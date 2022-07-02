WordPress Nedir, Ne İşe Yarar? Avantajları Nelerdir?
İnternet sitesi oluştururken kullanılan WordPress nedir, WordPress ne işe yarar? Sizler için detaylı bir rehber hazırladık.
Bir Web sitesi oluştururken en kolay yöntemlerden biri olan WordPress alt yapısını kullanmaktır. Peki ya bu WordPress nedir, WordPress ne işe yarar? WordPress: İçerik yönetim sistemli bir internet aracıdır. İlk olarak 2003 yılında hayatımıza giren WordPress, ilk olarak blog tabanlı Web siteleri oluşturmak için hayatımıza girmiştir.
WordPress, kendi Web sitenizi oluşturmanızda ve WordPress eklentileriyle birlikte birçok işlevi gerçekleştirmektedir.
WordPress ile Neler Yapılır?
- Blog sitesi
- E-ticaret sitesi
- Kurumsal Web sitesi
- Portföy sitesi
- Sözlük sitesi
- Eğitim sitesi
- Bilet alım sitesi
- Randevu oluşturma sitesi
- Şirket sitesi
- Doktor sitesi
- Açık arttırma sitesi
WordPress Hosting Nedir?
Türkçesi; "Web barındırma alanı" olan hosting, Web sitenizdeki verilerin tamamının bir bilgisayar üzerinden kaydedilmesi ve kullanıcılar tarafından erişilmesini sağlayan bir hizmettir. Kullancı Web sitesine erişmek istediği zaman 7/24 açık olan bilgisayara yani hostinglerin tutulduğu serverlara erişim sağlayacaktır. Bu etkileşim sayesinde Web trafiği oluşmakta ve internet görevini görmektedir.
WordPress hostingler CPU ve RAM özellikleri olarak diğer hostinglere göre daha avantajlıdır. Bu sayede WordPress hosting kullanan kişiler bir Web sitesi açtıklarında sitenin daha hızlı çalışmasını sağlamakta ve daha fazla trafik almaktadır.
WordPress Kullanmanın Avantajları Nelerdir?
- SEO eklentileri
- E-ticaret eklentileri
- Canlı sohbet eklentileri
- Birçok hazır temalar
- Sosyal medya araçları
- Form eklentileri
- Takvim eklentileri
- Soru cevap eklentileri
- Veri tabanı eklentileri
- Translate eklentileri
- Galeri eklentileri
Gibi birçok WordPress eklentilerini kullanmanıza olanak sağlar. WordPress arayüzü sayesinde birçok web sitesini yönetim panallerinden çok daha fazla kolay kullanıma sahiptir.
WordPress Blog Ücretli Mi?
Dünyanın en çok kullanılan Web sitesi platformlarından olan WordPress, hem ücretli hem ücretsiz versiyonları bulunmaktadır. Açıkcası WordPress'in ücretsiz sürümü tahmin edebileceğiniz üzere ücretli kısmına göre daha basit ve kullanışsızdır.
WordPress'in ücretli versiyonunda birçok özellik, eklenti ve temalara erişim sağlanabilirken ücretsiz versiyonunda bu gerçekleşememektedir.
WordPress Temaları Nasıl Türkçeleştirilir?
En çok kullanılan içerik yönetim sistemlerinden biri olan WordPress, tema ve eklenti desteğinin de oldukça fazla olmasından dolayı bizlere çok büyük avantajlar sağlıyor.
WordPress Premium Sürüm ile Ücretsiz Sürüm Arasındaki Farklar
- WordPress eklentileri premium sürümünde dahil iken ücretsiz sürümlerinden bunu kullanamazsınız.
- Premium sürümünde uzmanlardan destek alabilirken ücretsiz sürümünde ayrıcalıklı destek alamazsınız.
- Premium sürümünde premium temalar dahil iken ücretsiz sürümünde temalara ücret ödemek zorunda kalacaksınız.
- E-ticaret premium sürümünde gerçekleştirilebilirken ücretsiz sürümünde bunu malesef gerçekletiremezsiniz
- Sosyal medya araçlarını premium sürümünde kullanırken ücretsiz sürümünde kullanamazsınız.
- Özel alan adı premium sürümünde alabilirken ücretsiz sürümünde; ".wordpress.com" alan adınız olacaktır.
- Premium sürüm ile ücretsiz sürüm arasında depolama alanı farkı bulunacaktır.
- Premium sürümünde video ekleyebilir iken ücretsiz sürümünde sadece fotoğraf ekleyebileceksiniz.
- Reklamlardan premium sürümünde para kazanabilirken ücretsiz sürümden kazanamayacaksınız.
- Veritabanı erişimi premium sürümünde sağlanırken ücretsiz sürümünde bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
- Jetpack araçları premium sürümünde dahil iken ücretsiz sürümünde dahil değildir.
- Gelişmiş SEO araçlarını premium sürümünde kullanırken ücretsiz sürümünde kullanamazsınız.
Bu içeriğimizde WordPress nedir, ne işe yarar, avantajları nelerdir, premium sürümü ile ücretsiz sürümü arasındaki farklar nelerdir, WordPress ile neler yapılabilir? Gibi birçok soruya yanıt verdik.
Sizlerin basitte olsa bir WordPress tabanlı Web sitesiniz var mı, WordPress kullanmak sizce avantajlı mı? Bizler ile yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.
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