Pokemon GO (APK), Pokemon karakterlerini bularak ilerlediğiniz artırılmış gerçeklik oyunu.

Erkan Calp - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pokemon GO APK, şehrin dört bir yanına dağılmış sevilen Pokemon karakterlerini bularak ilerlediğiniz bir artırılmış gerçeklik oyunu. Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan oyun şu anda ülkemizde oynanabilir değil ancak yurt dışında iseniz Pokemon çizgi filmi ile büyümüş, oyunlarını oynamış çocuğunuzla beraber oynayabileceğiniz harika bir oyun.

Pokemon GO Apk Özellikleri

Ücretsiz,

Onlarca farklı Pokemon türü,

Android ve iOS sürüm,

Harika grafikler,

Zengin içerik,

Birbirinden farklı Pokemon karakterleri,

Farklı türde seviyeler,

Düzenli güncellemeler,

Oyunda yaptığınız şey müzeler, tarihi yapılar, anıtlar ve daha pek çok ilgi çekici yerde bulunan Pokemon karakterlerini bulup topunuz ve yardımcı öğelerle onları yakalamak. Bir yandan gezerken diğer yandan eğlendiren oyunda tahmin edeceğiniz üzere bir harita üzerinden ilerliyorsunuz ve artırılmış gerçeklik uygulamalarında olduğu gibi karşınıza Pokemon karakteri çıktığı vakit seçiminizi yaparak yakalıyorsunuz. Bu şekilde şehri gezerek tüm güçlü Pokemon’ları yakalayıp Pokedex’i tamamlamaya çalışıyorsunuz. Seviye atladıkça daha hareketli, yakalanması güç Pokemon’lar karşınıza çıkıyor.

Avatarınızı oluşturarak başladığınız macera oyununda aralarında Venusaur, Charizard, Blastoise ve Pikachu’nun da bulunduğu pek çok Pokemon karakterinin yerini akıllı telefonunuzdan veya Bluetooth destekli oyuna özel bir aksesuar olan Pokemon Go Plus ile tespit edebiliyorsunuz. Fazlasıyla hareketli bir kişilikseniz oyundan fazlasıyla keyif alacağınızı söyleyebilirim ancak şu aşamada Türkiye’de oynanabilir olmadığını bir kez daha hatırlatayım.

Pokemon GO Apk İndir

Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak dağıtılan Pokemon Go apk indir milyonlarca oyuncuyu bünyesinde bulundurmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada bir dönem viral olan başarılı mobil oyun, milyonlarca kez indirildii. Hem Google Play hem de App Store üzerinde aldığı inceleme puanları ile hızla yükselişe geçen başarılı oyun, düzenli olarak aldığı güncellemeler ile içeriğini sürekli olarak genişletmeye devam etti. Birbirinden farklı Pokemon karakterlerini biraraya getiren ücretsiz oyun, dünyanın dört bir yanında oynanmaya devam ediliyor.

Not: Diğer indirme seçenekleri yardımıyla Pokemon GO APK dosyasını telefonunuza indirerek Pokemon çılgınlığında yerinizi alabilirsiniz.