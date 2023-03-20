Excel’de Satır ve Sütunlar Nasıl Dondurulur?

Excel’de çalışma sayfası üzerinde bir alanı görüntülerken diğer alanın da kaydırılması için “Görünüm” sekmesine tıklayınız. Sekme üzerinden “Dondur > Bölmeleri Dondur” seçeneğinden yararlanılarak satır ve ve sütunlar kilitlenebilir. Aynı zamanda çalışma sayfası üzerindeki ayrı pencerelerde de “Böl” seçeneği kullanılarak bölmeler birbirinden ayrılabiliyor.

Excel’de Satır ya da Sütunları Dondurma

Excel’de satır ve sütun dondurma işlemlerinden önce aşağıda sıraladığımız şu noktalara çok dikkat etmeniz gerekiyor;

Çalışma sayfasının en üstündeki satır ve sol tarafındaki sütunlar mutlaka dondurulur. Yalnız çalışma sayfasında ortasında konumlanan satır ve sütunlar dondurulmamalıdır.

Hücre düzenleme modu diğer bir ifadeyle bir hücreye formül ya da veri giriliyorsa ayrıca çalışma sayfası korumalıysa Bölmeleri Dondur Komutu kesinlikle kullanılamaz. Eğer hücre düzenleme modu iptal edilmek isteniyorsa ESC veya Enter tuşlarından yararlanabilirsiniz.

Excel kullanıcıları; çalışma sayfasının sadece üst satırıyla sol sütununu dondurabilir. Birden fazla sütun ve satırın eşzamanlı şekilde de dondurulması mümkündür.

Yukarıdaki bilgilere ek olarak;

Tek satır; “Görünüm” sekmesi seçilerek “Üst Satırı Dondur’a” tıklanarak kilitlenebilir.

Tek sütun; “Görünüm” sekmesinden “İlk Sütunu Dondur” seçilerek doldurulabilir.

Birden çok sütunun kilitlenmesi için son sütun sağında yer alan sütun seçilmelidir. “Görünüm” sekmesinden “Bölmeleri Doldur” alanına tıklanmalıdır.

1. satırdan başlanarak birden çok satırın kilitlenmesi için de dondurulmak istenen son satır altında konumlanan satırın seçilmesi gerekiyor. Daha sonra “Görünüm” sekmesi seçilerek “Bölmeleri Doldur” alanına tıklanmalıdır.

Birden fazla sütun ve satırın kilitlenmesi ya da eş zamanlı olarak sütunlarla satırların kilitlenmesi için de “Görünüm” sekmesi seçilmelidir. Daha sonra “Bölmeleri Dondur” butonuna tıklanır. Dondurulması düşünülen satır altı ve sütunların sağ tarafında dondurma işlemini gerçekleştirecek imleç yer alır.

Excel’de Bölmeleri Dondurma Nasıl Yapılır?

Excel’de bölmeler dondurulduktan sonra çalışma sayfası kaydırılır. Bu esnada Microsoft Excel’de belirli sütun ve satırları görüntüler. 1. satır altında yer alan düz çizginin amacı; kaydırma yapılırken sütun başlıklarını görüntülemek için satırı dondurmasıdır.

Excel bölmelerinde gerçekleştirilen bölme işlemleri aslında dondurma olarak ifade edilebilir. Bölmeler bölündüğünde Excel’de kaydırma yapılabilmesi için öncelikle iki ya da dört tane ayrı ayrı çalışma alanı sayfası dizayn edilir. Fakat kaydırılamayan alandaki hem sütun hem de satırların görüntülenmesi devam eder.

Sizin için Excel’de satır ve sütun dondurma işlemlerine dair detayları ele aldık. Dilerseniz Excel’de Grafik Oluşturma Nasıl Yapılır? yazımızı da okuyabilirsiniz.