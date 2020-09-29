Facebook Hesabını Tamamen Silme Nasıl Yapılır? İlk zamanlarında oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Facebook, şimdi diğer sosyal medya platformlarının hezimetine uğradı ve bu noktada pek çok kullanıcı artık kullanmadığı hesaplarını nasıl kapatabileceğini merak ediyor. Bu yazımızda Facebook Hesabını Kalıcı Olarak Kapatma işleminin nasıl yapılacağını sizlere aktaracağız.

Başlıktan da anlayacağınız üzere bu yöntem hesabınızı kalıcı olarak kapatmaya yönelik işlemleri içeriyor ve ne yazık ki bunun hiçbir şekilde bir geri dönüşü yok. Yani profilinizi kapatmaya karar vermeden önce iki kere düşünmenizde fayda var. Ayrıca yöneticisi olduğunuz sayfalar ve gruplar da, başka yöneticileri yoksa, kapatılıyor.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra hesabınıza iki hafta girmemeniz gerekiyor. Eğer iki haftalık süreçte bu işlemden vazgeçerseniz hesabınıza giriş yapmanız yeterli olacak. Bu durumda talebiniz iptal edilecek ve hesabınızı kullanmaya devam edebileceksiniz.

Facebook Hesabı Tamamen Silme (Adım - Adım)

İşte Facebook hesabını kalıcı olarak kapatmak için gerekli adımlar.

Facebook'a masaüstü siteden giriş yapın. Sağ üst bölümde yer alan açılır menüye basın. 'Ayarlar ve Gizlilik' butonuna tıklayın. 'Ayarlar' butonuna tıklayın. 'Uygulamalar ve İnternet Siteleri' butonuna tıklayın. Bu menüdeki tüm uygulamaları ve internet sitelerini seçerek kaldırın. 'Facebook Bilgilerin' butonuna tıklayın. En alttaki 'Dondurma ve Silme' alanına gelin ve 'Gör'e basın. 'Hesabı Kalıcı Olarak Silme' kısmını seçin. İlgili işlemleri onaylayarak devam edin.

Facebook hesabınızı sildikten sonra Facebook ile giriş yapmış olduğunuz uygulamaları ve internet sitelerini kullanamayacağınızı, ilişkili diğer hizmetlerden yararlanamayacağınızı hatırlatalım. Facebook, hesabınızın tamamen silinmesinden önce size iki haftalık bir süre tanıyarak işlemi iptal etme şansı sunacak. Eğer iki haftalık süreçte Facebook'a hiçbir şekilde giriş yapmazsanız hesabınız kalıcı olarak tamamen silinmiş olacak.

Facebook Hesabını Kalıcı Olarak Kapatma

Yukarıdaki adımların ardından Facebook hesabınızı tamamen silmiş olacaksınız. Burada unutmamanız gereken temel nokta, verilerinizin silinmesinin birkaç haftalık süreçlere yayılabileceğidir. Peki siz, hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Facebook hesabınızı kalıcı olarak silmek için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli oldu mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.