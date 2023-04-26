Excel Formülleri Yazmak İçin ChatGPT Nasıl Kullanılır?

Excel formülü yazmak için ChatGPT kullanımı; çok fazla veri varsa kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor. ChatGPT sayesinde kolayca Excel’de formüller yazılıp sonuca ulaşılabilir. Excel’de istenen sonuca ulaşabilmek için formüllerin nasıl yazılacağının bulunması; elektronik tabloda çok veri varsa uğraştırıcı bir hal alır. Özellikle sözü edilen formüller yalnızca toplamla sınırlıysa ortaya yanıltıcı sonuçlar çıkabiliyor. Fakat ChatGPT ile bahsedilen bu sorunlar tamamen çözüme kavuşturulabilir.

ChatGPT ile Excel Formüllerini Yazma

Excel formüllerini ChatGPT ile yazabilmek için öncelikle OpenAl üzerinden hesap açılmalıdır. Daha sonra aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

1. Adım

İlk olarak Excel dosyası ya da e-tablolar açılmalıdır. ChatGPT’ye erişim sağlayabilmek için chat.openai.com adresine giriş yapılır. OpenAl hesabından oturum açılarak sistem kullanıcıyı ChatGPT ile görüşmeye yönlendirir.

Örneğin; basit bir ürün bunun yanı sıra gerçek fiyat, tahmini fiyat hizmetin olduğu bir tablo var. ChatGPT ile yazılan Excel formülleri kullanılarak her bir ürünle hizmet listelenir. Tablonun D sütununda tahmini fiyatla gerçek fiyat arasındaki fark ve B,C,D sütunlarının ara toplamları hesaplanır.

2. Adım

Web tarayıcı açılarak sonrasında ChatGPT’nin web sitesine giriş yapılır. Hemen akabinde OpenAl hesabına giriş sağlanarak ChatGPT’nin yeni sohbet ekranı görüntülenir.

3. Adım

ChatGPT’nin yeni sohbet ekranına Excel formüllerinin yazılması için veriler eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalıdır. Örneğin; D sütunu (Farklar), C sütunu (Gerçek Fiyat), B sütununaysa (Tahmini Fiyat) girilmelidir.

Daha sonra ChatGPT’den C2 sütunundaki sayının B2 sütunundan çıkarılmasını sağlayan Excel formülü yazması istenir. ChatGPT’ye şu şekilde mesaj yazılmalıdır: C2 sütunundaki değeri B2’deki değerden çıkaran Excel formülü yazılmalıdır.

4. Adım

ChatGPT kullanıcının isteğine yanıt verdikten sonra formülü ve onun Excel tablosunda nasıl kullanılacağına dair bilgi verir. Formül, ChatGPT’nin sohbet ekranın CTRL+C tuşlarına tıklanarak kopyalanır.

5. Adım

Excel tablosunun olduğu alana gidilerek formülün yazılacağı sütun seçilir. Daha sonra klavye üzerinden CTRL+V tuşlarına tıklanarak formül Excel üzerindeki ilgili alana yapıştırılır. Bu aşamadan sonra formülün doğru yanıtı seçilen hücrede hızlıca görüntülenir.

6. Adım

Farkların olduğu D sütununda kalan boş hücrelerdeki her hizmet ve ürünün doğru şekilde doldurulması için imleç hücrenin sağ alt köşesine getirilip yapıştırılır.

Daha sonra siyah artı işaretinden köşe seçilip imleç son veri satırına kadar sütunun geri kalanından seçilip sürüklenir. İmleç bırakılıp boş hücreler doğru formüllerle otomatik doldurulur.

7. Adım

7. adımda toplamayla ilgili şu örneği yapabiliriz: B sütununda yer alan tahmini fiyat yani tüm değerlerin toplamını öğrenebilmek için ChatGPT’den yardım istenir. ChatGPT’e B2’den B11’e giden B sütunundaki tüm değerleri toplayan Excel formülü istenir.

8. Adım

ChatGPT, kullanıcının Excel formüllerinin nasıl kullanılacağına dair sorularını doğru şekilde yanıtlar. ChatGPT’nin belirttiği formül kopyalanıp Excel’de ilgili alana yazılır. Toplama formülü yapıştırıldığında doğru cevap ilgili alandaki sütunda otomatik görüntülenir.

9. Adım

Son adımdaysa e-tablo üzerindeki veri kümesinin geri kalanı C ve D sütunlarındaki ara toplamlarla doldurulur. Bunun için imleç sütunun sağ alt köşesine getirilir. Toplama formülü kopyalanıp Excel’de ilgili alana yapıştırılır.

Siyah artı işareti üzerinden köşe ve sonraki iki hücre seçilip sağa sürüklenir. İmleç serbest bırakıldıktan sonra alakalı veri sütunlarında ara toplam doğru şekilde görüntülenir.

Excel formülleri yazmak için ChatGPT’nin kullanımına dair sizlere bir rehber hazırladık. Dilerseniz Excel’de Satır ve Sütunlar Nasıl Dondurulur? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.