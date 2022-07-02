WordPress Nedir, Ne İşe Yarar? Avantajları Nelerdir?

Bir Web sitesi oluştururken en kolay yöntemlerden biri olan WordPress alt yapısını kullanmaktır. Peki ya bu WordPress nedir, WordPress ne işe yarar? WordPress: İçerik yönetim sistemli bir internet aracıdır. İlk olarak 2003 yılında hayatımıza giren WordPress, ilk olarak blog tabanlı Web siteleri oluşturmak için hayatımıza girmiştir.

WordPress, kendi Web sitenizi oluşturmanızda ve WordPress eklentileriyle birlikte birçok işlevi gerçekleştirmektedir.

WordPress ile Neler Yapılır?

Blog sitesi

E-ticaret sitesi

Kurumsal Web sitesi

Portföy sitesi

Sözlük sitesi

Eğitim sitesi

Bilet alım sitesi

Randevu oluşturma sitesi

Şirket sitesi

Doktor sitesi

Açık arttırma sitesi

WordPress Hosting Nedir?

Türkçesi; "Web barındırma alanı" olan hosting, Web sitenizdeki verilerin tamamının bir bilgisayar üzerinden kaydedilmesi ve kullanıcılar tarafından erişilmesini sağlayan bir hizmettir. Kullancı Web sitesine erişmek istediği zaman 7/24 açık olan bilgisayara yani hostinglerin tutulduğu serverlara erişim sağlayacaktır. Bu etkileşim sayesinde Web trafiği oluşmakta ve internet görevini görmektedir.

WordPress hostingler CPU ve RAM özellikleri olarak diğer hostinglere göre daha avantajlıdır. Bu sayede WordPress hosting kullanan kişiler bir Web sitesi açtıklarında sitenin daha hızlı çalışmasını sağlamakta ve daha fazla trafik almaktadır.

WordPress Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

SEO eklentileri

E-ticaret eklentileri

Canlı sohbet eklentileri

Birçok hazır temalar

Sosyal medya araçları

Form eklentileri

Takvim eklentileri

Soru cevap eklentileri

Veri tabanı eklentileri

Translate eklentileri

Galeri eklentileri

Gibi birçok WordPress eklentilerini kullanmanıza olanak sağlar. WordPress arayüzü sayesinde birçok web sitesini yönetim panallerinden çok daha fazla kolay kullanıma sahiptir.

WordPress Blog Ücretli Mi?

Dünyanın en çok kullanılan Web sitesi platformlarından olan WordPress, hem ücretli hem ücretsiz versiyonları bulunmaktadır. Açıkcası WordPress'in ücretsiz sürümü tahmin edebileceğiniz üzere ücretli kısmına göre daha basit ve kullanışsızdır.

WordPress'in ücretli versiyonunda birçok özellik, eklenti ve temalara erişim sağlanabilirken ücretsiz versiyonunda bu gerçekleşememektedir.

WordPress Premium​ Sürüm ile Ücretsiz Sürüm Arasındaki Farklar

WordPress eklentileri premium sürümünde dahil iken ücretsiz sürümlerinden bunu kullanamazsınız.

premium sürümünde dahil iken ücretsiz sürümlerinden bunu kullanamazsınız. Premium sürümünde uzmanlardan destek alabilirken ücretsiz sürümünde ayrıcalıklı destek alamazsınız.

Premium sürümünde premium temalar dahil iken ücretsiz sürümünde temalara ücret ödemek zorunda kalacaksınız.

dahil iken ücretsiz sürümünde temalara ücret ödemek zorunda kalacaksınız. E-ticaret premium sürümünde gerçekleştirilebilirken ücretsiz sürümünde bunu malesef gerçekletiremezsiniz

premium sürümünde gerçekleştirilebilirken ücretsiz sürümünde bunu malesef gerçekletiremezsiniz Sosyal medya araçlarını premium sürümünde kullanırken ücretsiz sürümünde kullanamazsınız.

Özel alan adı premium sürümünde alabilirken ücretsiz sürümünde; ".wordpress.com" alan adınız olacaktır.

alan adınız olacaktır. Premium sürüm ile ücretsiz sürüm arasında depolama alanı farkı bulunacaktır.

bulunacaktır. Premium sürümünde video ekleyebilir iken ücretsiz sürümünde sadece fotoğraf ekleyebileceksiniz.

ekleyebilir iken ücretsiz sürümünde sadece ekleyebileceksiniz. Reklamlardan premium sürümünde para kazanabilirken ücretsiz sürümden kazanamayacaksınız.

premium sürümünde kazanabilirken ücretsiz sürümden kazanamayacaksınız. Veritabanı erişimi premium sürümünde sağlanırken ücretsiz sürümünde bu işlemi gerçekleştiremezsiniz

Jetpack araçları premium sürümünde dahil iken ücretsiz sürümünde dahil değildir.

araçları premium sürümünde dahil iken ücretsiz sürümünde dahil değildir. Gelişmiş SEO araçlarını premium sürümünde kullanırken ücretsiz sürümünde kullanamazsınız.

Bu içeriğimizde WordPress nedir, ne işe yarar, avantajları nelerdir, premium sürümü ile ücretsiz sürümü arasındaki farklar nelerdir, WordPress ile neler yapılabilir? Gibi birçok soruya yanıt verdik.

Sizlerin basitte olsa bir WordPress tabanlı Web sitesiniz var mı, WordPress kullanmak sizce avantajlı mı? Bizler ile yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.