Yurt Dışı iPhone eSIM’e Geçmeden 120 Gün Daha Nasıl Kullanılır?

Yurt dışından satın aldığınız iPhone'un 120 günlük kullanım hakkı dolduysa endişelenmeyin. eSIM'e geçmek zorunda değilsiniz. eSIM'e atanan IMEI numarasını fiziksel SIM kartınız ile kullanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken hattınızı telefondan çıkarmak. İnternetten geçici bir eSIM edinmek ve daha sonra hattınızı geri takarak o eSIM'i silmek. Bu yöntem sayesinde 120 + 120 gün sürenizi tek bir SIM kart üzerinden kullanebilirsiniz. Aşağıda bu yöntemin nasıl yapılacağını size adım adım anlattık.

Yurt Dışı iPhone'larda eSIM Kullanım Süresini Fiziksel SIM'e Aktarmak Mümkün mü?

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanım süresi sadece 120 gün. Bu sürenin sonuna gelen kullanıcılar telefonlarını kullanmak için ya 54.258 TL'lik IMEI kayıt ücretini ödemek ya da cihazlarının açılması için yılbaşına kadar beklemek durumunda. Elbette ki cihazınız çift SIM desteğine sahipse durum değişir.

İkinci SIM'i kullanarak 120 günün üzerine bir 120 gün daha ekleyerek toplam kullanım süresini 8 aya uzatabilirsiniz. Ancak burda da küçük bir sorun var. Modern telefonların bir çoğunda sadece bir adet fiziksel SIM kart girişi var. Çift hat özelliğinden faydalanmak isteyen birinin ikinci hat için eSIM alması gerekiyor.

Bu durum yurt dışı telefon kullanan kişiler için can sıkıcı olabiliyor. Çünkü 120 günlük fiziksel SIM kart kullanan birinin ikinci 120 günlük hakkı için eSIM alması ve yılın kalan zamanı için yeniden fiziksel bir hat alması gerekiyor. Bu işlemlerin her biri için operatöre para ödemeli ve genellikle bayii üzerinden işlem yapmalısınız.

Daha kötüsü ise her bir işlemde yeni bir SIM karta geçmiş olduğunuz için bankacılık uygulamaları başta olmak pek çok platformda hattınız bloke edilir. Her bir banka için ayrıca uğraşıp blokeyi kaldırmanız istenir. Peki size telefonunuzun fiziksel SIM girişini kullandıktan sonra eSIM'e geçmeden kullanmaya devam etmenin bir yolu var desem.

İlk duyduğumda bana da şaşırtıcı gelen bu yöntem sayesinde eSIM'e kayıtlı IMEI adresinin 120 günlük hakkını da fiziksel SIM'de kullanabilirsiniz. Peki bu işlem nasıl yapılır? Aşağıda yurt dışı iPhone'da eSIM süresini diziksel SIM ile kullanma adımlarını anlattık.

Editörün Notu: Biz bu yöntemi bir yurt dışı iPhone 15 Pro Max'te denedik ve işe yaradı. Bu nedenle içeriğimizi iPhone'lar özelinde yaptık. Ancak siz Android telefonlarda da deneyebilir ve sonucu bize yorumlar kısmında bildirebilirsiniz. Ayrıca Bu işlemin işe yaraması için fiziksel SIM girişine bağlı olan IMEI'nin 120 günlük kullanım süresini doldurmuş eSIM'e bağlı IMEI'nin ise hakkının devam ediyor olması gerekmektedir.

Yurt Dışı iPhone'larda eSIM Kullanım Süresini Fiziksel SIM'e Aktarma Nasıl Yapılır?

İlk olarak telefonunuzdaki takılı olan SIM kartı yuvasından çıkarın. İlk olarak bir eSIM bulmalısınız. Örneğin buraya tıklayarak Speedtest eSIM'e ücretsiz erişebilirsiniz. Biz de size bu içeriği Speedtest'in eSIM'i üzerinden anlatacağız. Açılan sayfada "Tap here to install your free eSIM" yazısına tıklayın. (VPN kullanmanız gerekebilir) Bu işlem sizi otomatik olarak Ayarlar bölümüne atacak ve karşınıza bir kutucuk çıkacak. Burada "Etkinleştir" yazan bölüme dokunun. Karşınıza çıkan eskranda "Sürdür" seçenğine dokunun. Daha sonra "Bu eSIM nerede kulllanılacak?" sorıusuna "Ev" seçeneğini işaretleyin ve yine "Sürdür" butonuna dokunun. Bu işlemin ardından eSIM telefonunuzda aktif olacak. Eğer hemen aktif olmazsa endişelenmeyin birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. İşlem tamamlanınca hattınızı yeniden telefonunuza takın. Sırasıyla Ayarlar -> Genel -> iPhone'u Aktar veya Sıfırla -> Tüm eSIM'leri sil adımlarını takip ederek eSIM'i silin. Tüm bu işlemleri tamamladığınızda en fazla birkaç dakika içerisinde fiziksel SIM kartınız IMEI 2'ye geçecek ve 120 gün daha aktif olacaktır.

Bu Yöntem Yasal mı, BTK Telefonumu Kapatır mı?

Burada anlattığım yöntem kesinlikle yasaldır. BTK, Türkiye'ye yurt dışından getirilen telefonlarda kayıtlı olan her IMEI için 120 günlük bir kullanım süresi vermektedir. Bizim burda yaptığımız şey o 120 günü yasa dışı bir şekilde uzatmak değil. eSIM'e tanımlı IMEI adresinin sunduğu 120 günlük süreyi fiziksel SIM ile kullanmaktan ibaret. Yani içiniz rahat olsun. Bu yöntemi herhangi bir yasal sorun olmadan kullanabilirsiniz.

Bu Yöntem Kalıcı mı?

Yukarıda da belirttiğim gibi ben bunu 120 günlük kullanım süresi dolmuş olan bir yurt dışı iPhone 15 Pro Max'te denedim. Benim denediğim telefonda herhangi bir sorun olmadı. Telefonumu kapatıp açtığımda bile kullanmaya devam edebildim. Burada iki şeye dikkat etmeniz gerekir. Bunlardan ilki hattınızı telefondan çıkarmamak. Bu yaptığınız ayarların bozulmasına neden olabilir. Diğeri ise telefonu sıfırlamamak. Ancak her iki durumda da bu içerikteki adımları baştan takip edebilirsiniz.

240 Gün Dolunca Ne Olacak?

Eğer 120 + 120 günlük kullanım hakkını doldurduysan uygulayabileceğin sadece iki yöntem var. Bunlardan ilki 54.258 TL harç ödeyerek IMEI numarasını pasaportuna kaydettirmek. Diğeri ise yılbaşında kullanım süresinin sıfırlanmasını beklemek. Söz konusu 120 günlük süre sadece tek bir yıl için geçerli. BTK, Ocak 2027 itibariyle kullanım haklarını yeniden sıfırlayacak ve telefonunuz açılacak.

Editörün Yorumu

Yurt dışından alınan bir iPhone sahibi olarak etkinlendiğimi belirtmem gerek. Evet eSIM almak günümüzde pek de zor değil. Hatta Turkcell ve Türk Telekom gibi operatörler sonunda bunu internetten bile alınabilir hale getirdi. Ancak SIM kartın kimlik doğrulama SMS'lerine karşı bloke edilmesi ve 120 gün sonra yeniden biri fiziksel SIM kart satın alma ihtiyacı değişmiyor.

Ayrıca Vodafone hala eSIM satın almak için şubeye gelmenizi istiyor. Neyse ki bu yöntem bizlere masraflı ve uğraştırıcı bir süreçten kurtulma imkanı veriyor. Ayrıca uğraş azalınca yurt dışı iPhone fiyatları içeriğimizin gözüme çok daha cazip geldiğini belirtmem gerek.