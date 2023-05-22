Excel Hücre Birleştirme Nasıl Yapılır?

Excel hücre birleştirme işleminin çok hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Böylelikle birden fazla hücreyi birleştirmek isteyen kullanıcılar zamandan önemli ölçüde tasarruf ediyor. Bu yazıda söz konusu işlemin nasıl yapıldığını açıkladık.

Excel, formülleri ile ön plana çıkan çok popüler bir yazılımdır. Hizmet için belirlenen formüller sayesinde pek çok işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar arasında hücreleri birleştirmek de yer alıyor. Peki, bu işlem için hangi adımları sırasıyla uygulamak gerekiyor?

Excel Hücre Birleştirme Adımları

Öncelikle hücreyi seçin.

Mouse ile basılı tutarak diğer hücreleri seçin.

Üstteki birleştirme butonundaki ok simgesine basın.

"Birleştir ve Ortala", "Yana Birleştir" veya "Hücreleri Birleştir" seçeneğini seçin.

Yazılım devi Microsoft tarafından sunulan popüler hizmette tablonun üzerine eklenen bir başlık için birden fazla hücreyi birleştirmek gerekebiliyor. Bu veya buna benzer bir durumda hücreleri birleştirmek için öncelikle ilk olarak hücreyi seçmeniz gerekiyor.

Hücreyi seçtikten sonra mouse aracılığıyla basılı tutarak diğer hücreleri seçin. Bir sonraki adımda üst kısımda yer alan birleştirme butonundaki ok simgesine tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde bir pencere açılacak.

Açılan pencerede "Birleştir ve Ortala", "Yana Birleştir", "Hücreleri Birleştir" ve "Hücreleri Çözün" olmak üzere dört farklı seçenek göreceksiniz. Örneğin "Birleştir ve Ortala" seçeneğini seçtiğinizde hücre aşağıdaki görseldeki gibi görünecektir.

Excel İki veya Daha Fazla Hücredeki Metni Tek Hücrede Birleştirme

Bir hücre seçin.

Hücrenin içine = yazın.

Birleştirmek istediğiniz ilk hücreyi seçin.

Boşluk bırakın.

& yazın ve " ekleyin.

Birleştirmek istediğiniz ikinci hücreyi seçin.

Enter tuşuna basın.

Örnek olarak =G9&" "&H9 formülünü verebiliriz.

Excel'de iki ya da daha fazla hücrede yer alan metni tek hücrede birleştirebilmek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Bunun için ilk olarak bir hücre seçin. Hücrenin içerisine = simgesini yazın. Hemen ardından birleştirmek istediğiniz hücrenin üzerine mouse ile bir kez tıklayın.

İlk hücreyi seçtikten sonra boşluk bırakın ve & simgesini yazın. Bir sonraki adımda " ekleyin. Birleştirmek istediğiniz ikinci hücreyi seçip Enter tuşuna basın. Excel hücreleri birleştirme işlemini ister masaüstü sürümünde isterseniz web sürümünde yapabilirsiniz.

Bu yazıda Microsoft'un popüler yazılımında hücrelerin nasıl birleştirileceğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.