uTorrent (Windows): Torrent dosyalarını bilgisayarınıza indirmek için kullanabileceğiniz popüler bir torrent indirme programıdır.

Can Çevrim - 2 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

uTorrent, bilgisayarlarınız üzerinden ücretsiz olarak torrent indirme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz gelişmiş bir torrent istemcisi olarak dikkat çekmektedir. Bittorrent istemcileri arasında en popüler yazılımlardan bir tanesi olan uTorrent, açık kaynak kodlu olması nedeniyle de tercih edilmektedir.

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Kolay kullanılabilir basit arayüzü, küçük dosya boyutu, kolay kurulumu ve sahip olduğu diğer gelişmiş özellikleri sayesinde piyasada yer alan birçok torrent programı arasından sıyrılan yazılım, şüphesiz ki dünya üzerinde en çok kullanılan torrent indirme programıdır.

Eş zamanlı olarak birden çok torrent dosyasını indirmenize olanak sağlayan uTorrent ile internet bağlantınızı istediğiniz şekilde yapılandırarak, indirme işlemleriniz için ne kadar bant genişliği kullanmak istediğinizi kolayca ayarlayabilirsiniz. Bu sayede bir yandan torrent indirirken bir yandan da internet üzerinde sörf yapmaya devam edebilirsiniz.

Otomatik kapatma, zamanlanmış indirme, torrent arama, indirme esnasında izleme, bant genişliği ayarlama ve gelişmiş güvenliklerine sahip olan torrent indirme programı, bilgisayar kaynaklarınızı da oldukça minimum seviyede kullanmaktadır. Böylece dosya indirme işlemleri sırasında bilgisayarınız herhangi bir şekilde takılmaya veya kasmaya neden olmaz.

.torrent uzantılı dosyaları indirmek için ücretsiz ve gelişmiş bir Bittorrent istemcisine ihtiyaç duyuyorsanız, uTorrent'i hiç düşünmeden bilgisayarlarınız üzerine indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

uTorrent Hızlandırma Nasıl Yapılır?

Kaynakların sayısı, WiFi paraziti, uTorrent sürümü, bağlantı hızınız ve öncelik ayarlarınız torrent dosya indirme hızını etkiler. Peki, torrent nasıl hızlandırılır? torrent hızlı indirme nasıl yapılır? İşte uTorrent hızlandırmak, torrent dosyalarını hızlı indirmek için dikkat etmeniz gereken hususlar;