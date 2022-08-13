Excel Tik İşareti Ekleme Nasıl Yapılır?

Excel tik işareti eklenebilmesine imkân tanıyor. Peki, Microsoft tarafından sunulan popüler hizmet üzerinden tik işaretini ekleyebilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda çok sayıda kişi tarafından oldukça merak edilen soruyu detaylı bir şekilde cevaplayacağız.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft tarafından yıllar önce sunulan ve günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren çeşitli hizmetler yer alıyor. Bu hizmetlerin arasında Microsoft Excel de bulunuyor.

Kullanıcıların elektronik tablo hazırlayabilmesine imkân tanıyan Excel, formülleri sayesinde çok kullanışlıdır. Formüllerin yanı sıra programda çeşitli işaretler de eklenebiliyor. Bu, programı kullanan kişilerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Bazı kullanıcılar elektronik tabloda herhangi bir konu belge hazırlarken tik işaretine ihtiyaç duyabiliyor. Böyle bir durumda söz konusu işaretin nasıl ekleneceği büyük bir merak konusu oluyor. Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için detaylı bir rehber hazırladık.

Excel Tik İşareti Ekleme Adımları Neler?

Excel programını açın.

Ekle menüsüne girin.

Sağ üst kısımdaki "Simge" butonuna basın.

Font kısmından "Wingdings"i seçin.

Alt kısımdaki kutucuğa 252 yazın.

Tik işaretinin üzerine tıklayın.

"Ekle" butonuna basın.

Pencereyi kapatın.

Tik işareti seçili olan hücreye eklenecektir.

Tik işaretini kopyalayıp diğer hücrelere yapıştırabilirsiniz.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan programda tik işaretini çok kolay bir şekilde hücreye ekleyebilirsiniz. Bunun için popüler hizmet üzerinden sadece birkaç adım uygulamanız yeterlidir.

Söz konusu işlem için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Microsoft Excel programını açın. Programı açtıktan sonra üst kısımda çeşitli menüler göreceksiniz. Bu menüler arasından "Ekle" menüsünün üzerine tıklayın. Daha sonra sağ üst köşede konumlanan "Simge" butonunun üzerine basın.

"Simge" butonuna tıkladıktan hemen sonra bir pencere açılacak. Açılan pencerede yer alan Font kısmından "Wingdings" yazı tipini seçmelisiniz. Daha sonra alt kısımda yer alan "Character code" bölümüne 252 sayısını yazın.

"Character code" bölümüne 252 sayısını yazmanız hâlinde karşınıza tik dahil olmak üzere çeşitli simgeler çıkacak. Tik işaretinin üzerine tıklayın ve hemen ardından "Ekle" veya "Insert" butonuna basın. Bunu yaptıktan sonra pencereyi kapatabilirsiniz.

Bu işlemi gerçekleştirmeden önce hangi hücreyi seçtiyseniz o hücrenin üzerinde bir tik işaretinin yer aldığını göreceksiniz. Eğer tik işaretini diğer hücrelere de eklemek istiyorsanız yapmanız gereken yalnızca işareti kopyalamak ve diğer hücrelere yapıştırmaktır.

Yazılım devi tarafından sunulan popüler programda söz konusu işareti yapmanın bir yöntemi daha mevcut. Bu yöntemi yalnızca bir klavye kısayolu ile gerçekleştirebilmeniz mümkün. Bunun için öncelikle programın üst kısmında yer alan yazı tipi bölümünden Wingdings 2 fontunu seçmeniz gerekiyor.

Yazı tipini seçtikten hemen sonra işaret eklemek istediğiniz hücreyi seçin ve hemen ardından Shift + P klavye kısayolunu kullanın. Bunu yaptığınızda seçili olan hücreye işaretin eklendiğini göreceksiniz.

Excel'de çarpı (x) işareti eklemek için ise Shift + O klavye kısayolunu kullanmanız yeterlidir. Bu şekilde hızlı bir şekilde çarpı ve tik işaretlerini istediğiniz hücrelere ekleyebilirsiniz. Eğer Wingdings 2 fontunu seçmekle uğraşmak istemiyorsanız bir yöntem daha mevcut.

Söz konusu işareti eklemek istediğiniz hücrenin üzerine tıklayın. Daha sonra Windows tuşuna basılı tutarak . (nokta) tuşuna basın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz hâlinde emojilerin yer aldığı bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden tik işaretini seçebilirsiniz.

Excel Onay Kutusu Ekleme Nasıl Yapılır?

Excel programını açın.

Geliştirici sekmesine girin.

"Ekle" butonuna basın.

Onay kutusunu seçin.

Onay kutusunu hücreye ekleyin.

Popüler program üzerinden onay kutusu da ekleyebilmeniz mümkün. Onay kutusu özellikle yapılacaklar listelerinde oldukça kullanışlı olabilir. Yaptığınız aktivitelerin yanlarına onay kutusu ekleyebilirsiniz. Onay kutularının üzerine tıkladığınızda otomatik olarak tik işareti eklenecektir.

Onay kutusunu elektronik tabloya ekleyebilmek için ilk olarak Excel programını açmanız gerekiyor. Programı açtıktan hemen sonra üst kısımda bulunan "Geliştirici" sekmesinin üzerine tıklayın. Eğer bu sekme sizde görünmüyorsa "Dosya" sekmesine basın ve ardından "Seçenekler" bölümünü görüntüleyin.

"Seçenekler" bölümünden "Şeridi Özelleştir" sekmesinin üzerine tıklayın. Açtığınız sekme üzerinden "Geliştirici" seçeneğini seçebilir ve böylelikle seçeneğin programın ana sayfasında görünmesini sağlayabilirsiniz. Geliştirici sekmesinde "Ekle" yazısının yer aldığı çanta simgesinin üzerine tıklayın.

Geliştirici sekmesindeki "Ekle" butonunun üzerine tıkladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden onay kutusunu seçin. Daha sonra onay kutusunu hangi hücreye eklemek istiyorsanız o hücreye ekleyin. Eğer onay kutusu bir yazı ile birlikte gelirse yazıyı kolayca silebilirsiniz. Ctrl tuşuna basılı tutarak onay kutusuna tıklarsanız kutucuğu hareket ettirebilirsiniz.

Bu yazıda dünyanın en popüler hizmetlerinden bir tanesi olan Excel'de onay kutusu ve tik simgesinin nasıl eklenebileceğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.