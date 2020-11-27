En İyi FaceTime Alternatifleri (2020)

FaceTime oldukça başarılı bir görüntülü sohbet uygulamasıdır ve Apple kullanıcıları arasında en popüler uygulamalardan bir tanesidir fakat FaceTime sadece iPhone kullanıcılarına özel olduğu için Android kullanıcıları tarafından kullanılamıyor ve bu da Android ve iOS arasında görüntülü sohbet yapmayı imkânsızlaştırıyor. Endişelenmeyin, iPhone ve Android kullanıcıları için görüntülü sohbet yapabilmeye olanak sağlayan en iyi FaceTime alternatifleri mevcut.

2020 Yılında Kullanabileceğiniz En İyi FaceTime Alternatifleri

Bu yazıda, görüntülü sohbet yapmak için en iyi FaceTime alternatifleri listeledik. İşte Android ve iOS kullanıcıları için en iyi FaceTime alternatifleri!

1. WhatsApp

WhatsApp , anlaşılması kolay arayüzü ve internet üzerinden görüntülü arama yapma seçeneği sayesinde çoğu ülkede iletişim kurmanın en popüler yollarından biridir. WhatsApp’ta sesli arama ile bir görüşme esnasında doğrudan görüntülü aramaya geçebilirsiniz. Bu işlem için ekranın alt kısmında yer alan kamera butonuna dokunmanız yeterlidir. Diğer görüntülü konuşma uygulamaları gibi WhatsApp da grup görüntülü konuşma özelliğini destekler. WhatsApp, 4 kişiye kadar grup görüntülü konuşmayı destekliyordu ancak bu sayıyı iki katına çıkararak 8'e yükselteceği söyleniyor.

2. Facebook Messenger

Facebook Messenger üzerinden Facebook arkadaşlarınız ile mesajlaşabilir, görüntülü olarak iletişim kurabilir, oyun oynayabilir ve daha birçok aktivite yapabilirsiniz. Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Facebook Messenger’da arkadaşınızı görüntülü olarak arayabilmek için sohbet penceresinin üst kısmında yer alan kamera simgesine dokunmanız gerekiyor. Facebook Messenger’da görüntülü konuşma esnasında ekran görüntüsü alabilmenizi sağlayan bir denklanşör butonu yer alıyor. Bunun yanı sıra görüntülü konuşma esnasında sticker desteği de mevcut.

3. Google Duo

Google'ın ara sıra yeni özellikler sunmasıyla birlikte Google Duo görüntülü arama uygulaması oldukça popüler hale geldi. WhatsApp'a benzer şekilde, bu uygulamaya kaydolmak için bir telefon numarasına ihtiyacınız var. Basit ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Google Duo, çeşitli özelliklere sahiptir. Google Duo üzerinden sesli veya görüntülü olarak görüşme yapabilirsiniz. Google Duo, 12 kişiye kadar grup görüntülü görüşmeyi destekler. Eğlenceli efektlere sahip olan Google Duo üzerinden arkadaşlarınıza video mesajlar gönderebilirsiniz.

4. Skype

Apple ve Android cihazlar arasında görüntülü arama yapmanıza olanak tanıyan bir başka mükemmel uygulama da Skype’tır. Sykpe’ı kullanabilmek için Microsoft hesabınızın olması gerekiyor. Microsoft hesabınız ile giriş yaptıktan sonra hızlı ve pratik bir şekilde görüntülü veya sesli görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Skype’ta ekran paylaşımı, arka planı bunıklaştırma ve daha pek çok özellik bulunuyor.

Skype, “Meeting Now” isimli hizmeti ile ücretsiz indirmenize ve kayıt olmanıza gerek kalmadan video konferans gerçekleştirebilmenize olanak sağlıyor. Meeting Now hizmetini kullanabilmek için tek yapmanız gereken Skype’ın Meeting Now sayfası üzerinden bir bağlantı oluşturmak ve ardından video konferansa katılmasını istediğiniz kişilere bağlantıyı göndermektir.

5. Houseparty

Houseparty ile arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle görüntülü sohbet edebilir ve hatta onlarla harika oyunlar oynayabilirsiniz. Houseparty, kuşkusuz günlük kullanım için tasarlanmıştır. Geçtiğimiz yıl Epic Games tarafından satın alınan Houseparty'de hızlı ve pratik bir şekilde görüntülü konuşma yapabilirsiniz. Houseparty'de davet ettiğiniz kişiler görüntülü konuşmaya katıldıktan sonra odayı kilitlemeniz önerilir. Zira Houseparty'de diğer kullanıcılar da video görüşmesine katılabilir. Bu sebepten dolayı bu duruma dikkat edin.