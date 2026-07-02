Xiaomi 15 vs Xiaomi 17! Fiyat Farkına Değer mi?

Xiaomi 15 mi yoksa Xiaomi 17 mi satın alınmalı? Güçlü donanıma sahip yeni bir telefon satın almak isteyen pek çok kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor. İki telefon da işlemciden şarj hızına kadar birçok bakımdan oldukça iddialı durumda. Bu sebepten dolayı karar vermek oldukça zor. Bu yazıda Xiaomi 15 ve Xiaomi 17 karşılaştırması yaparak iki telefonu detaylı şekilde ele alacağız.

Xiaomi 15, serinin yeni modeli Xiaomi 17'den daha düşük bir fiyat etiketiyle satılıyor. Peki, aradaki bu fiyat farkına değer mi? Rehberimizde iki telefonu ekran, işlemci, RAM, depolama, kamera ve batarya kategorileri üzerinden detaylı şekilde karşılaştıracağız. İşte söz konusu telefonlara dair merak edilen ayrıntılar!

Xiaomi 15 ve Xiaomi 17'nin Özellikleri Neler?

Özellik Xiaomi 15 Xiaomi 17 Ekran Boyutu 6,36 inç 6,3 inç Ekran Teknolojisi LTPO AMOLED LTPO AMOLED Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz Ekran Çözünürlüğü 1200 x 2670 piksel 1220 x 2656 piksel Ekran Parlaklığı 3200 nit 3500 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB / 16 GB 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP (f/1.6) Ana

50 MP (f/2.0) Telefoto

50 MP (f/2.2) Ultra Geniş 50 MP (f/1.6) Ana

50 MP (f/2.2) Telefoto

50 MP (f/2.0) Ultra Geniş Ön Kamera 32 MP (f/2.0) 50 MP (f/2.2) Batarya 5.240 mAh 6.330 mAh Hızlı Şarj 90W 100W

Xiaomi 15 ve Xiaomi 17'nin Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi 17, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip. LTPO AMOLED ekran üzerinde 1220 x 2656 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Xiaomi 15'te ise 6,36 inç ekran boyutu, 1200 x 2670 piksel çözünürlük, LTPO AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3.200 nit parlaklık mevcut.

İki telefon da 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken veya menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Ekranın saniyede 120 kez güncellenmesi, işleminin ve GPU'nun sürekli olarak daha fazla kare üretmesini gerektiriyor. Bu da pil ömrünün olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Burada ise LTPO teknolojisi devreye giriyor. Bu özellik sayesinde ekran o an baktığınız içeriğe göre yenileme hızını anlık olarak ayarlıyor.

Yenileme hızının düşüp yükselmesi arka planda otomatik olarak gerçekleşiyor. Bu sayede hem akıcı ekran deneyimi hem de uzun pil ömrü elde ediliyor. Bu arada Xiaomi 17, Xiaomi 15'e kıyasla daha yüksek parlaklığa sahip fakat 3200 nit parlaklık da ekranın güneş ışığı altında sorunsuz bir şekilde görülebilmesi için yeterli. Dolayısıyla iki telefon da dışarıda rahatça kullanılabiliyor.

Xiaomi 15 ve Xiaomi 17'nin İşlemcisi Nasıl?

Xiaomi 15'te Snapdragon 8 Elite işlemcisi, Xiaomi 17'de ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. İki işlemci de Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı yüzey alanına çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 8 Elite işlemcisinde 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinde ise 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5, Snapdragon 8 Elite'tan daha yüksek bir performans sunuyor ancak Snapdragon 8 Elite'ın da güçlü bir işlemci olduğunu belirtelim.

Xiaomi 15 ve Xiaomi 17'nin Oyun Performansı Nasıl?

Xiaomi 15, aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i ortalama 42 FPS, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ortalama 110 FPS, son yılların en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 91 FPS, yarış oyunu CarX Street'i ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

Xiaomi 17, kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip Genshin Impact'i ortalama 58 FPS, PUBG Mobile'ı ortalama 118 FPS, Mobile Legends: Bang Bang'i 119 FPS, CarX Street'i ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada bazı telefonlar bazı oyunlarda 120 FPS desteğine sahip olabiliyor. Bu desteğe sahip olmayan telefonlar, güçlü işlemciye sahip olsa bile en fazla 60 FPS ile oyunu çalıştırıyor.

Oyun Adı Xiaomi 15 (Ortalama FPS) Xiaomi 17 (Ortalama FPS) Genshin Impact 42 FPS 58 FPS PUBG Mobile 110 FPS 118 FPS Mobile Legends: Bang Bang 91 FPS 119 FPS CarX Street 58 FPS 59 FPS

Xiaomi 15 ve Xiaomi 17'nin Kamera Özellikleri Neler?

Xiaomi 15'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Xiaomi 17'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Xiaomi 15 ve Xiaomi 17'nin RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Xiaomi 15'in RAM tarafında 12 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Serinin yeni modeli Xiaomi 17'de de aynı RAM ve depolama seçenekleri tercih edilmişti. Dolayısıyla iki telefon da RAM ve depolama bakımından ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Xiaomi 15 ve Xiaomi 17'nin Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi 15'te 5.240 mAh batarya kapasitesi mevcut. Xiaomi 17 ise 6.330 mAh batarya kapasitesine sahip. Dolayısıyla Xiaomi 17, serinin bir önceki modeline kıyasla daha uzun bir pil ömrü sunuyor. Bu arada Xiaomi 15 90W, Xiaomi 17 ise 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. İki telefonun da şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmıyor.

Xiaomi 15 ve Xiaomi 17'nin Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 15'in 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 59 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 69 bin TL civarında, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 71 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.

Xiaomi 15 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 59 bin TL civarında

59 bin TL civarında Xiaomi 17 12 GB RAM ve 256 GB depolama: 69 bin TL civarında

69 bin TL civarında Xiaomi 17 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 71 bin TL civarında

Xiaomi 15 mi Xiaomi 17 mi Satın Alınmalı?

Sizin için oyun performansı önemliyse Xiaomi 17'yi tercih etmelisiniz çünkü bu cihaz, önceki modele kıyasla oyunlarda çok daha yüksek FPS değerlerine ulaşabiliyor. Bu da daha akıcı bir oyun deneyimi anlamına geliyor. Bu arada Xiaomi 15'in de çoğu mobil oyunu sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

Xiaomi 17, Xiaomi 15'ten daha yüksek batarya kapasitesine sahip. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17'yi tercih etmek daha mantıklı olacaktır ancak bütçe kısıtlıysa Xiaomi 15 de satın alınabilir. Bu telefon da günlük kullanımda ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve oyun performansını göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 17'nin bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla iki telefon arasında kalsam Xiaomi 17'yi tercih ederdim. Bu telefon yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanılacaktır. Eğer bütçem kısıtlıysa Xiaomi 15'i satın alırdım. Güçlü işlemciye sahip bu telefon da günlük kullanımda ihtiyaçlarımı karşılayacaktır.