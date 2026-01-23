POCO'nun Ucuz Telefonu Türkiye'de! 120Hz Ekran, 8 GB RAM ve Dahası

POCO M8 5G Türkiye'ye geldi. Bununla birlikte akıllı telefonun fiyatı belli oldu. Orta segmentte konumlanan bütçe dostu Android telefon POCO M8 5G'de Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemcisi yer alıyor. Akıllı telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

POCO M8 5G Türkiye Fiyatı

POCO M8 5G'nin 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü, Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında 20 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, siyah, gümüş ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

POCO M8 5G Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 RAM : 6 GB / 8 GB LPDDR4X

: 6 GB / 8 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu : 6,77 inç

: 6,77 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2392 piksel

1080 x 2392 piksel Ekran Parlaklığı: 3200 nit parlaklık

3200 nit parlaklık Ana Kamera: 50 MP

50 MP Derinlik Kamerası: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Hızlı Şarj: 45W

45W Batarya: 5520 mAh

5520 mAh Boyut: 164 x 75,42 x 7,35 mm

164 x 75,42 x 7,35 mm Ağırlık: 178 gram

POCO M8 5G'de Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan POCO C85 5G'de ise Dimensity 6300 işlemcisi mevcut.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Arka kameralar 4K, 1080, 720p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan M8 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 3200 nit maksimum parlaklık, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 164 x 75,42 x 7,35 mm boyutlarında ve 178 gram ağırlığında olan telefonda yüzde 92 ekran gövde oranı mevcut.