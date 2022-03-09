Exxen Üyelik İptali Nasıl Yapılır? Hızlı ve Kolay Çözüm!

Acun Medya bünyesinde kurulan ve Türkiye’nin dijital platformu sloganıyla yola çıkan Exxen platformu, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, uygulamanın kendi içerisinde barındırdığı içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platform olarak bizlerin beğenisine sunuldu. Netflix'e alternatif arayan kullanıcıların büyük bir heyecanla üye olduğu Exxen, çıkışıyla kazandığı başarılı ivmeyi kısa bir süre içerisinde kaybetti. Exxen üyelik iptali nasıl yapılır?

Haliyle içerik eksikliği ve yerel kullanıcıya hitap eden kısıtlanmış yapımları nedeniyle birçok kullanıcı ''Exxen Üyelik İptali Nasıl Yapılır?'' sorusunun cevabını arar oldu. Bu yazımızda en hızlı şekilde nasıl Exxen üyeliğinizi iptal edeceğinizi adım adım anlatıyor olacağız. İşte detaylar!

Exxen Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Exxen uygulamasını mobil cihazınızdan veya web sitesi üzerinden açın.

Ana sayfadan ''Hesabım'' bölümüne tıklayın. Web sürümünde “Hesap ve Ayarlar” diye geçmektedir.

Hesabım sayfasında ''Abonelik Bilgilerim'' kısmına gidiniz.

Abonelik Bilgilerim kısmında yer alan ''Üyeliğimi İptal Et'' seçeneğini tıklayarak üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

Exxen Kişisel Verilerinizi Saklıyor mu?

Exxen kişisel verilerin depolanmasıyla ilgili paylaştığı gizlilik sözleşmesinde şu sözlere yer veriyor:

''Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVKK’da sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.''

Kısacası evet, Exxen kişisel bilgilerinizi depoluyor hatta yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini açık bir şekilde sizinle paylaşıyor. Bu noktada kişisel verilerinin paylaşımından şüphe duyan kullanıcıların Exxen'e üye olmadan önce iki kez düşünmelerini öneririz.

Exxen Para İadesi Süreci Nasıl İşliyor?

İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde abonelik otomatik olarak durdurulur. Bu kapsamda tüketici; hizmet bedelini ödediği ve içerik hizmetlerinden yararlanmaya başladığı aya ilişkin olarak Exxen'den hizmet bedeli iadesi talebinde bulunamaz. İade süreci Netflix'e nazaran biraz daha karmaşık bir süreçten geçiyor. Netflix bu konuda biraz daha ılımlı bir yaklaşım gösteriyor abonelerine ancak Exxen'de durum böyle değil.

Eğer Exxen veri tabanında kişisel bilgilerinizin de kalmasını istemiyorsanız ''Profilim'' kısmının sağ alt köşesinde yer alan ''Profilimi Sil'' seçeneğini tıkladığınızdan emin olunuz. Bu işlem sonrası "Bu Profil Silinmiştir!" uyarısı ile karşılaşacaksınız. Bu, hesap silme işleminin başarıyla tamamlandığı anlamına geliyor. Bu işlem ile beraber Exxen aboneliğiniz de durdurulmuş olacaktır.

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