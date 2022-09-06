Excel Veri Tahmini Nasıl Yapılır?

Daha önce farklı bir adı olan Excel, artık hayatımızın bir vazgeçilmezi oldu. Birçok iş ilanında işverenler, iş arayanlardan Excel bilmesini talep etmekte. Sadece muhasebe gözüyle bakılan ve basit işlemlerin yapıldığı gibi bir hataya düşülen Excel, veriler üzerinde oynamak, tahminler yapmak için ve istatistikler oluşturmak için bir hayat kurtarıcıdır.

Hatta, kod bile yazabileceğiniz Excel'de veri tahmini bile yapabilmektesiniz. Aslında birçok kişi Excel'de veri tahmini yapıldığını bilmemekte. Ancak, Microsoft Excel sanıldığı kadar basit bir program değildir. Peki, Microsoft Excel'de veri tahmini nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

Microsoft Excel'de veri tahmini nasıl yapılır?

İlk olarak yeni bir Excel belgesi oluşturun.

Daha sonra en az 2 satırdan ve 3 sütundan oluşan verileri tabloya girin.

Verilerden en az iki sütunun biri tarih bir diğeri ise sayısal veri olmak zorundadır.

Yukarıda bulunan veri sekmesine gelin.

Veri sekmesine tıklayın.

Açılan kısımdan tahmin sayfası seçeneğine tıklayın.

İleriye dönük tahminler Excel'de karşınıza çıkmış olacaktır.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıda bahsettiğimiz adımları uygulayarak Excel üzerinde sizler de veri tahmini yapabilirsiniz. Microsoft Excel'de veri tahmini yapmak oldukça basittir, ancak zaman aralıkları size yeterli gelmiyorsa seçenekler kısmından veri tahmini hakkında düzenlemeler yapabilirsiniz.

Ayrıca, Microsoft Excel'den veri tahmini yapmak için elinizde sayısal veri yerine sözel biri bulunuyorsa yani kelime gibi ifadeler bulunuyorsa, her bir kelime veya sözel ifadeye rakamlar atayarak ileriye dönük veya geçmişe dönük veri tahminleri yapabilirsiniz.

Excel ile yaptığımız veri tahminlerini sütun grafik çizgi grafik veya istediğiniz herhangi bir grafik türüne dönüştürebilir, o grafik üzerinden veri görselleştirme yapabilirsiniz. Bu şekilde verileriniz çok daha anlaşılabilir bir hale gelmiş olacaktır.

Excel'de veri tahmini yapmak için en az 3 sütun ve 2 satır olması gerektiğini bu satırlardan birinin tarih diğerinin sayısal bir veri olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Aşağıdaki fotoğraflarda Excel veri tahminini nasıl gerçekleştireceğinizi görebilirsiniz.

Tablo oluştur ve veri tahmin sayfasına tıkla. (Pazar günü hava kaç derece olacak?)

Oluşturulan tahminin kriterlerini belirle. (Pazar günü hava tahmini.)

Excel'i Hangi Veri Tahminleri Yapılabilir?

Bu soru oldukça geniş bir çerçevede olsa dahi Excel ile birçok veri tahmini gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin: Borsada bir tahmin yapabilir ve ileriye dönük işlemler gerçekleştirebilirsiniz hatırlatmakta fayda var, Microsoft Excel'in yaptığı veri tahmini %100 Doğru olmayabilir her ne kadar çoğu zaman doğru sonuçlar çıkarmış olsa da borsada yatırım yapmak istiyorsanız sadece Excel'e güvenmemek gerekir. Çünkü Excel hatalar yapabilmektedir.

Bu nedenle Excel ile veri tahmini yaparken geçmiş verilerin ileriye dönük tahminlerini doğrulamak, verileri çok daha fazla anlamlandırarak ileriye dönük veri tahminleri yapmak gerekmekte. Tabî borsa gibi risk anılan yerlerde Excel'e veya doğrudan bir yapay zeka tahmin sistemine güvenmemek gerekir.

Bu içeriğimizde Excel ile veri tahmini nasıl yapılır öğrenmiş olduk Sizler daha önceden Excel ile veri tahmini yapabileceğinizi biliyor muydunuz, Sizce excel'in veri tahmini ne kadar doğru? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bilmeniz gereken Excel formülleri neler? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.