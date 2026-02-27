2026'da Alınabilecek En İyi Üst Segment Kulaklıklar

Kablosuz kulaklıklar, günümüzün artık olmazsa olmazlarından biri hâline geldi. Pek çok insan artık dışarı çıkarken müzik dinleme ve arama yapma gibi amaçlarla bu cihazları da yanına almayı ihmal etmiyor. Sorun şu ki her kulaklık aynı performansı vermiyor. Bu tür olumsuz durumlarla karşılaşmamak için kulaklık seçimini çok doğru yapmak gerekiyor.

Öncelikli olarak çok kaliteli bir ses performansı sunan bir kulaklık arıyorsanız tercihiniz fiyatının hakkını veren özelliklere sahip bir kulaklıktan yana olmalıdır. Elbette ki böyle bir cihaz bulmak biraz zor olabilir. O yüzden size bu listede mevcut üst segment kablosuz kulaklıklar arasında öne çıkan modelleri bir arada sunacağız.

Dilerseniz gelin, 2026 yılında bu segmentte alınabilecek en iyi kulaklıklara hızlıca bir göz atalım. Böylece siz de sunduğumuz bilgilerden hareketle söz konusu kulaklıkların artılarını ve eksilerini tartıp sizin için en uygun modele karar verebilirsiniz.

Türkiye'de Alınabilecek En İyi Üst Segment Kulaklıklar Neler?

Bugün itibarıyla Türkiye'de alınabilecek üst segment kulaklıklar arasında en çok öne çıkan modeller arasında HUAWEI FreeBuds Pro 5, AirPods Pro 3, Samsung Galaxy Buds 3 Pro, Sony WF-1000XM5, Sennheiser Momentum True Wireless 4 ve Bose QuietComfort Ultra Earbuds yer alıyor. Hazırsanız şimdi de söz konusu kulaklıkları tek tek ele almaya başlayalım.

HUAWEI FreeBuds Pro 5

Bir kulaklık almadan önce dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var. Bunların arasından en çok öne çıkan faktör ise kullanıcı deneyimine verilen önem ki HUAWEI FreeBuds Pro 5'i öne çıkaran temel sebeplerden biri de bu. Cihaz geliştirilirken öncelikler listesinin ilk sırasına kullanıcı talep ve ihtiyaçları eklenmiş. Bunu kulaklığı takıp bir şarkı açtıktan hemen sonra fark etmeye başlıyorsunuz.

Yüksek Ses Kalitesi

HUAWEI telefonlar ve L2HC 4.0 kodek teknolojisi ile eşleştirerek 2,3 Mbps'ye kadar iletim hızına ulaşabileceğiniz cihaz, 48 kHz / 24 bit kayıpsız ses kalitesi elde etmenize olanak sağlıyor. Sadece müzik için değil, oyun oynarken veya video izlerken de çok büyük avantajı oluyor. Ses senkronizasyon sorunu yaşamıyorsunuz. Hi-Res sertifikalı cihaz, geniş bir frekans aralığını işliyor. Bu da sesin tüm detaylarının korunmasını sağlıyor.

Gelişmiş Gürültü Engelleme Performansı

Kulaklık, ultra lineer çift mıknatıslı sürücü ve ultra ince mikro düzlemsel diyafram sürücüsü kullanan ilk çift motorlu model olmasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Her iki akustik ünite birlikte çalışarak karşı gürültü yayarken yeni MIMO AI algılama modeli ise ortamı analiz edip parametreleri gerçek zamanlı olarak ayarlıyor. Böylece genel gürültü azaltma oranı %220'ye çıkıyor.

Saniyede 400.000 örnekleme ile kaydedilen gürültü süreci, sürekli değişiklik gösteren sinyallerin ayrıntılı ve doğru şekilde analiz edilmesine olanak tanıyor. Böylece detaylar kaçırılmadan daha hassas bir şekilde ölçüm yapılabiliyor. Bu da gürültüyü daha etkili bastırmaya ve daha temiz bir sinyal elde etmeye yardımcı oluyor. Kısacası FreeBuds Pro 5'i takıyorsunuz, sessizlik başlıyor.

Şık Tasarım, Yüksek Dayanıklılık

Cihaz, yıldız şekilli oval ve HUAWEI Sound logosu ile parlayarak muazzam bir görüntü sağlıyor. Her detayı öne çıkarmak için elmas kesimli olan FreeBuds Pro 5'in şarj kutusu da en az kulaklıklar kadar özenle tasarlanmış görünüyor. Vegan deri mavi şarj kutusu, ince taneli, cilt dostu bir doku için birinci sınıf vegan deriye sahip. Ultra kavisli işleme süreci, deri ile üç boyutlu yüksek kavisli şarj kutusu arasında kusursuz bir uyum sunuyor.

Şarj kutusu, dört renkli ışık efektleri ile farklı durumlar hakkında bilgi edinmenizi sağlıyor. Yeşil tam dolu, sarı zayıf pil, kırmızı aşırı deşarj, beyaz da eşleştirme modunu ifade ediyor. Bu renkli göstergeler sayesinde yalnızca bir bakışta cihazın durumu hakkında bilgi edinebiliyor.

Güvenli ve rahat kullanım için tasarlanan FreeBuds Pro 5 oldukça ergonomik şekilde tasarlanmış. Temas yüzeylerini optimize ederek basınç noktalarını azaltıp dayanıklılığı artıran HUAWEI'in bu cihazı, XS, S ve L olmak üzere toplamda üç boy silikon uçla birlikte geliyor. Böylece kulağınıza en uygun uçları tercih edebiliyorsunuz.

IP57 Sertifikası

FreeBuds Pro 5 kulaklıklar, IP57 sertifikası ile geliyor. Günlük kullanımda yaşanabilecek su sıçramaları ve toz hakkında endişelenmenize gerek bırakmıyor. Öte yandan şarj kutusu da IP54 sertifikasına sahip. Bu da kulaklıklara benzer şekilde su sıçraması gibi küçük kazalar hakkında çok fazla düşünmeye gerek olmadığı anlamına geliyor.

Pratiklik Odaklı Deneyim

Kulaklık, aynı anda iki farklı cihaza bağlanmanızı mümkün kılıyor. Örneğin bir yandan yandan bilgisayarda çalışırken müzik dinleyebiliyor, diğer yandan telefonunuza gelen aramalara anında cevap verebiliyorsunuz. Manuel olarak bir işlem gerçekleştirmenize gerek olmuyor. Android, iOS ve PC desteği sayesinde tüm cihazlarla uyumlu olarak çalışıyor. Ayrıca Audio Sharing özelliği sayesinde arkadaşlarınızla tek bir kaynaktan müzik ve benzeri içerikleri dinleyebiliyorsunuz.

Kusursuz Aramalar

Cihazın en büyük artılarından biri de sesli görüşmeler gerçekleştirirken fark ediliyor. 100 dB gürültü ve 10 m/s rüzgar altında bile net bir şekilde ses iletimi sunan cihaz, arkadaşlarınızla konuşurken ya da kritik öneme sahip toplantılar gerçekleştirirken anlaşılmama, sözleri sürekli tekrar etmek zorunda kalmak gibi problemlere geçit vermiyor.

Her Amaca Uygun Ses Modları

HUAWEI FreeBuds Pro 5, ne yaptığınıza bağlı olarak aralarından seçim yapabileceğiniz dört farklı ses modu sunuyor. HUAWEI Audio Connect uygulaması üzerinden aralarında geçiş yapabiliyorsunuz. HUAWEI Sound Dengeli modu, gerçekçi ve sürükleyici bir ses sunuyor. HUAWEI Sound Vokal, vokalleri ön plana çıkararak dinlediğiniz şarkılardan gerçekten keyif almanızı sağlıyor.

HUAWEI Sound Klasik modu, konser salonundaymışsınız gibi bir ses deneyimi elde etmenize imkân tanırken HUAWEI Sound Bas ise düşük frekansları daha çok öne çıkararak güçlü baslar elde etmenizi sağlıyor. Bu dört moddan dilediğinizi ruh hâlinize, ortama ve diğer faktörlere bağlı olarak kullanabiliyorsunuz.

Etkileyici Sessizlik

HUAWEI FreeBuds Pro 5, yalnızca müzik dinlemek için kullanılacak bir kablosuz kulaklık değil. Daha önce belki de hiç deneyimleyemediğiniz bir sessizlik elde etmenizi sağlıyor. Böylece bulunduğunuz gürültülü ortamdan uzaklaşıp daha sakin bir deneyim elde edebiliyorsunuz.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 İçin Türkiye'ye Özel Ön Kayıt Avantajı

HUAWEI, amiral gemisi kulaklığı FreeBuds Pro 5'in Türkiye lansmanına özel dikkat çekici bir kampanya da başlattı. 9 Mart tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya kapsamında, HUAWEI Online Mağaza üzerinden 99 TL karşılığında indirim kuponu alan kullanıcılar, kulaklığın satış döneminde 1499 TL değerinde bir indirim avantajından yararlanabilecekler. FreeBuds Pro 5, 9999 TL'den başlayan fiyatlara sahip.

AirPods Pro 3

Gelişmiş özelliklere sahip AirPods Pro 3, kalp atış hızı sensörüyle donatıldı. IP57 sertifikasına sahip olan bu model, terleme ve benzeri durumlara karşı dayanıklılığa sahip. Aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte gelen bu cihaz, uzamsal ses desteği içeriyor. Bu özellik sayesinde kulaklık ile bir şarkı dinlerken sanki sanatçı gerçekten de yanınızdaymış gibi hissiyat oluşuyor.

Cihazın sahip olduğu bir diğer özellik olan şeffaf mod sayesinde özellikle çok dikkatli hareket etmeniz gereken ortamlarda çevrenizde neler olup bittiğini duymaya devam edebiliyorsunuz. 30,9 mm x 19,2 mm x 27 mm boyutlarındaki cihazın 5,55 gram ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Galaxy Buds 3 Pro, bir üst segment kulaklıkta beklenebilecek bütün özellikleri içeriyor. Uygun cihazlarla eşleştirildiğinde yabancı dildeki konuşmaları gerçek zamanlı olarak çeviriyor. Aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde dışarıdan gelen gürültüyü otomatik olarak tespit edip bunu anında engelliyor. Böylece deneyiminiz yarıda kesilmeden kulaklığın sunduğu özelliklerden yararlanmaya devam edebiliyorsunuz.

SSC kodek desteğine sahip olan model, toplam 26 saat pil ömrü sunuyor. IP57 sertifikası sayesinde belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip.18,1 mm x 19,8 mm x 33,2 mm boyutlarındaki kulaklığın şarj kutusu ise 58,9 mm x 48,7 mm x 24,4 mm şeklinde. 5,4 gram ağırlığa sahip olan kulaklık, 10,5 mm dinamik ve 6,1 mm planar sürücü ile beraber geliyor.

Sony WF-1000XM5

Sony'nin WF-1000XM5 modeli şu anda Türkiye'de satılan en etkileyici üst segment kulaklıklar arasında yer alıyor. Gürültü engelleme özelliğine sahip olan kulaklık, kafe ve benzeri ortamlarda takıldığında tatmin edici bir performans sergiliyor. SBC, AAC, LDAC ve LC3 desteğine sahip olan cihaz, Bluetooth 5.3 desteği sunuyor.

Her bir kulaklıkta üç adet mikrofon mevcut. Bu sayede özellikle düşük frekanslı gürültüleri yakalayarak onları etkili bir şekilde engellemeyi başarıyor. 8,4 mm'lik Dynamic Driver X ile birlikte beraber gelen cihaz, derin baslar ve net tizler elde etmenize olanak sağlıyor. Cihaz, aktif gürültü engelleme özelliği etkinken 8 saate, devre dışıyken 12 saate kadar müzik dinleme imkânı sunuyor.

Sennheiser Momentum True Wireless 4

Sennheiser Momentum True Wireless 4 özellikle kullanıcı deneyimine ağrılık veren tasarımıyla ön plana çıkıyor. Cihazı kulak kirinden koruyan bir tasarımla birlikte gelen bu kulaklık, Bluetooth 5.4 desteği sunuyor. Cihaz, kayıpsız ses için aptX Lossless ve aptX Adaptive desteği sunuyor. Oyun oynarken ya da video izlerken senkronizasyon sorununu yaşamamanız için de düşük gecikme özelliği mevcut.

Cihaz, tek şarjla 7,5 saat pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam 30 saate kadar müzik dinleme olanağı elde edilebiliyor. Dışarı çıkmadan önce çok fazla zamanınız yoksa cihazı yalnızca 8 dakika şarj ederek 1 saatlik kullanım imkânına kavuşabiliyorsunuz. Hem kablolu hem kablosuz şarj edilebiliyor.

6 mikrofonla birlikte gelen kulaklık, sesli görüşmelerde daha net bir ses iletimi sağlıyor. Ayrıca cihaz, ortamda ne kadar gürültü olduğuna bağlı olarak otomatik olarak ayarlanan aktif gürültü engelleme özelliği içeriyor. IP54 sertifikasına sahip olan Momentum True Wireless 4, toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık sunuyor.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds

Cihaz, standart modda 24 saat, uzamsal ses teknolojisi etkinleştirildiğindeyse 18 saat kullanım süresi sünüyor. Kayıpsız ses ve daha düşük gecikme için Snapdragon Sound desteği sunan bu cihaz, aramalarda sesinizin karşı tarafa net bir şekilde iletilememesine neden olan gürültüyü bastırmak için özel mikrofonlar içeriyor.

IPX4 sertifikasına sahip olan cihaz, ter ve su sıçramalarına karşı etkili bir dayanıklılık sunuyor. Tek şarjla 6 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, genel olarak kullanıcı dostu bir tasarıma sahip. Bu sayede uzun süreli kullanımlarda dahi rahat etmenizi sağlıyor. Gerek günlük kullanımlar gerek sehayat sırasında tercih edilebilir.

