Pokemon GO
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,522,114
- DOSYA BOYUTU 96.86 MB
- Üretici Niantic, Inc.
-
Pokemon GO (APK), Pokemon karakterlerini bularak ilerlediğiniz artırılmış gerçeklik oyunu.
Pokemon GO APK, şehrin dört bir yanına dağılmış sevilen Pokemon karakterlerini bularak ilerlediğiniz bir artırılmış gerçeklik oyunu. Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan oyun şu anda ülkemizde oynanabilir değil ancak yurt dışında iseniz Pokemon çizgi filmi ile büyümüş, oyunlarını oynamış çocuğunuzla beraber oynayabileceğiniz harika bir oyun.
Pokemon GO Apk Özellikleri
- Ücretsiz,
- Onlarca farklı Pokemon türü,
- Android ve iOS sürüm,
- Harika grafikler,
- Zengin içerik,
- Birbirinden farklı Pokemon karakterleri,
- Farklı türde seviyeler,
- Düzenli güncellemeler,
Oyunda yaptığınız şey müzeler, tarihi yapılar, anıtlar ve daha pek çok ilgi çekici yerde bulunan Pokemon karakterlerini bulup topunuz ve yardımcı öğelerle onları yakalamak. Bir yandan gezerken diğer yandan eğlendiren oyunda tahmin edeceğiniz üzere bir harita üzerinden ilerliyorsunuz ve artırılmış gerçeklik uygulamalarında olduğu gibi karşınıza Pokemon karakteri çıktığı vakit seçiminizi yaparak yakalıyorsunuz. Bu şekilde şehri gezerek tüm güçlü Pokemon’ları yakalayıp Pokedex’i tamamlamaya çalışıyorsunuz. Seviye atladıkça daha hareketli, yakalanması güç Pokemon’lar karşınıza çıkıyor.
Avatarınızı oluşturarak başladığınız macera oyununda aralarında Venusaur, Charizard, Blastoise ve Pikachu’nun da bulunduğu pek çok Pokemon karakterinin yerini akıllı telefonunuzdan veya Bluetooth destekli oyuna özel bir aksesuar olan Pokemon Go Plus ile tespit edebiliyorsunuz. Fazlasıyla hareketli bir kişilikseniz oyundan fazlasıyla keyif alacağınızı söyleyebilirim ancak şu aşamada Türkiye’de oynanabilir olmadığını bir kez daha hatırlatayım.
Pokemon GO Apk İndir
Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak dağıtılan Pokemon Go apk indir milyonlarca oyuncuyu bünyesinde bulundurmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada bir dönem viral olan başarılı mobil oyun, milyonlarca kez indirildii. Hem Google Play hem de App Store üzerinde aldığı inceleme puanları ile hızla yükselişe geçen başarılı oyun, düzenli olarak aldığı güncellemeler ile içeriğini sürekli olarak genişletmeye devam etti. Birbirinden farklı Pokemon karakterlerini biraraya getiren ücretsiz oyun, dünyanın dört bir yanında oynanmaya devam ediliyor.
Not: Diğer indirme seçenekleri yardımıyla Pokemon GO APK dosyasını telefonunuza indirerek Pokemon çılgınlığında yerinizi alabilirsiniz.
Pokemon GO
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 235,394
- DOSYA BOYUTU 316.50 MB
- Üretici Niantic, Inc.
-
Pokemon GO, iPhone ve iPad cihazınızda ücretsiz oynayabileceğiniz artırılmış gerçeklik oyunu.
Pokemon GO, iPhone ve iPad’inizde oynayabileceğiniz artırılmış gerçeklik oyunları arasında. Venusaur, Charizard, Blastoise, Pikachu ve daha nice Pokemon karakterini şehrin dört bir yanını gezerek bulmaya çalıştığınız oyunda diğer oyuncularla takım halinde kapışma şansına da sahipsiniz.
Sevilen Pokemon karakterlerini yakalayarak ilerlediğiniz gerçek dünya macera oyununda amacınız şehrin ilgi çekici mekanlarına yayılmış Pokemon’ların yerini tespit edip Poke Ball ile yakalamak. Şehirdeki tüm Pokemon karakterleri yakalayıp Pokedex’inizi tamamladığınızda başarılı sayılıyorsunuz.
Hareketli olmaya iten oyunda yakınınızdaki Pokemon’ların yerini yönlendirmelerle akıllı telefonunuzdan bulabildiğiniz gibi oyun için özel geliştirilmiş Bluetooth destekli bir bileklik olan Pokemon Go Plus ile de telefona ihtiyaç duymadan bulabiliyorsunuz.