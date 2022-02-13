Facebook'ta Doğum Tarihi Nasıl Gizlenir?

Facebook doğum günü gizleme nasıl yapılır neden gizlenmelidir? Bu sorular üzerinden yola çıkarak Facebook'ta doğum tarihini gizlemenin neden gerekli olduğunu ve bu işlemin nasıl yapılacağını sizlerle paylaştık.

Bildiğiniz üzere Facebook, doğum tarihiniz geldiğinde sizin doğum tarihinizi diğer arkadaşlarınıza bildirip doğum gününüzü kutlamalarını sağlıyor. Ne var ki Facebook doğum günü bildirimi, çoğu kullanıcının hoş bulmadığı bir özelliktir.

Bu tahminin doğru olduğunu düşünüyorsanız Facebook doğum günü bildiriminin gitmesini engelleme işleminin nasıl yapılacağını aşağıdan incelemeye başlayabilirsiniz.

Facebook Doğum Günü Gizleme (Mobil)

Facebook'un mobil uygulamasına girin.

Profil fotoğrafınıza tıklayarak profilinize gidin.

Fotoğrafların hemen altındaki "Kendin Hakkında Daha Fazlasını Gör" seçeneğini bulup üzerine basın.

seçeneğini bulup üzerine basın. Aşağıya indiğinizde doğum tarihinizin yer aldığı bir alan göreceksiniz. Bu seçeneğin sağ tarafındaki kalemi seçin.

Facebook'da doğum tarihimizi kimlerin görebilmesini istediğimizi açılan menüden ayarlayabilirsiniz.

Facebook Doğum Günü Gizleme (Masaüstü/PC)

Facebook hesabınıza giriş yapın.

Profilinize girin.

"Hakkında" sekmesine tıklayın.

İmleci doğum tarihinizin yazılı olduğu alana getirin.

"İletişim ve temel bilgilerini düzenle" yazısı belirecek, tıklayın.

yazısı belirecek, tıklayın. Son olarak doğum tarihinin sağında bulunan "Düzenle" yazısına basın.

Burada doğum tarihi ayarlarını istediğimiz şekilde değiştirin.

Facebook Doğum Tarihi Gizlemek İçin 3 Neden

Doğum günü kutlamalarını sevmeyenler için harika kurtarıcıdır.

Bilgisayar korsanları, kullanıcı hakkında daha az bilgi sahibi olur.

Yaşın kimse tarafından bilinmemesini sağlar.

Doğum günü kutlamalarını herkes sevmez. Bazı insanlar, özellikle sürpriz doğum günü kutlamalarına bayılırken bazı insanlar da doğum gününü normal bir günmüş gibi geçirmek ister. Bu insanlar için bu günün çok da fazla bir anlamı yoktur.

Yakın çevresinin de güne bu şekilde bakmasını ister. Siz de bu gruba giriyorsanız doğum gününü ve dilerseniz de doğum tarihini gizleyebilirsiniz.

Doğum tarihini ve gününü gizlemenin başka bir faydası da güvenlik zafiyeti yaratma potansiyeli taşımasıdır. Bu daha çok güvenlik soruları doğum günü ile alakalı olan, şifresinde doğum tarihini kullanan kişiler için geçerlidir. Bir bilgisayar korsanı, bilgilerinize erişmek için ne zaman doğduğunuzu gösteren bu bilgiyi kullanabilir.

Eğer yaşınızın başkaları tarafından bilinmesini istemiyorsanız da doğum tarihi gizlemek oldukça iyi bir seçim olacaktır. Bunu yaparken sadece doğum tarihini gizlemeniz yeterlidir. Doğum gününü göstermeye devam edebilirsiniz. Böylece arkadaşlarınıza doğum günü bildirimlerinin gitmesini de engellememiş olursunuz.