Facebook Plus Nedir, Almaya Değer mi?

Meta geçtiğimiz ay Facebook Plus aboneliğini Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sundu. Peki bu yeni abonelik paketi tam olarak ne işe arıyor ve satın almaya değer mi? İşte Facebook Plus ile ilgili merak edilen tüm detaylar!

Facebook Plus Ne İşe Yarıyor?

Facebook'u kullanmak tamamen ücretsiz. Yani Facebook Plus'ın kullanıma sunulması platformu ücretsiz kullananları etkilemiyor. Bu abonelik temelde mevcut özellikleri daha da geliştirerek kullanıcılara daha iyi bir sosyal medya deneyimi sunuyor diyebiliriz.

Facebook Plus'ın özelliklerine baktığımızda en çok dikkat çeken detayın hikaye süresinin 48 saate çıkarılması olduğunu görüyoruz. Bu sayede önem verdiğiniz kişilerin hikayelerinizi görmesi için daha fazla zaman tanıyabiliyorsunuz. Bilindiği üzere mevcut ücretsiz düzende hikayeleriniz 24 saat yayında kalıyor. Sonrasında ise kayboluyor.

Bir diğer özellik ise hikayeleri gizlice görüntüleyebilme. Bunu biraz daha açarsak başka kullanıcıların hikayelerini mini önizleme şeklinde görebiliyorsunuz. Bu sayede hikayeyi tam olarak görüntüleyip görüntülemeyeceğinize önceden karar verebiliyorsunuz. Bu da sizi özellikle 'Hikayemi gördün ama neden beğeni atmadın?' gibi tatsız durumlardan kurtarıyor.

Hikayelerinizin kaç kez yeniden izlendiğini de görebileceksiniz. Hatırlanacağı üzere mevcut ücretsiz pakette böyle bir özellik yok. Yani bir kişi hikayenizi 10 kere izlese bile size sadece bir kere izlemiş gibi gösteriliyor. Ayrıca belirli bir kişinin hikayenize bakıp bakmadığını da arama yaparak saniyeler içerisinde bulabileceksiniz.

Facebook Plus sayesinde uygulama simgesini de değiştirebileceksiniz. Ek olarak başkalarının hikayelerine ekranın dört bir yanına dağılan animasyonlu ifadeler de bırakabileceksiniz.

Facebook Plus Nasıl Satın Alınır ve Fiyatı Kaç TL?

Facebook Plus aboneliğini satın almak oldukça basit. Bunun için öncelikle Facebook uygulamasına giriş yapıp sol üst köşedeki üç çizg ikonuna dokunmanız ve ardından Ayarlar bölümüne ilerlemeniz yeterli. Bu işlemin ardından açılan yeni sekmede Abonelikler seçeneğine tıkladığınızda Facebook Plus paketi doğrudan karşınıza çıkacak. Sonrasında satın alma işlemini kolayca tamamlayabilirsiniz.

Facebook Plus Türkiye'de 55,99 TL'lik bir fiyata sahip. Bu ücreti diğer aboneliklerde olduğu gibi aylık olarak ödemeniz gerekiyor. Ayrıca bu abonelikle ilgili kafanızda soru işaretleri varsa bir aylık ücretsiz deneme de yapabiliyorsunuz. Bu kapsamda ilk ücret deneme süreciniz sonlandıktan sonra kesilecek.

Facebook Plus'ı Satın Almaya Değer mi?

Facebook Plus gibi abonelik paketlerinin sosyal medyayı derinlemesine kullananlar için daha uygun. Örneğin günde sadece 30 dakika bu platformu kullanıyorsanız, bu abonelik pek işinize yaramaz. Ancak sürekli paylaşım yapıyorsanız ve kısacası platformda sürekli aktifseniz o zaman işler değişiyor. Zira hikaye süresinin uzaması ve hikayeleri gizlice görüntüleyebilme gibi özelliklerin gerçekten kullanışlı olduğunu söylemek mümkün.

Sonuç: Facebook'u aktif olarak kullanıyorsanız Facebook Plus işinizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır.

Editörün Yorumu

Annem Facebook'u aktif bir şekilde kullanıyor. Sürekli hikaye ve gönderi paylaşıyor. Şahsi düşüncem Facebook Plus'ın annem gibi aktif kullanıcılar için fazlasıyla uygun olduğu yönünde. Üstelik bir aylık ücretsiz deneme süreci de var. Yani bir ay boyunca aboneliğin sunduğu özellikleri ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Sonrasında beğenmezseniz herhangi bir ücret ödemeden aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.