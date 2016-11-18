BitTorrent
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 747,775
- DOSYA BOYUTU 0.03 MB
- Üretici BitTorrent
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BitTorrent ile aradığınız program, oyun, müzik, film, dizi ve dokümanların torrent dosyalarını bulup kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Video, müzik, oyun gibi her türlü dosyanın paylaşıldığı torrent dünyasında ücretsiz bir istemci olan BitTorrent hızlı bir şekilde yüksek kalitede dosya paylaşımları yapabilmeniz için gerekli ortamı sizlere hazırlıyor.
Milyonlarca kullanıcıya sahip olan BitTorrent dünyası, güvenli bir şekilde dosya alışverişi yapma imkanını sunarken gelişmiş seçenekler ve dosya indirirken ihtiyaç duyabileceğiniz özellikler ile dilediğiniz ayarlamaları yapabilmenize yardımcı oluyor.
Detaylı istatistikler ve grafiksel indirme/yükleme bilgileri sunan BitTorrent, paylaşımlarınızı ve gerçekleşen veri alışverişini açık olarak detaylı bir şekilde size raporluyor.
BitTorrent sizlere hızlı bir şekilde yüksel kalitede dijital içerik (video, müzik ve oyun vb.) taşıyan dosyaları indirmenizde yardımcı olur. Pek çok dilde destek veren bu program, 70 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor. Güvenli bir şekilde dosyaları bilgisayarınıza alabiliyorsunuz. Detaylı grafikler ve istatistiklerle paylaşımızı inceleyebiliyorsunuz.
Önemli! İçerisinde Türkçe'nin de bulunduğu dil paketi için tıklayın.
Bu programa benzer diğer programları En İyi ve Hızlı Torrent Programları rehberimizde bulabilirsiniz.
Ayrıca alternatif olarak popüler torrent programı uTorrent'i de deneyebilirsiniz.
BitTorrent
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,126
- Üretici BitTorrent
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BitTorrent ile torrent dosyalarını mobil cihazınıza indirebilirsiniz.
Android için resmi BitTorrent uygulaması ile torrent araması yapabilir ve torrent dosyalarını doğrudan telefon veya tabletinize indirebilirsiniz. Kolay kullanımlı, hızlı ve ücretsiz torrent uygulaması olan BitTorrent ile hız limitine, boyut limitine takılmadan indirme işlemlerinizi yapabilirsiniz.
BitTorrent uygulamasının başlıca özellikleri:
- Yüksek performans
- Hız – boyut limiti yoktur
- Sadece Wi-Fi modu
- İçerik arama
- Torrent indirme
- Torrent indirmelerini yönetme
- Medya dosyalarını oynatma
- RSS akışlarına abone olma
BitTorrent
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 12,226
- DOSYA BOYUTU 2.74 MB
- Üretici BitTorrent
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Film, müzik, dizi gibi popüler torrent dosyalarını hem bulmanızı hem de indirmenizi sağlayan BitTorrent, dünyanın en çok tercih edilen yazılımları arasında.
Torrent dosyaları bulup indirmek için Mac kullanıcılarının en çok tercih ettiği yazılımlardan olan BitTorrent yardımıyla aradığınız film, müzik ve videoları kolayca indirebilirsiniz. Bulunan torrent dosyasının indirilme hızı yanında bu dosyayla ilgili kullanıcı yorumlarını da sizinle paylaşan yazılımın kullanımı çok kolay.
Milyonlarca kullanıcıya sahip olan BitTorrent dünyası, güvenli bir şekilde dosya alışverişi yapma imkanını sunarken gelişmiş seçenekler ve dosya indirirken ihtiyaç duyabileceğiniz özellikler ile dilediğiniz ayarlamaları yapabilmenize yardımcı oluyor.
Detaylı istatistikler ve grafiksel indirme/yükleme bilgileri sunan BitTorrent, paylaşımlarınızı ve gerçekleşen veri alışverişini açık olarak detaylı bir şekilde size raporluyor.Pek çok dilde destek veren bu program, 70 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor. Güvenli bir şekilde dosyaları bilgisayarınıza alabiliyorsunuz. Detaylı grafikler ve istatistiklerle paylaşımızı inceleyebiliyorsunuz.
Bu programa benzer diğer programları En İyi ve Hızlı Torrent Programları rehberimizde bulabilirsiniz.
Dosya Şifresi: tamindir