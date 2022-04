Performans yazılımları, özellikle Windows 10 kullanırken daha akıcı bir oyun deneyimi için tasarlanmış programlara ev sahipliği yaparlar. Windows'ta oyun oynarken bu ekstra güç için, oyuncular FPS hızlandırma yazılımlarına bel bağlarlar. Bunun nedeni, Windows 10'un, işletim sistemi tamamen oyun oynamaya adanmış Xbox'ın veya PlayStation'ın aksine, çok amaçlı bir işletim sistemi olmasıdır.

Bu oyun hızlandırıcılar, hafızayı boşaltmak ve arka plan uygulamalarını kapatmak için hızlı temizlik gerçekleştirir. Bazıları fan hızı değişiklikleri sunacak kadar ileri gidebiliyor. İşte piyasadaki bilgisayarlar için en iyi oyun performansı arttırma programları! PC için bu güçlendirici yazılımlar, oyun deneyiminizi özel olarak artıracaktır. Dilerseniz gelin hep beraber bu uygulamalara yakından bakalım.

Oyun Performansını Artırmak için Kullanabileceğiniz Programlar Neler?

Razer Game Booster

WTFast

Advanced System Optimizer

MSI Afterburner

Game Fire 6

Game Booster

Razer Game Booster

Razer Cortex: Boost, PC için en popüler FPS güçlendirici yazılımdır. Peki nasıl çalışır? Oyun oynarken arka plan uygulamalarını kapatmanıza yardımcı olur. Bu şekilde bilgisayarınızın GPU'su, CPU'su ve RAM'i yalnızca o anda oynadığınız oyuna odaklanır. Razer ve iObit ortaklığıyla ortaya çıkan bu başarılı yazılım sayesinde sisteminiz üzerinde çok daha yüksek bir oyun performansına sahip olacaksınız.

Tek bir tıklamayla uygulama otomatik olarak tüm sistem kaynaklarını oynamak istediğiniz oyunlardan en yüksek performansı elde edebileceğiniz şekilde optimize eder ve böylece sizler internet üzerinden hangi oyun için hangi ayarları kullanmalıyım gibi farklı arayışlar içine girmezsiniz. Eski bir bilgisayarınız olsa bile Razer Game Booster sayesinde daha yüksek FPS ve daha az gecikme ile en iyi oyun deneyimine sahip olabilirsiniz.

Programı çalıştırdıktan sonra oyun oynamaya başladığınızda hiçbir program veya diğer uygulamalar sizi rahatsız edemeyecek, çünkü masaüstünde sadece oyun penceresi açık olarak bulunacaktır. Razer Game Booster'ın güzel özelliklerinden birisi de oynadığınız oyunlar sırasında anlık olarak oyun içerisinden videolar ve ekran görüntüleri alabilmenizdir. Böylece oynadığınız oyunlar sırasında kaydedeceğiniz videoları Youtube üzerine yükleyerek, herkese nasıl bir oyuncu olduğunuzu gösterebilirsiniz.

WTFast

Ülkemiz internet hızı bakımından diğer Avrupa ülkelerine oranla geridedir ve bu yüzden internet üzerinden oynanan oyunlarda gecikme gerçekleşmektedir. Yüksek pingi yani ağ üzerinde yaşanan gecikmeyi çözen ve kullanımı basit WTFast yazılımını çalıştırdığınızda karşınıza bir oyun listesi çıkacaktır. Bu listede oynadığınız oyunu seçmeniz yeterlidir. Listeden oyun seçtikten sonra önemli olan nokta ise oyuna kendi IP adresinizle girmeniz.

Yazılımın arayüzünde yer alan ''Login the game with your own IP adress'' seçeneğini işaretleyin. Bu sayede yazılım farklı bir IP üzerinden giriş yapmayacaktır. World of Warcraft tarzı bazı oyunlara farklı IP adresinden girdiğiniz de oyun hesabınız satıldığı gerekçesiyle kitlenebilir. Özellikle ülkemizde yaygın olan League of Legends, World of Warcraft, Dota 2, Guild Wars 2, Diablo 3, World of Tanks vb. gibi oyunları oynayan oyuncuların internet bağlantısı yüzünden yaşadığı gecikmeleri minimuma indiren WTFast çok etkili ve yararlı bir programdır.

Advanced System Optimizer

Advanced System Optimizer akıllı bilgisayar bakımı özelliği sayesinde birden çok temizliği aynı anda yapmayı hedefliyor. Gereksiz dosya temizleme, kayıt defteri düzenleme, disk birleştirme gibi temizlik işlemlerini tek tıklama ile gerçekleştirebilir. Özellikle oyun severlerin yardımına yetişen özellik, oyun sırasında arkaplanda çalışan programları ve çalan sesleri engelleyip, bilgisayar kullanıcılarının oyun oynarken performans düşüklüğü ve sıkıntı yaşamasının önüne geçiyor.

Bilgisayarınızdaki tüm donanımların sürücülerini tek tek takip etmeniz mümkün olmayabilir, Advanced System Optimizer bu özelliği sayesinde günlük sürücü taramasını yapıyor ve sizin önünüze bırakıyor. Bu sayede ise siz istediğiniz donanım sürücülerini seçebiliyorsunuz. Sistem koruma tüm gün bilgisayarınızdaki hareketliliği izler, bilgisayarınızdaki zararlı yazılımları an ve an takip edip bunları bilgisayarınızdan uzak tutar.

MSI Afterburner

MSI ve Riva Tuner ekipleri tarafından geliştirilen MSI Afterburner eşsiz bir grafik kartı programı. MSI ve diğer marka ekran kartı sahiplerinin ücretsiz olarak kullanabileceği program, kullanıcılarına ekran kartı performansı arttırma ve ekran kartı hakkında önemli bilgileri takip etme imkanı sunuyor. Bir çok bilgisayar kullanıcı bilgisayar çalışırken işlemcinin, ekran kartının yada RAM'lerin ne yaptığınız yada nasıl yaptığınız ve ne durumda olduklarını sorgulamaz. Fakat tecrübeli bilgisayar kullanıcıları bu detaylara önem vererek donanım parçalarının nasıl performans gösterdiğini bilmek ister.

Bu kullanıcıların ekran kartı için kullanabileceği MSI Afterburner hem kullanımı kolay hem de şık bir tasarıma sahip. Neredeyse tüm ekran kartlarını destekleyen uygulamayı ücretsiz olarak indirip yükledikten sonra otomatik olarak açılıyor. Ekran kartınızı otomatik olarak tanıyarak standart değerlerini gösteren program, bu ayarları değiştirmenizi sağlıyor.

Ekran kartı işlemci voltajı, güç limiti, grafik işlemci hızı, bellek hızı ve fan hızları gibi değerlerin hepsine müdehale edip değiştirme imkanı sunan program üzerinde yapacağınız değişikliklerin ekran kartınızı zorlamayacağından emin olmanız ve bu konuda yeterince bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Aksi taktirde ekran kartınıza zarar verebilir hatta yakalabilirsiniz.