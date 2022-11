Slack’te Ücretli Özellikleri Ücretsiz Kullanma Yöntemleri

Slack Technologies tarafından geliştirilen uygulama, şirket çalışanlarına özel iletişim çözümleri sunuyor. Bulut tabanlı olan bu uygulama kullanıcılarına anlık mesajlaşma olanağı sunuyor. İngilizce ifade olan “Searchable Log of All Conversation and Knowledge” baş harflerinden ismini alıyor.

Görüntülü ve sesli görüşmelerin yapıldığı uygulamada kullanıcılar birbirlerine dosyada gönderebilir. Ayrıca Slack, diğer uygulamalarla da entegreli çalışıyor. GitHub, Google Drive, Box gibi pek çok uygulamayla da entegreli olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Uygulamanın bazı özellikleri ücretli bazılarıysa ücretsiz kullanılıyor. Yazımızda ücretli olan özelliklerin nasıl ücretsiz kullanılacağından bahsedeceğiz. İşte detaylar!

Slack Ücretli Özelliklerinin Ücretsiz Kullanılması

Slack uygulamasında ücretli olarak kullanılan özelliklere ücretsiz şekilde ulaşabilirsiniz. Bunun için aşağıda belirteceğimiz yöntemleri yerine getirmeniz yeterli olacaktır.

Slack Huddles’i Ücretsiz Alma

Slack uygulamasında “Grup Sohbet Özelliği’nde” zil çalmıyor. Bu durum, sesli aramaya göre farklı olduğunu ortaya koyuyor. Grup sohbetleri herhangi bir kanal üzerinden açılabilir. Grup sohbetlerinde video yoktur. Grup sohbetleri özellikleri içinde sadece ekran ve ses paylaşımı yapılabiliyor.

Slack Huddles, yalnızca iş görüşmeleri için kullanılmıyor. Birbirlerine önce yaklaşıp sonra uzaklaşan piksel avatarlarından kullanabilirsiniz. Ayrıca sanal partileri eğlenceli şekle getirmek içinde Gather üzerinde oda oluşturmanız mümkündür. Slack kanallarındaki konu kısımlarından toplanma odasına bağlantı kurabilirsiniz.

Belirttiğimiz yöntemlere ek olarak sabit bir saate kalmadan tekrarlanan Zoom toplantıları da oluşturmanız mümkündür. Zoom toplantısı oluşturup daha sonra onun bağlantısını Slack kanalınızdaki konu kısmında paylaşabilirsiniz.

Sınırsız Slack Mesaj Geçmişini Ücretsiz Alma

Slack ücretsiz sürümle sadece 90 gün içerisindeki mesajları kaydırabilirsiniz ya da arayabilirsiniz. 90 sonraki mesajlara ulaşmak mümkün değildir. Slack uygulaması; kullanıcılarının birikmiş mesaj listesi de dahil tümünü dışarıya atabilirsiniz. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz;

Uygulama menüsü üzerinden “Ayarlar ve Yönetim > Çalışma Alanı Ayarları” kısmına gitmelisiniz.

Ayarlar tarayıcınız üzerinde açılacak.

Sağ üst köşe kısmında “Verileri İçe / Dışa Aktar” butonu yer alıyor. Bu buton üzerine tıklayıp bir tarih aralığı belirleyiniz.

Yukarıdaki adımlardan sonra dışarıya tüm mesajları kolayca aktarabilirsiniz. Fakat ücretsiz kullanıcılar; DM ve özel kanalları dışarıya aktaramaz. Dışarıya aktarılanlar sadece genel kanallardır. Veri arşivleri, JSON dosyalarından oluşan zip dosyası içinde kullanıcılara sunulur.

Slack Export Viewer isimli ücretsiz şekilde kullanılan araçlar, veri arşivlerinin olduğu zip dosyalarını dönüştürüp, onların web tarayıcısı üzerine yüklenmesini sağlar. Slack Saver üzerinden herkese açık arşiv oluşturabilirsiniz.

Slack üzerinden dışa aktarılan zip dosyalarının karşıya yüklemesi yapılabilir. Aynı zamanda dönüştürme işlemi sona erince arşivinizin tümünü topluluğunuzla paylaşma imkanınızda olur.

Daha Çok Ücretsiz Slack Uygulamasını Alma

Slack ücretsiz sürümle sadece 10 uygulamanın entegreli çalışması sağlanır. Ücretsiz sunulan IFTTT ve yarı ücretli yarısı da ücretsiz olan Zapier uygulaması diğer web hizmetleri başta olmak üzere çeşitli uygulamalarla entegreli çalışır. Böylelikle Slack üzerinden daha çok uygulama eklenmeye başlanır.

Bahsettiğimiz her iki uygulamada otomasyon kurulması için izin veriyor. Slack’in ücretli özelliği Workflow Builder’e de çok benziyor. Slack'e dair tüm merak ettiklerinize ve nasıl kullanıldığına Slack Nedir? Nasıl Kullanılır? yazımızdan ulaşabilirsiniz.