En İyi 6 Fotoğraf Gizleme Uygulaması

Fotoğraf gizleme uygulaması sayesinde mobil cihazınızda bulunan bazı görsellin diğer kişiler tarafından görünmemesini sağlayabilirsiniz. Peki, bu konuda en başarılı uygulamalar neler? Hazırladığımız listede popüler hizmetler yer alıyor.

İnsanların izinsiz olarak fotoğraflarınıza erişmesini istemeyebilirsiniz. Akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde diğer insanlar tarafından görünmesini istemediğiniz görseller varsa kullanabileceğiniz çeşitli uygulamalar bulunuyor.

Mobil cihazınızın galerisinde yer alan resimleri gizlemek için tasarlanan en başarılı uygulamaları bir arada topladık. Listemize göz atabilir ve beğendiğiniz uygulamayı mobil cihazınıza indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Fotoğraf Gizleme Uygulaması Önerileri

Andrognito

LockMyPix

Gallery Lock

Google Photos

Hide Something

Private Photo Vault

Yukarıda fotoğraf gizleme uygulamaları yer alıyor. Listede bulunan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca akıllı telefonunuzun ekranı için yeni bir resim arıyorsanız en iyi duvar kağıdı uygulamaları listemizi de inceleyebilirsiniz.

Andrognito

Andrognito, mobil cihazınızda yer alan fotoğrafları, videoları ve dosyaları gizleyebilmenize yardımcı oluyor. 100 binden fazla indirilen uygulamada AES-256 bit şifreleme teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, kullanıcılara üst düzey güvenlik sunuyor.

Başarılı bir arayüze sahip olan uygulama, çok kolay bir kullanıma sahip. Böylelikle uygulama üzerinden kolayca resim, video veya dosya gizleyebilirsiniz. Uygulamada bulut yedekleme özelliği de mevcut. Ücretsiz olarak sunulan hizmetin ücretli versiyonu da bulunuyor. Ücretli sürüm, bazı avantajlar sunuyor.

LockMyPix

Resimleri ve videoları kolayca gizleyebilmenize imkân tanıyan LockMyPix, AES-CTR şifreleme teknolojisini destekliyor. 10 milyondan fazla indirilen uygulamada parmak izi, şifre ve desen seçenekleri bulunuyor. Oluşturduğunuz özel kasaya bu üç farklı seçenekten bir tanesi ile giriş yapabilirsiniz.

Resimleri ve videoları pratik bir şekilde özel kasaya ekleyebilirsiniz. Seçtiğiniz dosylar, belirlediğiniz şifre olmadan görülemiyor. Ücretsiz ve Ücretli sürümlere sahip olan LockMyPix'te GIF desteği de mevcut. Uygulamada ayrıca sahte kasa özelliği de yer alıyor.

Gallery Lock

Gallery Lock uygulamasını kullanarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde bulunan fotoğrafları ve videoları gizleyebilirsiniz. Gizli mod sayesinde mobil cihazınızın ana ekranında uygulamanın simgesinin görünmemesini sağlayabilirsiniz.

Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken Gallery Lock, üçüncü başarısız şifre denemesinin ardından dahili kamera aracılığı ile kişinin fotoğrafını çeker. Böylece hangi kişinin medya dosyalarınıza erişmeye çalıştığını tespit edebilirsiniz. Uygulamada Google Drive, Dropbox ve Box desteği bulunuyor.

Google Photos

Medya dosyalarını gizleyebilmek için Google Photos (Google Fotoğraflar) hizmetini de kullanabilirsiniz. Yazılım devi Google tarafından geliştirilen galeri uygulamasında Kilitli Klasör isimli bir özellik yer alıyor. Bu özellik aracılığıyla gizlediğiniz dosyalar, Google Fotoğraflar'daki Kitaplık bölümünden otomatik olarak kaldırılır.

Kilitli Klasör özelliğine erişebilmek için ilk olarak Kitaplık bölümüne girmeniz gerekiyor. Daha sonra "Yardımcı programlar" kategorisine erişin. Açılan sayfanın alt kısmında yer alan "Kilitli Klasör" yazısının üzerine dokunun. "Ayarla" butonuna basabilir ve medya dosyalarını belirleyebilirsiniz.

Hide Something

10 milyondan fazla indirilen Hide Something, kullanıcıların çok kolay bir şekilde istediği görselleri ve videoları gizleyebilmesine olanak tanıyor. Parmak izi, desen ve PIN kilidi seçeneklerinin yer aldığı Hide Something, son kullanılan uygulamalar listesinde görünmüyor.

GIF desteğine sahip olan uygulama üzerinden gizlediğiniz medya dosyalarına masaüstü tarayıcısından göz atabilirsiniz. Bu işlem, oldukça pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Sahte mod sayesinde gizliliği üst seviyeye çıkaran hizmet hem akıllı telefonu hem de tableti destekliyor.

Private Photo Vault

Private Photo Vault uygulamasını kullanarak cihazınızda bulunan medya dosyalarını saklayabilirsiniz. Güvenliği ve gizliliği üst seviyeye taşıyan uygulamada medya dosyalarını saklayabilmek için bir parola belirliyorsunuz. Popüler uygulama, yanlış şifre girildiği takdirde kişinin fotoğrafını çekiyor.

Uygulamada yer alan farklı bir özellik, sahte şifre oluşturulmasına da olanak tanıyor. Özel kasanızda hangi medya dosyalarının olduğunu merak eden kişiler için sahte şifre oluşturabilirsiniz. Bu şifre ile gizlediğiniz görseller yerine galerinizdeki farklı görsellerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu yazıda fotoğraf gizleme uygulaması önerilerinde bulunduk. Hazırladığımız listede bulunan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca pek popüler olmayan uygulama arıyorsanız az bilinen güzel uygulamalar listemize de göz atabilirsiniz.