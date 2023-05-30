Excel Tablo Oluşturma Nasıl Yapılır?

Bir proje hazırlarken verileri gruplandırmak için Excel'de tablo oluşturma işlemine ihtiyaç duyulabiliyor. Peki, yazılım devi Microsoft tarafından sunulan popüler program Excel'da tablo hazırlamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Excel hücre birleştirme dahil olmak üzere birçok işlemin yapılabilmesine olanak tanıyor. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan hizmette bazen bazı nedenlerden dolayı tablo hazırlamak gerekebiliyor. Peki, Excel'de tablo yapma adımları neler?

Excel Tablo Oluşturma Adımları

Excel'i açın.

Tabloda yer alacak bilgileri hücrelere girin.

Bilgilerin yer aldığı bir hücreye tıklayın.

Üst menüden "Tablo Olarak Biçimlendir" butonuna basın.

Bir tablo tasarımı seçin.

"Tamam" butonuna basın.

Tablo oluşturulacak.

Yazılım devi Microsoft tarafından sunulan ve milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Excel'de tablo hazırlamak için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Bu adımları sırasıyla uyguladığınız takdirde hızlı bir şekilde tablo oluşturabilirsiniz.

Söz konusu işlem için ilk olarak Excel programını açın. Popüler hizmeti açtıktan sonra tabloda yer almasını istediğiniz bilgileri hücrelere girin. Bilgileri girdiğiniz hücrelerden bir tanesine tıklayın. Bir sonraki adımda üst menüde bulunan "Tablo Olarak Biçimlendir" butonuna basın.

"Tablo Olarak Biçimlendir" butonuna bastığınız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencerede çeşitli tablo tasarımları ile karşılaşacaksınız. Beğendiğiniz bir tasarımı seçin.

Bir tasarım belirledikten sonra tablo verilerinin hangi hücrelerde yer aldığına yönelik bilgi içeren yeni bir pencere açılacak. Bilgileri kontrol edin ve hemen ardından pencerede yer alan "Tamam" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde tablo oluşturulacaktır.

Eğer bilgisayarınızda Excel programı yüklü değilse söz konusu yazılımın çevrim içi sürümü Excel Online'ı kullanarak da tablo hazırlayabilmeniz mümkün. Ücretsiz olarak sunulan Excel Online'ı kullanabilmek için Microsoft hesabına ihtiyacınız olduğunu belirtelim.

Microsoft hesabınıza giriş yapabilir ve Excel Online'ın web sitesini ziyaret ederek çok pratik bir şekilde tablo oluşturabilirsiniz. Bunun için yukarıda yer alan adımları sırası ile uygulamanız yeterlidir.

Sıfırdan Excel'de Tablo Yapma

Excel'i açın.

Tablo ekleyeceğiniz hücreleri seçin.

Yazı tipinin yanındaki Kenarlıklar simgesine tıklayın.

Bir tane kenarlık seçin.

Tablo oluşturulacaktır.

İsterseniz tablonun üst kısmındaki hücreleri birleştirebilirsiniz.

"Kenarlık Rengi", "Kenarlık Stili" gibi seçeneklerle tabloyu özelleştirebilirsiniz.

Bu yazıda dünyanın en popüler hizmetlerinden biri olan Excel'de tablo yapma adımlarını içeren bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde bulunan adımları uygulayarak söz konusu işlemi çok pratik şekilde tamamlayabilirsiniz.