Netflix, Exxen, Steam ve BluTV İndirimli Nasıl Kullanılır?

Dijital platformların abonelik ücretlerinin artmasıyla beraber çoğu kişi Netflix, Exxen, Steam ve BluTV indirimli kullanma yolları neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde popüler dijital hizmetleri kullanırken nasıl tasarruf edebileceğinizi açıkladık.

2023 yılının ocak ayında Netflix ve Exxen gibi dijital platformlara zam geldi. Bunun sonucunda birçok platformun abonelik ücretinde artış gerçekleşti. Peki, bu hizmetleri indirimli kullanmak için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?

Netflix, Exxen, Steam ve BluTV İndirimli Kullanma Yöntemleri

Vodafone

Paycell

Hepsiburada Premium

Amazon Prime

Papara

Yukarıda popüler dijital platformları indirimli kullanmanızı sağlayan hizmetler bulunuyor. Bu hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Vodafone

Exxen isimli popüler dijital yayın hizmetine abone olan Vodafone kullanıcıları için önemli bir avantaj bulunuyor. Vodafone Pay ile ödeme yaparsanız 25 TL indirim alıyorsunuz. Bu sayede yerli dijital yayın platformunu indirimli şekilde kullanabilirsiniz.

Paycell

Paycell sayesinde TV+, BluTV, Exxen, Gain, YouTube Premium, Spotify ve Deezer dahil olmak üzere pek çok hizmette indirim elde edebiliyorsunuz. Paycell hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız Paycell kart nedir, nasıl alınır soruları dahil birçok soruyu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Hepsiburada Premium

Hepsiburada Premium abonesi olduğunuz takdirde BluTV isimli yerli dijital yayın platformunu ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böylelikle BluTV'yi kullanmak için ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. BluTV'nin yanı sıra çeşitli avantajlar da elde edebiliyorsunuz.

Amazon Prime

Amazon Prime aboneliğine sahip olduğunuzda Prime Video isimli dijital yayın platformuna ekstra ücret ödemeden erişebiliyorsunuz. Ayrıca Prime Gaming kapsamında her ay çeşitli video oyunlarına ücretsiz olarak sahip olabiliyorsunuz. Amazon Prime aboneliği daha birçok avantaj sağlıyor.

Papara

Papara'da Netflix, Spotify, YouTube Premium ve Steam dahil olmak üzere pek çok platform için indirim elde edebiliyorsunuz. Söz konusu hizmet hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız Papara kart nedir, nasıl alınır soruları dahil birçok soruyu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Bu yazıda Netflix, Exxen, Steam ve BluTV isimli popüler dijital platformları indirimli şekilde nasıl kullanabileceğinizi açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.