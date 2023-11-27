Exxen Üyelik Ücreti Ne Kadar? Güncel Fiyat - 2023

İlk olarak 2021 yılında hizmet vermeye başlayan yerli dijital yayın hizmetindeki içerikleri izlemek istiyorsanız Exxen üyelik ücreti 2023 yılı itibarıyla ne kadar oldu sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Peki, kısa sürede popüler hâle gelen platformu kullanmak için ne kadar ödeme yapmak gerekiyor?

Bu rehberde Exxenspor ve Exxen üyelik fiyatı ile ilgili merak edilen soruyu yanıtlayacağız. Rehberimize göz atabilir ve yerli dijital yayın platformuna abonelik olunabilmesi için ne kadar ücret ödenmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Exxen Üyelik Ücreti Ne Kadar?

Reklamlı Yıllık Paket Fiyatı : 83 TL x 12 ay taksitle

: 83 TL x 12 ay taksitle Reklamlı Aylık Paket Fiyatı : 99,90 TL / ay

: 99,90 TL / ay Reklamsız Yıllık Paket Fiyatı : 115 TL x 12 ay taksitle

: 115 TL x 12 ay taksitle Reklamsız Aylık Paket Fiyatı: 137,90 TL / ay

İlk olarak 1 Ocak 2021 tarihinde sunulan ve kısa sürede popüler hâle gelen dijital yayın platformunda reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki farklı üyelik türü bulunuyor. Bu üyelik türleri aylık veya yıllık olarak sunuluyor.

Dijital yayın hizmeti Exxen, reklamlı aylık paketi için 99,90 TL fiyat belirledi. Reklamsız aylık paket isimli abonelik planı 137,90 TL fiyat etiketine sahip. Platformda ayrıca yıllık planlar da bulunuyor. Yıllık planlar aylık planlara kıyasla daha uygun fiyata geliyor.

Exxen üyelik iptali işleminin kolayca yapılabilmesini sağlıyor. Eğer platforma abone olduktan bir süre sonra kullanmaya devam etmek istemiyorsanız yalnızca birkaç adım uygulayarak aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Exxenspor Üyelik Fiyatı Ne Kadar?

Reklamlı Sezonluk Paket Ücreti : 185 TL x 9 ay taksitle

: 185 TL x 9 ay taksitle Reklamlı Aylık Paket Ücreti : 222,50 TL / ay

: 222,50 TL / ay Reklamsız Sezonluk Paket Ücreti : 217 TL x 9 ay taksitle

: 217 TL x 9 ay taksitle Reklamsız Aylık Paket Ücreti: 260,50 TL / ay

Exxenspor üyelik ücreti reklamlı ve reklamsız abonelik planlarına göre değişiklik gösteriyor. Reklamlı aylık paket ücreti 222,50 TL olarak açıklandı. Eğer reklamsız aylık pakete abone olmak istiyorsanız her ay 260,50 TL tutarında ödeme yapmanız gerekiyor.

Bu rehberde Exxen ve Exxenspor üyelik ücretleri ne kadar sorusunu yanıtladık. Peki, popüler dijital yayın platformu hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu hizmet ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.