Otomotiv piyasalarında yaşanan durgunluk ile birlikte tüketiciler "acaba ikinci el otomobil mi alsam yoksa sıfır otomobil mi alsam" gibi ikilemlere düştü. Bunun yanında sıfır otomobil almaya karar verenler yüksek fiyat listeleri ile karşı karşıya kaldı. Peki Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre otomatik vites araba modelleri hangileri? En ucuz otomatik vites arabaların özellikleri nasıl? İşte konuyla ilgili detaylar ve fiyat bilgisi ile birlikte hazırladığımız listemiz...

Türkiye'de Satılan En Ucuz Otomatik Vites Arabalar Listesi

Artan otomobil fiyatlarıyla birlikte kullanıcılar en uygun fiyatlı otomatik vites araba modellerine yöneldi. Listemiz de en ucuzdan en pahalıya olmak üzere toplamda 5 adet otomobil bulunmakta. İlk sırada ise birçok kullanıcımızın tahmin edeceği üzere Hyundai i10 var. İşte listemiz...

1- Hyundai i10

Listemizin birinci sırasında Türkiye'nin en ucuz sıfır kilometre otomobili unvanının da sahibi Hyundai i10 bulunmakta. Hyundai i10 sahip olduğu 1.2 MPI 79 Ps motoru, AMT otomatik şanzımanı ile bizleri karşılıyor. Otomobili bahsi geçen ünite ve Jump donanım paketi ile birlikte 965 bin TL'ye satın almanız mümkün. Bu fiyat etiketiyle birlikte de Türkiye'nin en ucuz sıfır kilometre otomatik vites arabası olma unvanının da sahibi oluyor.

2- Kia Picanto

Listemizin ikinci sırasında aslında Hyundai i10'un en büyük rakiplerinden biri yer alıyor. 1.0L 63 Ps motoru, AMT otomatik şanzımanı ile Kia Picanto Türkiye'nin en ucuz 2. sıfır kilometre otomatik vites arabası olmayı başarıyor. Bahsi geçen ünite ile birlikte otomobilin Feel donanım paketini almanız halinde toplamda 1 milyon 30 bin 500 TL'ye aracı satın alabiliyorsunuz. Bahsi geçen fiyatın Kia yetkili satıcılarında özel olarak yapılan indirimler ile daha da düşeceğini de hatırlatmak isteriz.

3- Renault Taliant

Listemizin üçüncü sırasında ise Fransız otomobil üreticisi Renault'tan bir model yer alıyor. Ekonomik olsun, fazla servis masrafı çıkarmasın biraz da büyük olsun dediğinizde sizi Taliant karşılıyor. 1.0 Tce 90 Bg motoru ve bu motoru tamamlayan X-Tronic otomatik şanzımanı ile birlikte Renault Taliant 1 milyon 90 bin TL fiyat etiketine sahip. Türkiye'nin en ucuz otomatik vites otomobili olma unvanını kaptırsa da Türkiye'nin en ucuz sedan otomatik vites arabası unvanının sahibi kendisi.

4- Hyundai i20

Listenin dördüncü sırasında yine bir Hyundai modeli yer almakta. i10 modeli ile en ucuz unvanının sahibi olan Hyundai listeye bir de C hatchback modeli ile katılıyor. 1.0 T-GDI motor seçeneği ve DCT otomatik şanzımanı ile Hyundai i20 1 milyon 101 bin TL fiyat etiketine sahip. Kendisi şu an Türkiye'nin en ucuz sıfır kilometre C hatchback otomatik vites otomobili unvanının da sahibi oluyor.

5- Citroen C3

Listemizin beşinci ve son sırasında ise Citroen C3 bulunmakta. Hatchback ve SUV kasa tipi seçeneklerine de sahip olan Citroen C3, 1.2 PureTech motoru ve bu motora eşlik eden EAT 6 otomatik vites şanzımanı ile listede kendine yer buluyor. Otomobili bahsi geçen ünite ve Feel Bold donanım paketi ile satın alırsanız 1 milyon 170 bin TL fiyat etiketine sahip oluyor.

Kısaca Türkiye'nin en ucuz sıfır kilometre otomatik vites arabalar listesi:

Hyundai i10: 965.000 TL Kia Picanto: 1.030.500 TL Renault Taliant: 1.090.000 TL Hyundai i20: 1.101.000 TL Citroen C3: 1.170.000 TL Renault Clio: 1.189.000 TL Hyundai Bayon: 1.209.000 TL Kia Stonic: 1.270.000 TL Citroen C3 Aircross: 1.320.000 TL Opel Corsa: 1.298.000 TL

Peki siz listemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...