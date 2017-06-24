uTorrent
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,721,548
- DOSYA BOYUTU 2.29 MB
- Üretici BitTorrent Inc.
-
uTorrent (Windows): Torrent dosyalarını bilgisayarınıza indirmek için kullanabileceğiniz popüler bir torrent indirme programıdır.
uTorrent, bilgisayarlarınız üzerinden ücretsiz olarak torrent indirme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz gelişmiş bir torrent istemcisi olarak dikkat çekmektedir. Bittorrent istemcileri arasında en popüler yazılımlardan bir tanesi olan uTorrent, açık kaynak kodlu olması nedeniyle de tercih edilmektedir.
uTorrent İndir
Kolay kullanılabilir basit arayüzü, küçük dosya boyutu, kolay kurulumu ve sahip olduğu diğer gelişmiş özellikleri sayesinde piyasada yer alan birçok torrent programı arasından sıyrılan yazılım, şüphesiz ki dünya üzerinde en çok kullanılan torrent indirme programıdır.
Eş zamanlı olarak birden çok torrent dosyasını indirmenize olanak sağlayan uTorrent ile internet bağlantınızı istediğiniz şekilde yapılandırarak, indirme işlemleriniz için ne kadar bant genişliği kullanmak istediğinizi kolayca ayarlayabilirsiniz. Bu sayede bir yandan torrent indirirken bir yandan da internet üzerinde sörf yapmaya devam edebilirsiniz.
Otomatik kapatma, zamanlanmış indirme, torrent arama, indirme esnasında izleme, bant genişliği ayarlama ve gelişmiş güvenliklerine sahip olan torrent indirme programı, bilgisayar kaynaklarınızı da oldukça minimum seviyede kullanmaktadır. Böylece dosya indirme işlemleri sırasında bilgisayarınız herhangi bir şekilde takılmaya veya kasmaya neden olmaz.
.torrent uzantılı dosyaları indirmek için ücretsiz ve gelişmiş bir Bittorrent istemcisine ihtiyaç duyuyorsanız, uTorrent'i hiç düşünmeden bilgisayarlarınız üzerine indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
uTorrent Hızlandırma Nasıl Yapılır?
Kaynakların sayısı, WiFi paraziti, uTorrent sürümü, bağlantı hızınız ve öncelik ayarlarınız torrent dosya indirme hızını etkiler. Peki, torrent nasıl hızlandırılır? torrent hızlı indirme nasıl yapılır? İşte uTorrent hızlandırmak, torrent dosyalarını hızlı indirmek için dikkat etmeniz gereken hususlar;
- Torrent dosyasının kaynak sayısını kontrol edin: Kaynaklar, dosyayı indirdikten sonra paylaşmaya devam edenler için kullanılır. Kaynaklar ne kadar çok olursa indirme de o kadar hızlı olur. Torrent dosyasını mümkün olduğunca fazla kaynağı olan bir izleyiciden indirmeye çalışın.
- WiFi bağlantısı yerine bilgisayarınızı doğrudan modeme/yönlendiricisine bağlayın: Evdeki birçok sinyal kablosuz ağ bağlantınızda parazite yol açabilir; bu internet hızının yanı sıra uTorrent indirme hızını etkileyecektir.
- uTorrent kuyruk ayarlarını kontrol edin: uTorrent'te indirdiğiniz her dosya bant genişliğinden biraz kullanır. En yüksek hızda birden fazla dosya indirildiği zaman dosyaların inme süresi uzar. Dosyaları tek tek indirmeye çalışın. Seçenekler - Tercihler - Kuyruk Ayarları altında maksimum aktif indirme sayısını 1 olarak ayarlayın. uPnP port eşleştirmesini de etkinleştirin. Bu, uTorrent'in güvenlik duvarınıza takılmamasını ve kaynaklara doğrudan bağlanmasını sağlayacaktır. İlgi ayara Seçenekler - Tercihler - Bağlantı altından ulaşabilirsiniz.
- uTorrent son sürümü kullandığınızdan emin olun: Güncellemeleri düzenli olarak kontrol edin. Yardım - Güncellemeleri Kontrol Et altından yeni sürüm indirilebilir olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
- Daha fazla izleyici (tracker) ekleyin: İzleyicinin daha fazla kaynağa sahip olması torrent indirme hızını ciddi oranda artıracaktır.
- İndirme hızını değiştirin: İndirmenin üzerine tıkladığınızda göreceğiniz Maksimum (En Yüksek) indirme hızı değerini 0 olarak girin. İndirme hızının artması biraz zaman alacaktır ancak öncekine kıyasla indirme hızında artış olacaktır.
- uTorrent'in öncelikli olduğundan emin olun: Ctrl + Alt + Del veya Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın ve Başlangıç'a tıklayın. İşlemler altında uTorrent'i bulun ve üzerine sağ tıklayarak Ayrıntılar Git - Öncelik Ayarla - Yüksek yolunu izleyin.
- Gelişmiş ayarları kontrol edin: İlk olarak, Seçenekler - Tercihler - Gelişmiş - Disk Önbelleği altında "Otomatik bellek boyutunun üzerine yaz ve boyutu elle ayarla" kutucuğunu işaretleyin ve 1800 olarak ayarlayın. İkinci olarak, Seçenekler - Tercihler - Bant Genişliği altında "Torrent başı maksimum bağlanan eş (peer) sayısını 500 olarak ayarlayın.
- Torrent'i zorla başlatın: İndirme işlemini hızlandırmak için torrent dosyasına sağ tıklayın ardından Başlamaya Zorla'yı seçin. Torrent'e bir kez daha sağ tıklayıp Bant genişliği atamasını yüksek olarak ayarlayın.
uTorrent
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 29,035
- DOSYA BOYUTU 1.60 MB
- Üretici BitTorrent Inc.
-
Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz, uTorrent adlı torrent dosya indirme programının beta sürümü.
µTorrent ile Android cihazınız üzerinden torrentleri arayabilir ve doğrudan akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.
Henüz beta aşamasında olan bu uygulama ile RSS akışlarına abone olabilir, indirdiğiniz içerikleri kolaylıkla oynatabilirsiniz. Bu güçlü uygulama, hızlı çalışma ve kolay kullanım temellerine dayanarak hazırlandı.
Ücretsiz ve hiçbir boyut / hız limiti olmayan µTorrent ile arkaplanda da WiFi ağınız üzerinden dosya indirmeye devam edebilirsiniz. Elbette isteğe bağlı olarak şebeke bağlantınızı da kullanabilirsiniz.
uTorrent
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 76,505
- DOSYA BOYUTU 4.07 MB
- Üretici BitTorrent Inc.
-
Torrent dosyaları hazırlamak, paylaşmak ve indirmek için uTorrent size yeter.
BitTorrent istemcisi uTorrent ücretsiz, pratik ve kullanışlı. Türkçe dil desteği bulunan UTorrent sadece torrent dosyalarını indirmekle kalmıyor aynı zamanda kulllanıcılarını performansı en yüksek dosyalara yönlendiriyor.
Hız limitini yönetme, çok sayıda torrent dosyasını aynı anda indirme, RSS girdilerini otomatik olarak indirme gibi özelliklerine pek çok yeni özellik ekleyen program torrent kullanıcılarının ilk tercihi.
uTorrent'in Yeni Özellikleri:
- Stream: Torrent 3 ile dosyaları indirirken ön izleme imkanınız var. Bu sayede fimleri izlemeye başlamak için bitmesini beklemenize gerek kalmıyor.
- uTorrent Web: uTorrent 3 ile beraber kullanıcılar web sayfası üzerinden açtıkları hesaplarla dosyalara uzaktan erişim imkanı bulabilecek. Böylece indirilen torrent dosyalarının durumunu monitörleyebilir veya yönetebilirsiniz.
- Puanlama ve yorum: uTorrent kullanıcıları program üzerinden torrent dosyalarına puan vererek ve yorum yaparak hatalı dosyaları indirmenizi engelleyecek.
- Torrent Arama: uTorrent'in kullanıcılara sunduğu arama motorları üzerinden torrent dosyası arayabilirsiniz.
- Sürükle-bırak ile torrent oluşturma: Özellikle büyük boyutlu dosyaları paylaşırken yararlanabileceğiniz özellik sayesinde dosyaları sürükle-bırak yöntemiyle programa taşıyarak anında paylaşım linkini alabiliyorsunuz.
Bu programa benzer diğer programları En İyi ve Hızlı Torrent Programları rehberimizde bulabilirsiniz.
Dosya Şifresi: tamindir
Sürükle-bırak ile torrent dosya oluşturma
Web Arayüzü
Kolay kullanım sağlayan Türkçe arayüz.
İndirme sırasında stream özelliği.
RSS ekleme