En İyi Çiftlik Oyunları

Çiftlik oyunları neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için oldukça başarılı yapımları sıraladık. Hazırladığımız listede yer alan yapımları cihazınıza indirebilir ve uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Akıllı telefon ve tablet üzerinden çiftçilik deneyimi elde etmek isteyen kişiler için çok sayıda yapım bulunuyor. Bu yapımların bazıları, sahip olduğu kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi sayesinde dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Peki, en güzel çiftlik oyunu hangisi?

En Güzel Çiftlik Oyunları Listesi

Hay Day

Township

Farmdale

Farmville 3

Farm Town

Blocky Farm

Golden Farm

Green Farm 3

Farm Mania 2

Harvest Town

Tiny Pixel Farm

Yukarıda en başarılı 11 çiftlik oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bitki tanıma programları listemize de göz atmayı unutmayın.

Hay Day

Hay Day, kendi çiftliğinizi kurup yönetebildiğiniz çok popüler bir oyundur. Çok kaliteli grafiklere sahip yapımda ekinleri ekip hasat etmenin yanı sıra hayvan yetiştirebilir ve balık tutabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde oynayabileceğiniz yapımda ticaret de yapabilirsiniz.

Oyundaki komşularınız ile ürün ve ekin takası yapabilir, arkadaşlarınıza yardım edebilir ve hatta siparişlerine katkıda da bulunabilirsiniz. Mağazada yer alan ürünler sayesinde çiftliğinizi istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz.

Township

100 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Township'te hem hayallerinizdeki şehri kurup yönetebilir hem de çiftçilik yapabilirsiniz. İki farklı türü tek oyunda birleştiren Township'i arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Oyun, arkadaşlarınızın şehrini ziyaret etmenize olanak tanıyor.

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan yapımda siparişleri tamamlayıp teslim ederek oyun içi altınlar kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Kazandığınız altınları kullanarak şehrinizi geliştirebilirsiniz.

Farmdale

Çok sayıda görevin yer aldığı Farmdale'de meyve ve sebze yetiştirebilirsiniz. Yetiştirdiğiniz ürünler ile yemekler hazırlayabilirsiniz. Yemeğin yanı sıra zeytinyağı gibi ürünler de yapabilirsiniz. Bu süreç olabildiğince kolay hâle getirilmiş.

Ekin ekip hasat etmenin haricinde hayvanlar da besleyebilirsiniz. Hayvanlar sayesinde çeşitli ürünlere sahip olabilirsiniz. Örneğin tavuklardan yumurta, atlardan ise nal elde edebilirsiniz. Görevleri yerine getirerek ve hasat yaparak seviye atlayabilirsiniz. Oyunda enerji sisteminin yer aldığını belirtelim.

Farmville 3

Farmville, çiftlik kurma ve yönetme oyunu denildiğinde akla ilk gelen oyun serilerinden biridir. Serinin yeni oyunu Farmville 3 de tıpkı öncekiler gibi oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Oyunda çiftliğinizi dilediğiniz gibi dekore edebilirsiniz.

Çizgi film tarzında renkli grafiklerin yer aldığı yapımda bir çiftlik inşa edebilir ve inşa ettiğiniz çiftliği geliştirebilirsiniz. Yetiştirdiğiniz hayvanlardan süt, yumurta ve yün gibi ürünler elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra sebze ve meyve de yetiştirip hasat edebilirsiniz.

Farm Town

Çok kolay bir oynanışa sahip olan Farm Town'da ilk etapta oyunun nasıl oynanacağına yönelik kısa bir rehber bulunuyor. Bu, oyunun oynanış mekaniği hakkında bilgi sahibi olmanıza imkân tanıyor. Sebze ve meyvenin yanı sıra hayvan ve çiçek de yetiştirebilirsiniz.

Elde ettiğiniz ürünleri kullanarak siparişleri tamamlayabilirsiniz. Mağazada yer alan yapılar sayesinde çiftliğinizi geliştirebilirsiniz. Seviye sisteminin yer aldığı yapımda uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Blocky Farm

Piksel grafikleri ile dikkat çeken Blocky Farm, sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor. Listedeki diğer yapımlar gibi çiftlik kurup yönettiğiniz Blocky Farm'da traktör ve tekne kullanma imkânına da sahipsiniz. Popüler yapımda balık tutma imkânı da mevcut.

Bir milyondan fazla indirilen yapımda çevrim dışı desteği bulunuyor. Çevrim dışı mod sayesinde oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynamaya devam edebilirsiniz. Böylece oyun keyfi kesintiye uğramaz.

Golden Farm

Rengarenk bir dünyaya adım attığınız Golden Farm, akıllı telefon ve tablet üzerinden çiftçilik deneyimi elde etmenize imkân tanıyor. Karakter seçip isim belirleyerek başladığınız oyunda başlangıçta bir rehber mevcut. Bu rehber sayesinde oyunun oynanışına alışabiliyorsunuz.

Kazandığınız oyun içi altınlar ile çiftliğinize yeni yapılar inşa edebilir ve hayvanlar alabilirsiniz. Oyunda seviye sistemi de bulunuyor. Seviye atladıkça kilitli ögelerin kilidini açabilirsiniz.

Green Farm 3

Green Farm 3'te hikâyeye göre amcanızdan size eski bir çiftlik miras kalıyor. Miras kalan çiftliği restore edip geliştirmeniz gerekiyor. Bunun için görevleri başarılı bir şekilde yerine getirmelisiniz. Rengarenk bir görselliğe sahip olan oyunda arkadaşlara yardım etme imkânı da mevcut. Oyunun kontrolleri ise çok kolay.

Farm Mania 2

Sahip olduğu çevrim dışı mod sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabileceğiniz Farm Mania 2'de meyve ve sebze yetiştirebilir, çiftliğinizdeki hayvanları besleyebilirsiniz. Mini oyunlarında yer aldığı yapımda kazandığınız paralar ile çiftliğinizi geliştirebilirsiniz.

Harvest Town

Stardew Valley isimli oyuna benzeyen yapısıyla dikkat çeken Harvest Town'da çiftçilik ve madencilik yapabilir, balık tutabilir, siparişleri tamamlayabilir ve daha birçok aktivite yapabilirsiniz. Piksel grafiklere sahip olan oyunda mevsim sistemi de bulunuyor.

Tiny Pixel Farm

Piksel grafiklere sahip olan Tiny Pixel Farm'da hikâyeye göre dedenizden bir çiftlik alıyorsunuz. Ekin ekip hasat ederek ve hayvan yetiştirerek çiftliğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Seviye sisteminin yer aldığı oyun, başarılı bir oynanış sistemine sahip. Böylece kolayca oyunu oynayabilirsiniz.

Bu yazıda çiftlik oyunları listesi hazırladık. Listede bulunan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca en iyi hayatta kalma oyunları listemize de bakabilirsiniz.