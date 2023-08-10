Word ve Excel Dosyalarında Şifre Kırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Eğitim ve iş dünyasında sıkça kullanılan MS Office programlarından olan Word ve Excel, günlük hayatta da bilgisayar kullanıcılarının aktif olarak tercih ettiği uygulamalar arasında yer alıyor.

Çeşitli metinleri birbirine Word formatında gönderen kişiler bazen bu dosyaları şifreleyebiliyor. Benzer şekilde tablolar da Excel formatında oluşturulup kişiden kişiye aktarılıyor.

Şifreli Word ve Excel dosyalarında düzenleme yapabilmek için dosyayı açarken şifre girmeniz isteniyor. Eğer dosyanın sahibi siz değilseniz ve şifreyi öğrenme imkânınız yoksa verileri değiştirme yetkiniz bulunmuyor.

Dosya size aitse ve şifreyi unuttuysanız da aynı problemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki, bu durumlar çözümsüz mü? Elbette hayır. Word ve Excel’de şifre kırmak için yapmanız gerekenleri bu yazımızda derledik!

Excel Dosyalarında Şifre Kırma Nasıl Yapılır?

Excel dosyalarındaki şifreyi kaldırmak için internet üzerinde çeşitli uygulamalar ve destekleyici yazılımlar bulunuyor. Daha pratik ve risksiz bir yöntem arayanlar ise şu adımları izleyerek Excel dosyalarındaki şifreleri kaldırabilirler:

Boş bir klasör oluşturup şifresini kaldırmak istediğiniz Excel dosyasını bu klasöre kopyalayın.

Boş klasörde bulunan ‘Görünüm’ sekmesinden ‘dosya uzantıları’nı seçiili hale getirin.

Şifresini kaldırmak istediğiniz Excel dosyasının uzantısını .xls formatından .zip formatına dönüştürün.

Bu dosyaya sağ tıklayıp ‘buraya çıkart’ butonuna basın.

Çıkan dosyada yer alan xl-worksheets-sheet1.xml isimli dosyaya sağ tıklayıp birlikte aç diyerek ‘not defteri’ni seçin.

Açılan dosyada Ctrl + F kısayolunu kullanarak ‘sheetProtection’ yazısını bulun.

Bu yazıda ‘/>’ işaretine kadar gelen kısmı silin.

Dosyanızı kaydeddikten sonra xl dosyasının tamamını Ctrl + C kısayolu ile kopyalaıp zip dosyasına Ctrl + V kısayolu ile veya dosyayı sürükleyerek yapıştırın.

Zip dosyanızı tekrar xls formatına çevirdiğinizde Excel dosyanızın şifresiz hale gelmiş olması gerekiyor.

Word Dosyalarında Şifre Kırma Nasıl Yapılır?