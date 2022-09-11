Bulanık fotoğraf netleştirme uygulaması kullanmak isteyen akıllı telefon kullanıcıları için oldukça başarılı hizmetlerin yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz programı cihazınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Akıllı telefonunuz üzerinden çektiğiniz fotoğraflar net değilse kullanabileceğiniz çeşitli uygulamalar bulunuyor. Bu hizmetler sayesinde bulanık fotoğrafın net hâle gelmesini sağlayabilirsiniz. Peki, bu konuda en başarılı programlar neler?

Bu yazıda bulanık fotoğraflarınızı düzeltebilmenize yardımcı olabilecek popüler programları bir arada topladık. Uygulama ne kadar iyi olursa olsun çok bulanık bir görüntüyü tam net hâle getirilemeyeceğini unutmamak gerektiğini belirtelim.

Bulanık Fotoğraf Netleştirme Uygulamaları Listesi

Pixlr

VSCO

Afterlight

Snapseed

Lightroom

PhotoSuite

PhotoDirector

Fotor - Photo Editor

BeFunky Photo Editor

Adobe Photoshop Express

Yukarıda en iyi 10 bulanık resim netleştirme uygulaması bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Pixlr

En iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yer alan Pixlr, bulanık görsellerin daha net hâle gelmesine yardımcı olur. Başarılı arayüzü sayesinde kolay bir kullanım sunan uygulama, sahip olduğu düzenleme araçları sayesinde fotoğrafların etkileyici bir görünüme kavuşmasına da imkân tanır.

Elli milyondan fazla indirilen uygulamada çeşitli efektler de bulunuyor. Kolaj hazırlayabilmenize de olanak tanıyan hizmeti kullanabilmek için hesap oluşturma zorunluluğu da bulunmuyor.

VSCO

Çok şık bir arayüze sahip olan VSCO sayesinde fotoğraflarınızı daha net hâle getirebilirsiniz. 100 milyondan fazla indirilen fotoğraf düzenleme hizmetinde çok sayıda filtre yer alıyor. RAW fotoğrafları içe aktarabilmeniz ve düzenleme işlemini gerçekleştirebilmeniz de mümkün.

Dünya çapında çok popüler bir uygulama olan VSCO'da çeşitli önayarlarda bulunuyor. Uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen fotoğraflarınızı düzenlemeye başlayabilirsiniz.

Afterlight

Mobil cihaz üzerinden kullanılabilecek en iyi düzenleme uygulamalarından bir tanesi olan Afterlight'ta oldukça başarılı filtreler yer alıyor. Bu filtreler sayesinde fotoğrafınızı daha etkileyici hâle getirebilmeniz mümkün. Görselleri kolayca düzenleyebilmenize imkân tanıyan uygulamada görüntüyü keskinleştirme işlevi de mevcut.

10 milyondan fazla indirilen ve dünya çapında çok popüler bir uygulama olan Afterlight'ı akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama, sahip olduğu kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolay bir kullanım sunuyor.

Snapseed

Hem Android hem de iOS kullanıcıları arasında oldukça popüler olan Snapseed, Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google tarafından sunuldu. Minimalist bir arayüze sahip olan uygulama, bulanık fotoğraf netleştirme konusunda başarılı durumda.

JPG ve RAW dosyalarını açabilen uygulamada kırpma, döndürme, beyaz dengesi ayarlama gibi seçenekler de yer alıyor. İnce ayarlar yapabilmenize imkân tanıyan hizmet üzerinden çerçeve ekleyebilir veya fotoğrafın siyah beyaz görünüme sahip olmasını mümkün hâle getirebilirsiniz.

Lightroom

Lightroom, Adobe tarafından geliştirilen çok gelişmiş bir düzenleme programıdır. Başarılı bir arayüze sahip olan uygulamayı kullanabilmek için Adobe hesabı oluşturmanız gerekiyor. Adobe hesabının yanı sıra Facebook ya da Google hesabınızla da oturum açabilmeniz mümkün.

Fotoğrafların ton, doygunluk ve ışık seviyelerini ayarlayabilmenize imkân tanıyan hizmette hazır ayarlar da bulunuyor. Bu sayede düzenleme işlemi çok daha kolay hâle geliyor. Fotoğrafları netleştiren uygulama Lightroom, bir görseldeki istemediğiniz objeleri kaldırabilmenize de olanak tanıyor.

PhotoSuite

Renk tonu, doygunluk ve parlaklık dahil olmak üzere birçok seçeneği ayarlayabilmenize olanak tanıyan PhotoSuite isimli uygulamada görüntü keskinleştirme özelliği de mevcut. Katman desteğine sahip olan uygulama üzerinden görsellerin üzerine yazı, şekil ve filtre ekleyebilir, kırpma işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

PhotoDirector

50 milyondan fazla indirilen PhotoDirector, fotoğraflar üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabilmenize imkân tanır. Çeşitli yazı tiplerine sahip olan uygulamada pek çok filtre yer alıyor. Birden fazla fotoğrafın kolajını oluşturabilmenize yardımcı olan hizmet, bunun için bazı şablonlar sunuyor.

Çeşitli arka planların bulunduğu uygulama, görseldeki istenmeyen objelerin de silinmesine ve gökyüzünün değiştirilebilmesine olanak tanıyor. Fotoğrafları netleştiren uygulama sayesinde bulanık resimlerin biraz daha net hâle gelmesini sağlayabilirsiniz.

Fotor - Photo Editor

Fotor - Photo Editor, mobil platformdaki en popüler resim düzenleme programları arasında yer alıyor. Sahip olduğu basit kullanım ve gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken uygulamada görselleri daha net hâle getirebilmeniz mümkün. Hizmet üzerinden ayrıca siyah beyaz ve retro dahil olmak üzere çeşitli filtreler ekleyebilirsiniz.

BeFunky Photo Editor

Kırpma, yeniden boyutlandırma, yön değiştirme dahil olmak üzere çeşitli işlevlerin yer aldığı BeFunky Photo Editor adlı uygulama sayesinde görsellerin biraz daha net olmasını sağlayabilirsiniz. Görsellerin üzerine yazı ekleyebilir, arka planını kaldırabilir ve daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Fotoğraf kolajı oluşturabilmenize imkân tanıyan hizmette çeşitli filtreler de yer alıyor. Bu filtreler sayesinde görseller daha etkileyici hâle geliyor.

Adobe Photoshop Express

Adobe tarafından sunulan Adobe Photoshop Express, Lightroom'a oldukça benziyor. En popüler ve en gelişmiş düzenleme hizmetlerinden bir tanesi olan Photoshop Express, çok kolay şekilde bulanık görselleri biraz daha net hâle getirmeyi başarıyor. Yüzdeki lekeleri silmenin yanı sıra kolaj oluşturma imkânı da mevcut.

Bu yazıda bulanık fotoğraf netleştirme uygulamaları listesi hazırladık. Listede bulunan programların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca fotoğraf boyutu küçültme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.