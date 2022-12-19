FaceTime Canlı Alt Yazı Nasıl Açılır?

FaceTime; Apple’a ait iPad, iPhone, MacBook ve Apple iPod Touch cihazlarında kullanılıyor. Bu cihazlardan FaceTime uygulamasını açıp sesli ve görüntülü görüşme yapabilirsiniz. FaceTime üzerinde görüntülü arama yaparken “Canlı Alt Yazı” özelliğini açarak konuşmalarınızın yazılı metin şekline gelmesini sağlayabilirsiniz.

“Canlı Alt Yazı” özelliğiyle birlikte uygulama daha kullanışlı hale bürünüyor. iOS 16 güncellemesiyle birlikte FaceTime aramalarında bu özellik kullanılmaya başlamıştır. Konuşmaları anlamakta zorluk yaşayan insanlar için çok kullanışlı bir özelliktir. Sesin yazılı metne dönüşmesi gerçek zamanlıdır. Özellik aktifse otomatik olarak sesleriniz yazılı metin haline gelir.

iPhone FaceTime Aramasında Canlı Alt Yazı Açma

FaceTime’da görüntülü arama esnasında görüşmelerinizi ekran üzerinde yazılı metne çevirebilirsiniz. Bunun için “Canlı Alt Yazı” özelliğini seçmeniz gerekiyor. Özellikle görüşmede konuşmaları net anlayamıyorsanız bu özellik çok işinize yarayacak.

Yalnız canlı alt yazıların doğruluğu değişebildiği için önemli konuşmalar için çok tercih edilmesini önermiyoruz. Hatta özellik açılırken bununla ilgili ekranınıza uyarı gelecek.

Özellikten yararlanabilmek için öncelikle iOS güncellemesi yapınız. Güncellemeyi; Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmından yapabilirsiniz. FaceTime Canlı Alt Yazı özelliği sadece görüntülü görüşmeler için kullanılıyor. Özelliği dilediğiniz zaman “Ayarlar” kısmından kapatabilirsiniz.

iPhone cihazlarda FaceTime görüntülü görüşme yaparken canlı alt yazı açma özelliğini şu şekilde açabilirsiniz;

Görüşmedeyken FaceTime denetimleri ekranda görünür şekilde değilse ekrana tıklanarak görünür hale getiriniz.

Denetimlerin en üstündeki (i) simgesine dokunup, özelliği açarak “Bitti” butonuna basabilirsiniz.

Yukarıdaki adımların ardından “Canlı Alt Yazı” penceresi karşınıza çıkacak. Ekranın üst kısmındaki aramada kimle konuşulduğu metne dönüştürülen konuşmalar yer alır.

iPad FaceTime Aramasında Canlı Alt Yazı Açma

iPad cihazlarda da FaceTime’da görüşme yaparken “Canlı Alt Yazı” özelliğini kullanabilirsiniz. Yukarıda belirttiğimiz adımların aynısını iPad’te de gerçekleştirebilirsiniz.

İlk olarak ekran üzerinde FaceTime Denetimleri görünür mü değil mi onu belirleyip akabinde denetimlerin en üst tarafında yer alan (i) simge üzerine tıklayarak “Canlı Alt Yazı” özelliğini aktifleştirebilirsiniz. FaceTime Canlı Alt Yazı penceresinden kimle görüşme yaptığınızı ve görüşmelerinizin yazılı metinlerine kolayca ulaşabilirsiniz.

Yazımızda sizlere FaceTime görüşmelerinde “Canlı Alt Yazı” özelliğinin kullanılmasıyla ilgili bilgi verdik. Ayrıca FaceTime’ın dışında kullanabileceğiniz uygulamalar için En İyi FaceTime Alternatifleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.