En Popüler WordPress Bakım Modu Eklentileri

İnternet kullandığınız süre boyunca en az bir kereliğine bile herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bakım sayfası ile karşılaştınız mı? WordPress siteyi bakım moduna almanın en önemli nedenlerinden bir tanesi, internet sitesinde mevcut herhangi bir sorunun düzeltme çalışmalarının devam etmesidir. İnternet sitesine ziyarette bulunan kişilerin hata mesajları ile karşılaşmasını önlemek için internet sitesi bakım moduna alınır. Size önerdiğimiz WordPress bakım modu eklentileri bu sebeple çok önemlidir.

En İyi WordPress Bakım Modu Eklentileri

Peki, WordPress site bakımda eklentisi olarak ne kullanabiliriz? Bu listede son zamanların en popüler WordPress bakım modu eklentilerini sıralayacağız.

1. WP Maintenance Mode

WP Maintenance Mode, ziyaretçilerin blogunuzun bakım çalışmaları için kapalı olduğunu bilmesini sağlamanıza yardımcı olabilecek en iyi eklentilerden bir tanesidir. İnternet sitenizi kaynak kodlarında veyahut veri tabanında meydana gelen herhangi bir hatadan ötürü bakıma almanın haricinde internet sitenizi oluşturduğunuz zaman "Yapım Aşamasında" mesajı eklemenize olanak sağlar.

Bu eklenti şu özellikleri içerir:

Kullanıcı kısıtlamalarını ayarlayabilir ve bakım modunun açılış sayfasını özelleştirebilirsiniz. Örneğin, açılış sayfasında yer alan yazıların rengini, açılış sayfasının arka planını değiştirebilirsiniz. Google Analytics desteği vardır. Sınırsız renk seçeneği vardır. İletişim formu ekleyebilir ve böylece ziyaretçilerden e-posta alabilirsiniz. Hazır şablonlardan birini kullanabilirsiniz.

2. Under Construction & Maintenance Mode

SeedProd tarafından geliştirilen bu eklenti, en basit biçimde bakım sayfaları oluşturmanıza olanak sağlar. Eklentinin kurulumunun hemen ardından bakım sayfasını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Eklentinin en önemli özellikleri ise şunlardır:

SEO uyumlu bir eklentidir. Meta açıklama bilgileri tanıma seçeneğiniz olur.

BuddyPress ile uyumludur.

Sayfanın görünümünü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Bütün WordPress temaları ile çalışır.

Yukarıda sıraladığımız özellikler, WordPress eklentisinin ücretsiz sürümünde mevcut olan özelliklerdir. Eklentinin ücretli sürümünü kullanmanın bazı avantajlarını ise hemen aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Bakım sayfası sadece oturum açmamış kullanıcıların önüne çıkabileceği bir biçimde ayarlanabilir.

Müşterilerin oturum açmadan da web sitesinin mevcut hâlini görüntülemesi için özel bağlantı ayarlanabilir.

MailChimp, AWeber, GetResponse vb. ile entegrasyon olanağı sağlanır.

Ziyaretçilerden bilgi toplamak için Gravity Forms kullanılabilir.

Güncellemeler otomatik olarak yapılır.

Favicon seçilebilir.

Yedekleme gibi amaçlarla ayarlar içe veya dışa aktarılabilir.

3. Maintenance Mode (Acurax)

Bu eklenti, WordPress sitesini bakım moduna almak için kullanabileceğiniz basit bir eklentidir. Eklentinin kullanımı tamamen ücretsizdir ve bazı özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.