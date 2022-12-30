Dünyanın en çok kullanılan web araçlarından biri olan Wordpress başlı başına web sitesi yapmak için tercih edenlerin birinci sırada yer aldı platformdur. Ancak bazı kullanıcılar WordPress'te yazılarım ana sayfada gözükmüyor. Adlı Google üzerinden aramalar yapmaktadır. Bunun en büyük nedeni wordpress'te kategori ve sayfaların ne olduğunu tam olarak anlamamalarından kaynaklanır Peki Wordpress ve sayfa ve kategori arasındaki fark nedir?

Wordpress Sayfa ve Kategori Arasındaki Fark Nedir?

WordPress sayfaları sabit kategoriler ise sabit değildir yani daha da açıklayıcı bir hale getirecek olursak wordpress'te Yazdığınız yazılar kategoriler üzerinden yayınlanmaktadır. Eğer sayfalar üzerinden yazı yayınlarsanız o sayfa sadece sabit olarak kalacaktır.

Bu nedenle hakkında ve iletişim sayfaları veya sıkça sorulan sorular sayfaları hariç WordPress yazılarınızı kategoriler üzerinden yayınlanmanız gerekmektedir. Birçok kişi Wordpress üzerinden site yaparken bu hata ile karşılaşıyor kısaca sayfalar sabit kategoriler ise dinamiktir.

WordPress'te sayfalar kısaca sabit ve genellikle güncellenmeyen bir yapıya sahiptir. Elbette WordPress üzerindeki sayfaları güncelleyebilirsiniz. Ancak blok yayını, haber yayını yapmak istiyorsanız sayfa kullanmamanız gerekmektedir Bunun yerine kategori kullanabilirsiniz.

WordPress kategori dinamik bir yapıya sahip blog haber gibi yayınların yapılacağı araçtır. WordPress kategori kullanarak blok ve haber yayınlarınzı yapabilirsiniz.

Wordpress kategori ve sayfa arasındaki fark yukarıdaki gibidir. Peki Wordpress üzerinde yayın yapmak isterseniz hangisini tercih etmeniz gerekiyor Elbette kategori ancak sabit bir sayfa için tercih etmeniz gereken araç sayfadır.

WordPress'te Nasıl Daha İyi Yazı Yazılabilir?

Wordpress'i daha iyi yapmak için birçok eklenti mevcuttur. Özellikle Wordpress editörünü beğenmiyorsanız daha kullanışlı bir de editör arıyorsanız Yoast SEO eklentisini kullanabilir. Bu sayede yazılarınız Google arama sonuçlarında daha iyi bir hal alabilir. Ancak Yoast SEO %100 kesin bir çözüm değildir.

Bu içeriğimizde Wordpress sayfa nedir WordPress kategori nedir ve aralarındaki fark ne anlama gelir? Adlı sorulara cevap verdik Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. WorPress ID bulma nasıl yapılır? Adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.