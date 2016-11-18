BitTorrent ile aradığınız program, oyun, müzik, film, dizi ve dokümanların torrent dosyalarını bulup kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Özgür Çınardalı - 6 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Video, müzik, oyun gibi her türlü dosyanın paylaşıldığı torrent dünyasında ücretsiz bir istemci olan BitTorrent hızlı bir şekilde yüksek kalitede dosya paylaşımları yapabilmeniz için gerekli ortamı sizlere hazırlıyor.

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan BitTorrent dünyası, güvenli bir şekilde dosya alışverişi yapma imkanını sunarken gelişmiş seçenekler ve dosya indirirken ihtiyaç duyabileceğiniz özellikler ile dilediğiniz ayarlamaları yapabilmenize yardımcı oluyor.

Detaylı istatistikler ve grafiksel indirme/yükleme bilgileri sunan BitTorrent, paylaşımlarınızı ve gerçekleşen veri alışverişini açık olarak detaylı bir şekilde size raporluyor.

BitTorrent sizlere hızlı bir şekilde yüksel kalitede dijital içerik (video, müzik ve oyun vb.) taşıyan dosyaları indirmenizde yardımcı olur. Pek çok dilde destek veren bu program, 70 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor. Güvenli bir şekilde dosyaları bilgisayarınıza alabiliyorsunuz. Detaylı grafikler ve istatistiklerle paylaşımızı inceleyebiliyorsunuz.

Önemli! İçerisinde Türkçe'nin de bulunduğu dil paketi için tıklayın.

Bu programa benzer diğer programları En İyi ve Hızlı Torrent Programları rehberimizde bulabilirsiniz.

Ayrıca alternatif olarak popüler torrent programı uTorrent'i de deneyebilirsiniz.