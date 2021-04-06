Facebook Hesabımın Çalındığını Nasıl Anlarım?

Facebook, Instagram gibi sitelerdeki hesabımın çalındığını nasıl anlarım? Büyük web siteleri zaman zaman uğradığı saldırıların bir sonucu olarak veri tabanındaki kullanıcı verilerinin sızdırılmasına engel olamayabiliyor.

Peki, bilgisayar korsanlarının yani hackerların düzenlediği büyük saldırılar sonrasında ele geçirilen kullanıcı bilgilerinin arasında sizin bilgilerinizin de yer alıp almadığını öğrenmek ister misiniz? Hesabınızın bilgisayar korsanlarının elinde olup olmadığını öğrenmenin yalnızca birkaç saniyenizi alacağını biliyor muydunuz?

Bu makaledeki adımları takip ederek bir web sitesinin veri tabanında saklanan bilgilerinizin başkasının elinde olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Bu Site, Hesabımın Çalındığını Nasıl Anlarım Sorusunu Yanıtlıyor

Hafta sonu birçok kaynak, saldırganların bir forumda 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerini internet üzerinden yayımladığına yönelik bilgiler aktarmıştı. Kullanıcıların sızdırılan bilgileri arasında telefon numarası, e-posta, konum, adı ve soyadı gibi çok önemli bilgiler yer alıyordu.

Alon Gal adlı bir siber güvenlik uzmanı da Twitter hesabı üzerinden yaşanan büyük veri sızıntısı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmıştı. Gal, siber saldırı sonucunda sızdırılan kullanıcı verilerin dair bilgi verdiği paylaşımında hangi ülkeden ne kadar kişinin verisinin internete düştüğünü göstermişti.

Gal'ın aktarmış olduğu bilgilere göre Facebook'un veri sızıntısından 106 ülkeden 533 milyon kullanıcı etkilenmişti. Facebook veri sızıntısından etkilenen Türk kullanıcıların sayısı ise 19 milyon 638 bin 821 olarak açıklanmıştı.

Sızdırılan bilgilerin yol açabileceği felaketler, internette yeterince vakit geçiren herkes tarafından aşağı yukarı tahmin edilebiliyor. İnternet kullanıcılarının kafasındaki asıl soru işareti ise kişisel verilerin bilgisayar korsanlarının eline geçip geçmediğinin nasıl kontrol edileceğidir.

"Haveibeenpwned" isimli web sitesi özellikle Facebook kullanıcılarının cevabını merak ettiği bu sorunun cevabını verebilecek bir sitedir. Bu sitenin Facebook'un haricindeki siteler için de kullanılabileceğini belirtmemiz gerekiyor. Örneğin Facebook'un dışında Instagram kullanıyorsanız ve Instagram'a yakın bir zamanda siber saldırı düzenlenmişse hesabınızın bu saldırıdan etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için söz konusu web sitesini kullanabilirsiniz.

Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki veri sızıntılarından hesabınızın etkilenip etkilenmediğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Telefon veya masaüstü fark etmeksizin herhangi bir cihaz üzerinden haveibeenpwned sitesine girin. Kutunun içerisine e-posta adresinizi girin ve kutunun yanındaki butona tıklayın. E-postanıza bağlı bir hesap tehlike altındaysa web sitesi sonuçlar kısmından bunu size bildirecektir. Öte yandan e-postanız ele geçirilmişse şifrenizi değiştirmenizin ve iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmenizin gerektiği hakkında bir uyarı alabilirsiniz.

Facebook Hesabım Çalındı, Ne Yapmalıyım?

Yukarıdaki adımları takip ettikten sonra hesabınızın çalındığını gösteren bir uyarı ile karşılaştıysanız doğrudan e-posta hesabınızın ve Facebook hesabınızın şifrelerini değiştirmeli ve iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmelisiniz. Bu, hesabınızın veri sızıntısından daha fazla etkilenmesinin önüne geçecektir.