Exxen'de İzlenebilecek En İyi 10 Belgesel
Exxen'de yayınlanan ilgi çekici belgesellerden 10 farklı öneriyi sizin için bir araya getirdik. İşte, Exxen'de izleyebileceğiniz 10 belgesel!
Milyonlar tarafından sevilen yayın platformu Exxen’de farklı türde çok sayıda yapım yer alıyor. Korkudan komediye, dramdan aksiyona her zevke hitap eden içerik seçenekleri Exxen’de izleyiciyle buluşuyor.
Yarışmalar, Talk Show ve dizi açısından doyurucu seçenekler sunan Exxen’de belgeseller de mevcut. Bu yazımızda sizin için Exxen’de yayınlanan bazı belgeselleri derledik.
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Exxen'de İzleyebileceğiniz Belgeseller
- Müslüm Baba
- Tosuncuk
- Ayla
- Arabeskin Aşk Kadınları
- Türkiye’deki Seri Katiller
- Arda
- İslam ve Kadın
- Bir Başka Şehir
- Derinlerden Yansımalar
- Son Savaşçı Midilli
1. Müslüm Baba
Biyografi tarzında en çok izlenen filmlerden biri olan Müslüm’den esinlenerek hazırlanan bu belgeselde acılarla ve kayıplarla dolu bir yaşam öyküsüne sahip olan Müslüm Gürses’in hayatı anlatılıyor.
Ünlü sanatçının bugün geldiği noktaya kadar olan yolculuğunu detaylarıyla ele alan yapımda Muhterem Nur ile ilişkisi de önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Müslüm Gürses hayranları başta olmak üzere birçok kişinin ilgisini çeken bir yapım.
2. Tosuncuk
Haberlerde adını dolandırıcılık haberleri ile duyduğumuz meşhur Çiftlikbank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın hikayesi bu belgesele konu oluyor. Tosuncuk lakaplı Aydın’ın yaptığı büyük vurgun ve bunun sonuçları 140journos tarafından bu belgeselde ele alınıyor.
3. Ayla
Çok izlenen filmlerden uyarlanan bir diğer belgesel de ‘Ayla’ olarak karşımıza çıkıyor. Koreli yetim bir kız olan Ayla’nın Süleyman Astsubay ile karşılaşması sonrasında gerçekleşen olayları anlatıyor.
Süleyman Dilbirliği’nin öz kızı gibi sahiplendiği Ayla’nın ismini bile Süleyman Astsubay veriyor. Belgeselde de bu ilişkinin detaylarına ve Ayla’nın hayat yolculuğuna değiniliyor.
4. Arabeskin Aşk Kadınları
8 bölümden oluşan Arabeskin Aşk Kadınları belgeselinde erkek egemenliğinin gölgesinde kalan kadın arabesk sanatçılarının hayatları anlatılıyor.
Erkek arabeskçiler ‘baba’, ‘imparator’ gibi lakaplar alarak ünlenirken, kadın sanatçıların bu yolda çektiği çileler bu belgeselde gözler önüne seriliyor. Yüzüne kezzap atılan, şaibeli şekilde öldürülen, aldatılan ve çeşitli mağduriyetlere uğrayan arabesk sanatçısı kadınların hayatlarına bu belgesel serisinde şahit oluyoruz.
5. Türkiye’deki Seri Katiller
Orhan Aksoy, diğer adıyla ‘Kolici Katil’ ve ‘Çivici’ olarak bilinen Süleyman Aktaş gibi Türkiye’deki seri katillerin hayatını ve suç hikayelerini konu alıyor. Çumra Canavarı, Hamdi Kayapınar gibi katillerin hikayelerine de yer verilen bu belgesel serisinde katillerin suç işlerkenki motivasyonları, işlenen suçların arkasında gösterilen sebepler ve hikayelere ışık tutuluyor.
6. Arda
Dünyaca ünlü kulüplerde forma giyerek başarıdan başarıya koşan Arda Turan’ın hayat hikayesi bu belgeselin konusunu oluşturuyor. Geçmişten bugüne elde ettiği başarıları alın teriyle ve kavgayla kazandığını belirten futbolcunun hayat hikayesine gerçekçi bir bakışla yaklaşılıyor. Kazanmak ve kaybetmek kavramları Arda belgeselinde yeniden yorumlanıyor.
7. İslam ve Kadın
Bu belgeselde Harvard’dan Oxford’a, El-Ezher’den Türkiye’ye farklı ülkelerdeki prestijli üniversitelerde eğitim veren akademisyenlerle İslam ve Kadın üzerine yapılan konuşmalar yer alıyor. İslam’ın kadın hayatını kısıtlamadığına ve kadınların hayatta aktif roller üstlenmesine engel olmadığına değiniliyor.
8. Bir Başka Şehir
İstanbul’da yaşayan milyonların her birinin farklı bir hikayesi bulunduğunu esas alan belgeselde çeşitli meslekler ve yaşam tarzlarıyla ilişkili hayat örgülerine ışık tutuluyor. Alışılmış günümüz insanından farklı hikayelere sahip insanların yaşamı bu belgeselde öne çıkarılıyor.
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9. Derinlerden Yansımalar
Çanakkale Savaşı’ndan kalan batıkların incelendiği bu belgeselde her bir buluntu savaştan izler taşıyor. Bu izler ve ipuçları takip edildiğinde savaşın arka planında kalan sırlar birer birer açığa çıkarılıyor.
10. Son Savaşçı Midilli
Osmanlı’ya ait olan Yavuz ve Midilli isimli gemilerin alman askerleri tarafından Rus limanını bombalaması, Osmanlı’nın Dünya Savaşı’na dahil olmasına neden oluyor.
Son Savaşçı Midilli belgeselinde bu olay ve olayın arkasında emri verenlerin kimler olduğu sorgulanıyor. Dünya Savaşı’na Osmanlı’nın katılmasının arkasındaki sır perdeleri bu belgeselde aralanmaya çalışılıyor.
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