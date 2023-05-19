Yeni Başlayanlar İçin En İyi Valorant Karakterleri

Riot Games'in başarılı FPS oyununa yeni başlayan oyuncular için kolay oynanışa sahip çeşitli Valorant karakterleri bulunuyor. Ajan olarak isimlendirilen bu karakterler sayesinde oyunun sistemine kolayca alışabilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz Valorant'ta 21 adet karakter yer alıyor ve her karakterin çeşitli yetenekleri bulunuyor. Bunların bir kısmı zor bir oynanışa sahipken bazıları ise kolayca oynanabiliyor.

Eğer oyuna yeni başladıysanız ilk etapta basit oynanış sistemine sahip ajanları tercih edebilir ve bir süre sonra diğer karakterler ile oynamaya devam edebilirsiniz. Peki, kolay oynanışa sahip Valorant ajanları hangileri?

Kolay Oynanışa Sahip En İyi Valorant Karakterleri

Reyna

Sage

Skye

Omen

Killjoy

Phoenix

Brimstone

En iyi ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ta kolay oynanışa sahip ajanları sıraladık. Listedeki ajanların yeteneklerine dair detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Reyna Yetenekleri

Sömür : Reyna tarafından öldürülen ajanların arkasında üç saniye boyunca Ruh Küresi çıkar. Ortaya çıkan Ruh Küresi sayesinde sağlık seviyesi artar. İmparatoriçe aktif edilmişse yetenek otomatik olarak küreyi harcamadan kullanır.

: Reyna tarafından öldürülen ajanların arkasında üç saniye boyunca Ruh Küresi çıkar. Ortaya çıkan Ruh Küresi sayesinde sağlık seviyesi artar. İmparatoriçe aktif edilmişse yetenek otomatik olarak küreyi harcamadan kullanır. Azlet : Yakınlarda bulunan ruh küresini anında tüketerek kısa süreliğine saydamlaştırır. İmparatoriçe yeteneği aktifse ajan görünmez de olur.

: Yakınlarda bulunan ruh küresini anında tüketerek kısa süreliğine saydamlaştırır. İmparatoriçe yeteneği aktifse ajan görünmez de olur. Kem Göz : Yok edilebilir, ruhtan bir küre çıkarır. Göz küresini yakın mesafede ileri doğru kullanmak için aktif hâle getirir. Göz küresi, ona bakan düşmanların tamamının uzağı görememesine neden olur.

: Yok edilebilir, ruhtan bir küre çıkarır. Göz küresini yakın mesafede ileri doğru kullanmak için aktif hâle getirir. Göz küresi, ona bakan düşmanların tamamının uzağı görememesine neden olur. İmparatoriçe: Bu özellik etkinken kuşanma, atış ve doldurma hızı önemli ölçüde artar. Düşmanlar her öldürüldüğünde süre yenilenir.

Sage Yetenekleri

Yavaşlatan Küre : Bir küre patlar ve bunun sonucunda kısa süreliğine belirli bir alanda etkin olur. Bu alanın üzerinde yer alan karakterlerin hareket hızı yavaşlar.

: Bir küre patlar ve bunun sonucunda kısa süreliğine belirli bir alanda etkin olur. Bu alanın üzerinde yer alan karakterlerin hareket hızı yavaşlar. Can Küresi : İyileştirme küresini etkinleştirilen bu yetenek, takım arkadaşınızın iyileşmesini sağlıyor. Sage bu özellik sayesinde kendisini de iyileştirme imkânına sahip.

: İyileştirme küresini etkinleştirilen bu yetenek, takım arkadaşınızın iyileşmesini sağlıyor. Sage bu özellik sayesinde kendisini de iyileştirme imkânına sahip. Bariyer Küresi : Bu yetenek sayesinde bariyer küresi çıkarabilirsiniz. Oluşturduğunuz duvara ateş ederek yıkabilirsiniz.

: Bu yetenek sayesinde bariyer küresi çıkarabilirsiniz. Oluşturduğunuz duvara ateş ederek yıkabilirsiniz. Diriliş: Bu yeteneği kullanarak takım arkadaşınızı diriltebilirsiniz.

Skye Yetenekleri

Av Peşinde : Bu yetenek, doğrudan isabet alan ajanlara hasar verilebilmesini sağlar.

: Bu yetenek, doğrudan isabet alan ajanlara hasar verilebilmesini sağlar. Kılavuz Işık : E tuşu ile kullanılan yetenek, belirli bir menzil içerisinde düşmanın olup olmadığını anlayabilmenizi sağlar.

: E tuşu ile kullanılan yetenek, belirli bir menzil içerisinde düşmanın olup olmadığını anlayabilmenizi sağlar. Doğanın Şifası : Belirli bir menzil içerisinde takım arkadaşlarını iyileştirir. Şifa gücü bitene kadar birden fazla kullanılabilir. Skye bu özellik ile kendini iyileştiremez.

: Belirli bir menzil içerisinde takım arkadaşlarını iyileştirir. Şifa gücü bitene kadar birden fazla kullanılabilir. Skye bu özellik ile kendini iyileştiremez. İzsürenler: En yakında yer alan üç düşmana üç adet İzsüren gönderir. Bu İzsüren'ler hedefe ulaştığında karakterlerin görüşünü kısıtlar.

Omen Yetenekleri

Paranoya : Gölge atışı yapabilmenizi sağlayan bu yetenek, dokunduğu karakterlerin görüşünü kısıtlar. Bu atışlar duvardan da geçebilme kabiliyetine sahip.

: Gölge atışı yapabilmenizi sağlayan bu yetenek, dokunduğu karakterlerin görüşünü kısıtlar. Bu atışlar duvardan da geçebilme kabiliyetine sahip. Karanlık Örtü : Görüş mesafesini kısıtlayan uzun süreli gölge küresi çıkarır.

: Görüş mesafesini kısıtlayan uzun süreli gölge küresi çıkarır. Gizli Adım : Karakterin belirlenen bir konuma ışınlanmasını sağlar.

: Karakterin belirlenen bir konuma ışınlanmasını sağlar. Gölgelerin İçinde: Karakterin haritada istenen yere ışınlanmasına imkân tanır. Rakip takımdakiler, ışınlanma sırasında karakteri yok ederek ışınlanmayı iptal etme imkânına sahip.

Killjoy Yetenekleri

Alarm Botu : Rakibin yanına giden robot kendini imha eder. Bunun sonucunda rakip savunmasız hâle gelir.

: Rakibin yanına giden robot kendini imha eder. Bunun sonucunda rakip savunmasız hâle gelir. Taret : Belirli bir alan içerisindeki düşmanlara ateş eden taret yerleştirir.

: Belirli bir alan içerisindeki düşmanlara ateş eden taret yerleştirir. Nanosürü : Nanosürü bombası atmanızı sağlar. Bomba karaktere isabet ettiğinde belirli miktarda hasar verir.

: Nanosürü bombası atmanızı sağlar. Bomba karaktere isabet ettiğinde belirli miktarda hasar verir. Tecrit: Bu yetenek sayesinde yere bir Tecrit cihazı yerleştirilir. Cihazın etki alanında kalan ajanların hareket hızı yavaşlar. Rakip takımdakiler, Tecrit cihazını yok edebilir.

Phoenix Yetenekleri

Falso : Fırlatıldıktan bir süre sonra patlayan küre, bu patlamayı gören karakterleri belirli süreliğine kör eder.

: Fırlatıldıktan bir süre sonra patlayan küre, bu patlamayı gören karakterleri belirli süreliğine kör eder. Yakar top : Bu yetenek oyuncunun bir alev topu fırlatmasını sağlar. Alev alanında kalan rakip takımdakiler hasar alır.

: Bu yetenek oyuncunun bir alev topu fırlatmasını sağlar. Alev alanında kalan rakip takımdakiler hasar alır. Ateşten Duvar : Oluşturulan ateş duvarı hem rakibin görüşünü engeller hem de onlara hasar verir.

: Oluşturulan ateş duvarı hem rakibin görüşünü engeller hem de onlara hasar verir. Yakardöner: Phoenix'in bulunduğu konumu işaretler. Yetenek aktif hâldeyken ölündüğünde ya da süre dolduğunda yetenek sona erer ve Phoenix karakterinin işaretlenen konumda oynamaya devam etmesini sağlar.

Brimstone Yetenekleri

Yakıcı : Bir yangın bombasının atılmasını sağlar. Alevin yer aldığı alanda kalan ajanlar hasar alır.

: Bir yangın bombasının atılmasını sağlar. Alevin yer aldığı alanda kalan ajanlar hasar alır. Dumanlı Hava Sahası : Haritadan işaretlenen yerlerde duman bulutları oluşturur. Duman bulutları, karakterlerin görüşünü kısıtlar.

: Haritadan işaretlenen yerlerde duman bulutları oluşturur. Duman bulutları, karakterlerin görüşünü kısıtlar. Kuvvet İşareti : Belirli bir yere kuvvet işareti eklenir. Bu alanın içindeyken daha seri atışlar yapılır.

: Belirli bir yere kuvvet işareti eklenir. Bu alanın içindeyken daha seri atışlar yapılır. Uydu Saldırısı: Haritadan bir konum belirlenerek uydu saldırısı yapılır. Seçilen alanda kalan ajanlar, bu saldırı nedeniyle yüksek hasar alır.

Bu yazıda kolay oynanışa sahip en iyi Valorant ajanları listesi hazırladık. Peki, sizce oyuna yeni başlayanlar için en iyi Valorant ajanı hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.