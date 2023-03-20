Slack’te Yaşanan En Yaygın Sorunlar ve Çözümleri

Slack, özellikle evden çalışanlar tarafından sıklıkla kullanılan bir uygulamadır. Son dönemde evden çalışma sisteminin öne çıkmasıyla birlikte Slack’in kullanımı da yaygınlaştı. Şirket içi çalışanların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan uygulama, iletişimin sağlıklı şekilde kurulması ve iş akışı için son derece kullanışlıdır. Fakat zaman zaman kullanıcılar uygulamada bazı problemlerle karşılaşabiliyor. Biz de sizler için Slack’te en çok karşılaşılan problemleri ele aldık.

Slack’te En Çok Karşılaşılan 6 Sorun ve Çözümü

Slack’ te en çok karşılaşılan sorunları şöyle sıralayabiliriz:

Bağlantı Sorunları

Aramalarda Ses Problemleri

Güncellenemiyor Sorunu

Çok Bildirim Alma

Mesaj Penceresini Bulamama

Cihaz Jailbreak Olduğu İçin Slack Çalışmıyor

1. Bağlanma Sorunları

Slack’te kullanıcıların en çok karşılaştıkları sorunların başında bağlantı geliyor. Bağlantı sorunları; küresel problemlerin yanı sıra kişiyle de alakalı olabiliyor. Eğer kullanıcı bağlantıda problem yaşıyorsa hemen bağlantılarını kontrol etmelidir. Bunun için tarayıcı üzerinden uygulama web sitesine bağlanmak denenebilir.

Bağlantıyı kontrol edebilmek için “slack.com/help/test” adresi üzerindeki bağlantı testleri de kullanılabilir. Eğer belirttiğimiz iki test sonucunda bağlantıda sıkıntı yaşanmıyorsa yüksek ihtimalle sorun platformla ilgilidir. Bu tarz durumlarda platformun sorunu düzeltmesi beklenmelidir. Bunun yanı sıra “Downdetector” vb. web sitelerini ziyaret edip uygulamanın mevcut kesinti durumu kontrol edilmelidir. İnternet bağlantısının sıfırlanıp daha sonra Slack’in yeniden başlatılması da bağlantı problemini çözer.

2. Aramalarda Ses Problemleri

Slack’te görüntülü arama yaparken her iki tarafın sesi zor duyuluyorsa aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

Slack Yardım Merkezi, uygulamanın masaüstü versiyonunda arama gerçekleştirirken birkaç seçenek sunuyor: Aramada ses ayarları kontrol edilip uygulamada yeniden başlatılmalıdır. Cihazın ses ayarları kontrol edilmelidir. Ayrıca cihazın ses sürücülerini de güncellemenizi öneriyoruz. Aramanın ses ayarları; arama penceresi üzerindekiler seçilip uygulamada kontrol edilmesiyle gerçekleşir.

Slack uygulaması yeniden başlatılarak sesli aramalardaki sorunun çözülüp çözülmediği kontrol edilir. Ayrıca cihazın ses ayarları da kontrol edilmelidir. Uygulama üzerinde mikrofona erişim izni verilmelidir. Cihazın ses sürücülerinin de güncelliği de ses problemlerinin giderilmesinde etkin rol oynuyor.

3. Güncellenemiyor Sorunu

Slack uygulaması otomatik güncellenmiyorsa ve yeni gelen mesajlar direkt kaydedilmiyorsa yüksek ihtimalle WebSocket bağlantılarında sorun vardır. Böyle sorunlar yaşayan kullanıcıların ekranına “Son güncelleme bir dakikadan kısa bir süre önce” şeklinde mesaj gelir. Bu sorunu çözebilmek için uygulama yeniden başlatılmalıdır.

Daha sonra sorunun çözülüp çözülmediği incelenir. Devam ettiği takdirde cihaz kapatılıp yeniden başlatılmalıdır. Sorun hala devam ediyorsa ağ yöneticisine başvurulup sorunla ilgili bildirim yapılmalıdır. Uygulama sorunun tam anlamıyla çözüme kavuşturulması için “Net Günlükleri” gönderilmesine yönelik öneride bulunur.

4. Çok Bildirim Alma

Bazen uygulamada işle ilgili olmasa dahi kullanıcı yine bildirim alır. Telefon ya da bilgisayara Slack’ten çok sayıda bildirim düşer. Bildirimlerin gelmesinin azaltılması için kanaldan ayrılma, rahatsız etmeyin ya da kanalın sesini kapatın seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

5. Mesaj Penceresini Bulamama

Slack kanallarında bir mesajın aranıp bulunması çok zor olabiliyor. Yüzlerce mesaj içerisinden aranılan mesajı bulabilmek için ekranın üst tarafında yer alan arama kutusu kullanılmalıdır. Arama kutusu üzerinden mesaj aranırken kolaylık olsun diye filtre de yapabilirsiniz. Filtreleme sayesinde mesajlar aranırken; kanallar, zaman dilimleri ve kişiler daraltılmış olacak. Böylelikle mesajı bulmak kolaylaşacak.

6. Cihaz Jailbreak Olduğu İçin Slack Çalışmıyor

Slack’i kullanmayı düşündüğünüz cihaz Jailbreak’li olabilir. Böyle durumlarda Slack çalışmaz. Sorunu çözmek için tüm güncellemeler yapılmalıdır. Güncellemeler yapıldıktan sonra kullanıcı sistem yöneticisiyle iletişime geçmelidir.

Slack’te yaşanan en yaygın sorunlar ve çözümleri hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık. Dilerseniz Slack’te Ücretli Özellikleri Ücretsiz Kullanma Yöntemleri başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.