Netflix, Exxen, Steam ve BluTV İndirimli Nasıl Kullanılır?
Netflix, Exxen, Steam ve BluTV indirimli kullanma yöntemleri neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte yapılması gerekenler!
Dijital platformların abonelik ücretlerinin artmasıyla beraber çoğu kişi Netflix, Exxen, Steam ve BluTV indirimli kullanma yolları neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde popüler dijital hizmetleri kullanırken nasıl tasarruf edebileceğinizi açıkladık.
2023 yılının ocak ayında Netflix ve Exxen gibi dijital platformlara zam geldi. Bunun sonucunda birçok platformun abonelik ücretinde artış gerçekleşti. Peki, bu hizmetleri indirimli kullanmak için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?
Netflix, Exxen, Steam ve BluTV İndirimli Kullanma Yöntemleri
- Vodafone
- Paycell
- Hepsiburada Premium
- Amazon Prime
- Papara
Yukarıda popüler dijital platformları indirimli kullanmanızı sağlayan hizmetler bulunuyor. Bu hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Vodafone
Exxen isimli popüler dijital yayın hizmetine abone olan Vodafone kullanıcıları için önemli bir avantaj bulunuyor. Vodafone Pay ile ödeme yaparsanız 25 TL indirim alıyorsunuz. Bu sayede yerli dijital yayın platformunu indirimli şekilde kullanabilirsiniz.
Paycell
Paycell sayesinde TV+, BluTV, Exxen, Gain, YouTube Premium, Spotify ve Deezer dahil olmak üzere pek çok hizmette indirim elde edebiliyorsunuz. Paycell hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız Paycell kart nedir, nasıl alınır soruları dahil birçok soruyu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.
Hepsiburada Premium
Hepsiburada Premium abonesi olduğunuz takdirde BluTV isimli yerli dijital yayın platformunu ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böylelikle BluTV'yi kullanmak için ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. BluTV'nin yanı sıra çeşitli avantajlar da elde edebiliyorsunuz.
Amazon Prime
Amazon Prime aboneliğine sahip olduğunuzda Prime Video isimli dijital yayın platformuna ekstra ücret ödemeden erişebiliyorsunuz. Ayrıca Prime Gaming kapsamında her ay çeşitli video oyunlarına ücretsiz olarak sahip olabiliyorsunuz. Amazon Prime aboneliği daha birçok avantaj sağlıyor.
Papara
Papara'da Netflix, Spotify, YouTube Premium ve Steam dahil olmak üzere pek çok platform için indirim elde edebiliyorsunuz. Söz konusu hizmet hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız Papara kart nedir, nasıl alınır soruları dahil birçok soruyu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.
Bu yazıda Netflix, Exxen, Steam ve BluTV isimli popüler dijital platformları indirimli şekilde nasıl kullanabileceğinizi açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Zamlanan Ürünler ve Hizmetler: Telefon, Netflix, Steam ve Dahası!
Yeni yıla girdikten kısa süre sonra birçok ürünün ve hizmetin fiyatında artış gerçekleşti. Peki, zamlanan ürünler ve hizmetler neler? Bu rehberimizde akıllı telefonlardan dijital platformlara kadar pek çok ürünü ve hizmeti listeye dahil ettik.
YORUMLAR