırmalarınızı daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilir; e-mail, sms veya sosyal medya gönderileriniz için içerik yazarken pratiklik sağlayabilirsiniz.

IOS’un Petey ile uyumlu sürümlerine sahip olan Apple cihazlarınızdan Petey AI aracılığıyla en gelişmiş GPT robotlarına hızlı bir şekilde bağlanma imkânınız mevcut. Tıpkı Siri gibi çeşitli kısa yollar ile Petey’e istediğiniz an bağlanabilirsiniz.

Petey, sanki yanınızda fazladan bir kişisel asistan varmış gibi hissetmenizi sağlayan, sohbet oluşturabileceğiniz akıllı bir bilgisayar gibidir. Dünyaca ünlü GPT robotuna tek hamlede bağlanmanızı sağladığı için aklınıza gelen her soruyu Petey’e sorabilirsiniz.

Sadece internette yapacağınız araştırma ve sorgulamalarda değil, cihazınız ile yapacağınız tüm işlemlerde Petey’in sağladığı avantajlardan yararlanabilirsiniz. Sesli bir şekilde komut vererek Petey’in AppleWatch veya iPhone’unuzda istediğiniz görevi yerine getirmesini sağlayabilirsiniz. Farklı uygulamaları aynı anda açıp, aramalarınızı, ajandanızı, müzik listenizi, galerinizi, e-postanızı, mesajlarınızı ve diğer işlerinizi Petey aracılığıyla organize edebilirsiniz.

İşte, Petey’in sağladığı diğer kolaylıklar ve yerine getirdiği işlevler hakkında bilmeniz gereken detaylar…

Petey AI Ne İşe Yarar?

Petey AI’nin avantajlı özellikleri iki başlıkta ele alınıyor. Ana özellikler ve IOS’a özel ayrıcalıklar olarak ele alabileceğimiz bu özellikleri şu şekilde özetleyebiliriz.

Petey AI’ın Ana Özellikleri

GPT teknolojisine cihazınızdan hızlı bir erişim sağlamanıza imkân tanır.

Sorularınızı hızlı bir şekilde yanıtlar.

Yazı yazmadan uzun mesajlar oluşturmanızı sağlar.

Petey ile gerçekleştirdiğiniz etkileşimin sonucunu başkalarına e-mail veya sosyal medya aracılığıyla iletmenize yardımcı olur.

Kolay erişim listesine eklenerek pratik bir şekilde kullanılabilir.

Cihazınızın sesi açık olduğunda size yazılı olarak gelen metinleri seslendirir. Böylece sizin açıp okumanıza gerek kalmaz.

GPT4 için üyelik aldığınızda, bu sistem ile çalışmaya uyumludur.

için üyelik aldığınızda, bu sistem ile çalışmaya uyumludur. API kodu oluşturmanıza imkân tanır.

Apple Watch’ta kullanacağınız Petey, saat üzerinden telefonunuza komut göndermenizi sağlar.

Petey AI’ın IOS için Sağladığı Avantajlar

Petey ile konuşma başlattığınızda, Petey’den yanıt alana kadar cihaz üzerinde başka işlemler yapmanız için gerekli ortam sağlanır.

Petey ile yaptığınız bütün görüşmeyi tek tuşla başkaları ile metin halinde paylaşabilirsiniz.

Petey ile konuşmanızda eğer bir WEB bağlantısı algılanırsa, uygulama size bu bağlantıyı açmak için kısayol olarak bir ekran açar.

Apple Music’e Petey üzerinden bağlanma imkânınız bulunur. Bu sayede yapay zeka teknolojisini kullanarak hızlı bir şekilde çalma listeleri oluşturabilirsiniz.

Kilit ekranınızda Widget olarak Petey’e yer verebilirsiniz. Böylece uygulamaya tek dokunuşla giriş yapabilirsiniz.

Petey AI Nasıl Kullanılır?

Apple Watch veya iPhone’a kolayca indirebileceğiniz Petey AI uygulaması için AppStore’a giriş yapıp arama yerine Petey yazmanız yeterli. Karşınıza Petey - AI Assistant uygulaması çıktığında indirme butonuna basarak Petey’i kolayca cihazınıza indirebilirsiniz. Sık sık yeni güncellemelerin geldiği Petey’in Pro sürümü de mevcut. İsterseniz ekstra ücret ödeyerek bu sürüme geçiş yapabilir; böylece ChatGPT-4 teknolojisinden de yararlanabilirsiniz.

Petey’i ayrı bir yazılım olarak kullanabileceğiniz gibi Siri ile değiştirme imkânınız da bulunuyor. Bu sayede daha hızlı bir şekilde de erişebileceğiniz Petey’den gelen bildirimler ana ve kilit ekranınıza anlık olarak düşüyor. Cihazı kullanırken ise Petey’den gelen yanıtları Dynamic Island bölümünden görebilirsiniz. Bu kısma uzun süre basılı tutarak Petey’i hızlı bir şekilde cevaplayabilirsiniz.